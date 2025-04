La Complutense, única universidad pública de Madrid con baños inclusivos, instala el cuarto lavabo en la facultad de Ciencias de la Información

Y con este ya van cuatro. La Universidad Complutense de Madrid ha abierto un nuevo baño inclusivo en la facultad de Ciencias de la Información, que sigue el ejemplo de Bellas Artes, Educación y Ciencias Políticas y Sociología. Se trata de una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad, Diversidad y Desarrollo Sostenible de la Junta de la Facultad. “Es nuestro primer servicio específicamente inclusivo, que busca garantizar un entorno seguro y accesible para todas las personas independientemente de su identidad o expresión de género”, explican desde el centro.

El proyecto, que tiene sus raíces en la propuesta llevada a cabo por las asociaciones estudiantiles feministas Scila y Olympias, fue trasladado al Vicedecanato de Estudiantes hace dos años. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando se retomó la presencia de estudiantes en la comisión. “No lo hacemos porque se esté haciendo en otras facultades, sino por necesidad propia. Cristóbal Fernández, anterior vicedecano de estudiantes, fue quien inició el proceso y ahora yo lo he retomado”, señala Gema Fernández Hoyo, vicedecana de Estudiantes, Igualdad y Diversidad de la facultad en la actualidad.

La facultad de Ciencias de la Información abre un baño inclusivo siguiendo los pasos de Educación, Bellas Artes y Ciencias Políticas y Sociología. / Agencias

Según destaca, y dado que el alumnado del edificio representa una gran diversidad, se está trabajando en la apertura de un segundo baño ubicado en el nuevo bloque, con el fin de que haya uno en cada construcción: “Cada universidad tiene un perfil concreto y, en nuestro caso, es poco normativo. Si ves a nuestros estudiantes, es entendible que existan usuarios y usuarias de este tipo de lavabos”. La Complutense sería, por el momento, la única universidad pública de la capital que cuenta con estos baños, pensados para todo tipo de personas que quieran utilizarlos. “No es muy habitual que los haya. Ni siquiera es algo que se tenga demasiado en cuenta, pese a los cambios sociales que está habiendo”, denuncia Fernández.

"Debería ser la norma"

El servicio en uso se encuentra en la quinta planta, al lado del despacho 543 del departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Cuenta con una señalización neutra que elimina los iconos binarios tradicionales. “Promueve un mensaje de respeto e inclusión y posiciona a la Facultad como un referente en la promoción de la diversidad”, añaden. Por otro lado, el lavabo que se abrirá en el nuevo bloque, se ubicará en la planta baja con el fin de mejorar la accesibilidad de los alumnos con discapacidad. “Debería ser la norma, pues en Europa, los baños inclusivos están en todos lados. Es más, los baños habitualmente denominados para personas con discapacidad, son inclusivos”, suma Gema.

La Complutense de Madrid, la única universidad pública con baños inclusivos. / Agencias

Cualquier decisión tomada en la facultad sobre este tipo de asuntos se plantea en la comisión presidida por el decano, donde acuden representantes de todos los grupos humanos que conforman la facultad. Pese al gran apoyo que recibió la propuesta, no todo el mundo en la facultad lo considera necesario: “Hay profesorado, más conservador, que puede estar en desacuerdo por sus ideas. Lo que deben saber es que no se han eliminado otros baños, por lo que todo el mundo puede seguir usando el suyo, como hasta ahora. Se trata de incluir, no de excluir a nadie. Se mantienen los masculinos y femeninos, pero, por otro lado, se añade este”.

Ciencias de la Información es, además, la primera facultad en plantear que sus estudiantes en silla de ruedas tengan todas las clases en la planta baja de la misma, donde tengan asegurado el acceso y una completa autonomía. “Entendemos que la universidad del futuro debe ser igualitaria, diversa e inclusiva. Desde quien tiene una diversidad permanente a quien, en un momento puntual de salud mental, necesita algo. Ponemos facilidades a todo el mundo”, insiste Fernández, que reivindica la falta de personal humano tras los recortes del 35% que han azotado a las universidades públicas recientemente.

Para el alumnado, la apertura de espacios inclusivos en instituciones económicas supone un nuevo paso hacia la integración y aceptación. “Ser visto y entendido por tu propia facultad debe ser gratificante y proporciona alegría y tranquilidad para estos alumnos y alumnas. Ellos lo agradecen. Cuando quieren cambiar su nombre en el centro, se sorprenden por las facilidades que ponemos”, zanja. Un avance social que abraza la diferencia y proporciona un lugar seguro para quienes, entrar en un baño binario, supone una gestión incómoda.