Más de 27.000 corredores, "música vibrante y buen ambiente" en Movistar Media Maratón de Madrid

Madrid amanecía este domingo parcialmente nuboso y con temperaturas que superaban los 10º. Aunque la sensación térmica podría ser hasta calurosa para los miles de corredores que han madrugado para su cita de las 07:30h con la carrera Movistar Medio Maratón de Madrid que estrenaba este 2025 recorrido tanto para su distancia oficial de 21,097 kilómetros, como de la Pro Futuro -que ahora sí se ajusta más a los 5 km-.

Los kenianos Levy Kibet (1h00:45) y Emma Jepkemboi (1h09:09) lograron este domingo la victoria en el Movistar Madrid Medio Maratón, que contó en esta edición con 24.000 corredores, más los 3.000 de la Carrera ProFuturo, récord de participantes, y un recorrido "más monumental y céntrico" que en otras ocasiones.

Los kenianos Levy Kibet (1h00:45) y Emma Jepkemboi (1h09:09) lograron este domingo la victoria en el Movistar Madrid Medio Maratón. / EFE/ Chema Moya

Kibet se impuso en meta por delante de su compatriota Titus Kiprotich (1h00:48) y del tanzano Daniel Sinda (1h01:04), tercero. El primer español en meta fue el maratoniano madrileño Yago Rojo (1h04:11), participante en los Juegos Olímpicos de París y que fue undécimo en meta.

En la categoría femenina el triunfo fue para Jepkemboi, seguida de la etíope Diniya Abaraya (1h10:00), segunda, y la también keniana Nancy Sang (1h11:11), tercera. La primera española fue Azucena Díaz, sexta con 1h16:55. Por su parte, los vencedores de esta carrera de cinco kilómetros fueron Leire Castrejón (18:35) y Pedro Vega Ballesteros (15:27).

Los récords de las pruebas los siguen manteniendo el keniano Ronald Kiprotich con 59:38 en 2021 y su compatriota Winfridah Moraa con 1h07:22 en 2022.

"Me he sentido súper bien, la recordaba más dura"

Un recorrido que comenzaba y terminaba en Paseo de Recoletos pasando por otras vías emblemáticas de la capital como Paseo de la Castellana, Bravo Murillo, Raimundo Fernández Villaverde, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo y O'Donnell, así como en plazas como Gregorio Marañón, Cuatro Caminos, Manuel Becerra o Cibeles.

Ángel Luis González es corredor de la Unión Atlética Coslada y entrenador de técnica de carrera y este domingo ha sido uno de los presentes que se ha animado a desgastar su zapatilla a pesar de las "molestias que llevaba en la rodilla" y aunque no consiguiera su objetivo se ha quedado con un buen sabor de boca, según confesaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "En el kilómetro 3 me paré porque me estaba dando pinchazos en la rodilla, pero tomé la decisión de continuar y luego no he tenido ningún problema y he hecho 1.19", concluía.

En el camino se han topado con los hermanos Cristina y David Martín, quienes han aprovechado esta competición fruto de un regalo navideño, no sólo para mejorar su marca, sino para disfrutar de un rato ameno en familia. "Me he sentido súper bien, la recordaba más dura porque el año pasado hice la Media Maratón Rock and Roll Madrid y la verdad es que este año, es prácticamente el mismo recorrido y mucho mejor. Además, muy contenta porque iba con mi hermano y era su primera mini maratón", expresaba con alegría Cristina a este medio.

Una competición llena de "música vibrante" y "muchísima gente animando", especialmente en Sol debido a la gran aglomeración de visitantes que acudían a estimular y a aplaudir a los protagonistas de este gran evento que cada vez tiene un mayor peso.

Los corredores toman la salida de comenzar la media maratón de Madrid este domingo. / EFE/ Chema Moya

Despliegue de seguridad

Un total de 328 policías municipales y 40 efectivos del Samur han velado por la seguridad de la Media Maratón celebrada este primer domingo de abril, según los cálculos de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, presentados en el balance del servicio de teleasistencia. El Consistorio ha activado un plan de movilidad que ha afectado a buena parte de la almendra central. "En este caso además se ha cambiado el recorrido y visitarán zonas más históricas en un evento bonito y todo un clásico de la programación de las carreras de la ciudad", ha explicado Sanz.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes, organización ambiental sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de los residuos que se depositan en los contenedores amarillo y azul, han colaborado activamente con varias acciones de su plan de sostenibilidad.