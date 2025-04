Fito Páez: "Gran parte de la materia que mueve lo que hacemos es la desesperación"

Galleta de remolacha y gorgonzola & vitello tonnato. Falso risotto de setas de temporada, guanciale y orégano fresco. Tartar de salmón de Alaska, aguacate, crema de miso y naranja kumquat. Solomillo Wellington con demi-glace. Mini tarta de queso cremosa con cobertura de oro. Y entre el postre y el brindis a medianoche, conversa Fito Páez (Rosario, Argentina, 1963): "De las 12 canciones originales de la época, quedaron cinco para el álbum, pero gracias a la estructura que puso Sony pude poner las 17 que faltaban", cuenta a periodistas y directivos el músico argentino sobre Novela (Sony, 2025), un álbum conceptual que empezó a germinar en 1988 y que finalizó en 2024. "Yo soy un parlante que habla por una cosa que se llama 'música popular argentina', que tiene muchísimos años y que nace con Mi noche triste [considerado el primer tango cantado y popularizado por Gardel] en Buenos Aires y en muchos lugares de la república: la música chamamecera, las milongas pamperas, el tango... Después comienza el rock en español en Buenos Aires y en otros lugares en paralelo, como en Perú, en Uruguay, en Chile o en México. Es cierto que no todo nace en Buenos Aires, pero surgió como surgen las cosas: de manera espontánea. A mis 62 años puedo hacerme cargo de la herencia genética de la que formo parte". Marida Páez las canciones con los platos, y se cena con vino (preferiblemente blanco). A la salida, un cigarro. Buenas noches, caballero. El buen vivir.

P. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde 1988 hasta 2024… Conforme más conciencia va teniendo uno y más adulto se vuelve, ¿se limitan un poco más las cosas de las que se puede hablar en las canciones?

R. No, al contrario. Lo que pasa es que vas adentrándote más en el lenguaje, que es un don: el de la música, el de la literatura, el del cine… y podés entreverar. Entonces, al contrario de que el tiempo te quite el lenguaje, te va agregando. Y el dilema, o el problema que tenemos, es cómo establecer los bordes y a la vez romperlos. Por eso el álbum es una historia, es un cuento, finalmente; se cuentan canciones que se van a contar en una película. Pero hablamos de tres formatos diferentes, como te digo: música, literatura, cine...

P. ¿Y teatro?

R. No sé si teatro… Es otro formato. Teatro, a lo mejor el vivo… O teatro de estadio.

P. Si 'Novela' empieza a formarse paralelamente a 'Ey!', que publicó en 1988, ¿estaba pensando entonces en otro disco?

R. Las canciones se van armando. A mí me resulta muy increíble decir: "Voy a hacer música para un álbum". Es muy raro. La música se hace como entrenar en un gimnasio: vas y vas...

P. ¿Le parece pretencioso pensar: "Voy a hacer música para un álbum"?

R. Los que somos músicos no tenemos esa ambición. Lo que queremos es hacer la canción, y obviamente el inconsciente va trabajando, la vida va trabajando… Hay muchas cosas que van trabajando. Y en un momento lo encontrás, como me ha pasado un montón de veces, creo, o a mucha gente, o como les ha pasado a The Beatles con el álbum blanco [The Beatles] que era tan ecléctico que en un momento encontraron como mezclarlo de una manera tan hermosa. Fijate en Helter Skelter y en Good Night al final, es un tema muy hermoso y muy sencillo. Entonces, las dos materias se encontraban ahí de una forma muy relajada, dentro de un álbum complejo. Y creo que este disco tiene algo de sucio también; obliga a una escucha hoy —sobre todo para los más jóvenes— a lo que no se está acostumbrado: que en un álbum puedan pasar un montón de cosas. Y no tendría por qué haber ningún problema, porque la música siempre es divertida. Entonces, si no te gusta algo que es divertido, es que sos un conservador.

Fito Páez acaba de publicar 'Novela'. / Cedida

P. 'Ey!' es un disco mucho más corto que 'Novela'... y no es conceptual.

R. Ey! fue un álbum desesperado, en el sentido de que había hecho un álbum que se llamaba Ciudad de pobres corazones, que representaba una tragedia familiar, y quería sacármelo rápido. Hacía un año que vivía con eso, lo hacía en vivo, y necesitaba sacármelo así.

P. ¿Por eso 'Ciudad de pobres corazones' es un disco "negro"?

R. Sí. Pero en Ey! es todo colorido, y las canciones son totalmente inconexas. Funciona un poco como un disco de los primeros Beatles, donde ninguna canción tiene que poder ver con la otra, como sucede también en el álbum blanco. Uno tiene mucha información en la cabeza, y muchas cosas están decodificadas. Era un álbum que no tenía concepto. Me acuerdo que decía: las primeras nueve canciones, hago un disco y lo llevo a tocar en vivo, y me olvido de lo otro. Bueno, es una fantasía, porque nunca te podés olvidar de las cosas tremendas de tu vida. Pero me ayudó un poco a construir el primer escalón para iniciar un proyecto de vida más saludable, más lindo, más agradable para estar en la vida.

P. ¿La demo 'Novela', comenzar aquella idea, le salvó la vida entonces?

R. Sí, también. Porque cualquier cosa que sucediera después del asesinato de mis abuelas me sacaba de la pesadilla –que era 24 por siete– que había pasado hacia un año. Y después también estaba produciendo tanto, y escuchaba tanta música… Necesitaba estar en acción. No te digo contra el psicoanálisis, pero sí como una especie de acción involuntaria que producen los cuerpos y las psiques cuando están desesperadas. Por eso también el arte, las expresiones de todo tipo, deben tener la obligación de reconocer el tema de la desesperación. No todo es alegría. Gran parte de la materia que mueve lo que hacemos es la desesperación.

P. De aquella etapa está 'As de póker', que luego fue 'Circo Beat', de 1994.

R. Sí. Era la misma música con otra letra. Había un tema de una partida de póker entre Julius (el domador de tigres famélicos) y Jok (dueño del Circo Beat y padre de Loka), que luego formó parte del relato [de Novela]. Pero eso sucedió después –como muchas cosas que se van diseminando por el mundo– y terminó como canción con otra letra, siendo un tema central de Circo Beat, pero con la música que venía de Novela. Las cosas se transforman, no hay que asustarse; son como dibujitos que haces en casa y vas cambiando. Y finalmente, creo que sin ningún tipo de prejuicio. Por eso –con mucho amor– nombro al circo de Novela como Circo Beat.

P. Dice que muchos personajes no son lo que aparentan ser. La pregunta es: ¿y usted?

R. Yo tampoco. Todos esos personajes que están en el circo, en el pueblo, en la universidad... soy yo. Aúna muchas personas. ¿Quién va a tener la arrogancia de decir quién es alguien?

P. ¿Por qué no?

R. Porque no... Se te meten ahí los genes, tu tatarabuela de hace 300 años, se mete tu padre y tu madre y tu hermana... Y uno también actúa de diferentes maneras, sin llegar a la psicopatía, por supuesto. Creo que hay que dejarlos vivir a todos. La parte inteligente de este asunto es que uno reconoce que hay muchas personas, y deja de vivir a todos. Mientras no le hagan mal y daño a nadie, todo estará bien.

P. Porque los genes no...

R. Los genes además no mienten.