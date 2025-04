Miguel Ángel Almodóvar, divulgador gastronómico: "Reivindico el arroz de menudillos que bordaba la Jacinta de Galdós"

¿Por qué usted siempre ha hablado del aparato digestivo como el segundo cerebro del cuerpo?

Porque desde hace algún tiempo contamos con la irrefutable evidencia científica de que, en el intestino, o más específicamente en la microbiota intestinal, lo que antes llamábamos flora intestinal, hay unos cien millones de neuronas que se comunican continuamente y de manera bidireccional con las del cerebro. Del buen funcionamiento de ese eje depende nuestra salud física y también mental, porque en ese ecosistema intestinal se produce buena parte de los neurotransmisores, como la serotonina, relacionados con el bienestar emocional.

Muchos de sus artículos están ligados a Madrid y la gastronomía, ¿tiene mucha historia culinaria esta ciudad?

Madrid cuenta con un rico patrimonio culinario y gastronómico, apoyado en tres patas: la innovadora cocina palaciega, la identitaria cocina castiza y popular, y la cocina de la periferia capitalina de clara influencia manchega. Sin embargo, todo ese rico bagaje se ha visto reducido a la simpleza del cocido, los callos y los bocatas de calamares. Claro que, como consuelo de tontos, siempre podemos recurrir al mal de toda España, con una coquinaria de las más ricas del planeta, reducida, en su proyección internacional, al esperpento de una trébede formada por la paella, el gazpacho y la tortilla de patatas.

Pero usted además reivindica la comida tradicional de los pueblos, ¿no?

Reivindico la comida tradicional de los pueblos y de las ciudades, como la sopa y el arroz de menudillos que bordaba Jacinta, el personaje de Galdós, en el Madrid decimonónico, y que desde los años setenta del pasado siglo ha pasado a ser una auténtica reliquia ante la estandarización mundial de la cocina y la imparable deriva de los restaurantes hacia la quinta gama.

De los diez mil restaurantes que hay en Madrid solo voy regularmente a tres: Sacha, La Fonda de la Confianza, y Barrutia y el 9

¿Se enfadan algunas personas cuando les cuenta algo malo sobre un alimento que les gusta?

En general todos llevamos mal que nos saquen del sota, caballo y rey con el que intentamos explicar el mundo que nos rodea, y eso afecta, lógicamente a los hábitos alimenticios, pero solo hablo pestes del azúcar oculto en refrescos, salsas, y un larguísimo etcétera de alimentos procesados. Porque el azúcar mata, provoca multitud de enfermedades y es droga muy adictiva. Lo que sí suelo hacer con cierta frecuencia es invitar a reflexionar sobre cosas como que junto a las saludables grasas del aguacate que alguien se está comiendo, se está bebiendo cuatrocientos litros de agua. Ante un filete de ternera que deja una huella hídrica de diez mil litros no me atrevo a decir ni pío, no vaya a ser que me pase lo que al exministro Garzón.

¿Y los restaurantes cuando tiene que criticarlos por algo?

En más de treinta años de divulgación gastronómica, jamás he criticado a un restaurante. Creo que lo realmente interesante y atrevido de la crítica es recomendar, no sacar defectos, que eso está al alcance de cualquiera, y hoy, ese “cualquiera” lo forman varios millones de los denominados foodies. Alabar o elogiar un local es jugársela, porque el que vaya después siguiendo la indicación será un censor que juzgará con celo. De los diez mil restaurantes que hay en Madrid solo voy regularmente a tres: Sacha, La Fonda de la Confianza, y Barrutia y el 9.

Llega la temporada y debo preguntarle ¿qué torrija es la original, la de leche o la de vino?

Por supuesto, de vino. Tradicionalmente y hasta hace pocas décadas la leche fue un producto caro y muy peligroso, que había que cocer y vigilar, mientras que el vino común era muy barato y relativamente inofensivo. La torrija es un bocado de aprovechamiento, por eso los franceses lo llaman pain perdu, y para no perder ese pan cuaresmal se le añadía un jarro de vinillo endulzado, para tomarlo como postre, o se espolvoreaba con sal como hacía ahora hace casi un siglo Dolores Ugarte, la esposa del propietario de la madrileña y castiza Taberna de Antonio Sánchez.

Uno de sus libros habla sobre la última cena de Jesús de Nazaret con los discípulos, donde aborda el menú que se comió en aquella velada ¿Qué fue lo que tomaron?

Lo interesante del libro es que hace hincapié en lo que no tomaron, porque, tras las doctas investigaciones de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, está claro que el evangelista Juan tenía razón y esa cena no se celebró el día de Pascua, sino la víspera o antevíspera, por lo que en el menú no pudo figurar el cordero que se sacrificaba ritualmente en el templo. En su lugar debieron de tomar codornices asadas, y como es ritual en la conmemoración judía que conmemora el Éxodo, dos ensaladas de hierbas amargas, que rememoran las lágrimas vertidas durante el cautiverio del pueblo judío, sardinas del Mar de Galilea en salsa agridulce, y una especie de engrudo que los judíos llaman jaroset, a base de higos, frutos secos y manzanas, que remite simbólicamente a los ladrillos que fabricaron durante su larga estancia en Egipto. Muy importantes las cuatro copas rituales que se alzan en el ágape, porque en la tercera Jesús instituyó la Eucaristía y fundó formalmente el cristianismo, como una nueva alianza con el Altísimo.

Un desayuno que incluya aceite de oliva y un diente de ajo crudo es un reservorio de salud sin posible parangón

También investigó sobre la comida de la época del Cid, pero ¿cómo viaja uno hasta esas cocinas de la Edad Media?

Leyendo mucho y contando con un profesional de la cocina docto y entregado, como en mi caso fue Antonio Maquedano, del ya desaparecido restaurante El Chiscón de Castelló, porque las recetas medievales son una mera indicación de ingredientes y forma de cocinado, en la que no se incluye ni cantidades de producto ni tiempos de cocción. El esfuerzo mereció la pena porque al final salió un libro con 73 recetas que se probaron y rectificaron hasta dar con el punto, algo que hoy sería de todo punto impensable, y Vivar del Cid me concedió la Tizona de Honor.

En otro aborda lo malo que es el azúcar y lo aceptado que lo tenemos en nuestra dieta.

El azúcar es un veneno frente al que la Humanidad tiene poco que hacer, porque detrás de él están las dos grandes corporaciones multinacionales de refrescos de cola, que se han pasado décadas financiando investigaciones torticeras que ponían el foco insalubre en la sal y en las grasas saturadas. Miles de investigaciones demuestran que el azúcar, especialmente el invisible, como antes señalaba, no solo tiene que ver con la pandemia de obesidad, especialmente infantil, y la diabetes, sino también con otros muchos padecimientos, incluido el cáncer. Por otra parte, en experimentos de laboratorio con ratones se ha demostrado más adictiva que la cocaína.

¿Cree que hay alimentos que pueden ayudarnos a curar enfermedades?

Para empezar, hay que dejar bien claro que los alimentos no son medicamentos, pero no es menos cierto que, por resumir en tres trazos, tomar cada mañana un plátano canario previene los riegos de hipertensión; que un desayuno que incluya aceite de oliva y un diente de ajo crudo es un reservorio de salud sin posible parangón; y que unas nueces españolas a media mañana y una latita de sardinas en la cena reducen el riego de accidente cardiovascular, minimizan los efectos inflamatorios y mejoran el rendimiento cerebral.

¿Tantos años divulgando sobre gastronomía siente que le han valido la pena?

Siempre vale la pena hacer cosas en las que uno cree, aunque hay que apencar con la realidad del mundo que vive. En España, cada diez o doce años se inventa la rueda, porque, como país sin memoria, se nos olvida que ya lleva seis mil años inventada.