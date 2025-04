Madrid confía en un impacto limitado de los aranceles de Trump con inquietud en los sectores farmacéutico, de componentes y del vino

Todavía hay más incertidumbres que certezas en relación con el impacto que los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos extranjeros y la guerra comercial que están desatando acaben teniendo en la economía. Las bolsas, siempre recelosas, han caído sonadamente, un 5,83% en el caso del Ibex 35, pero es pronto para ver las consecuencias últimas en la actividad productiva, si bien ya hay algunas estimaciones.

La Cámara de Comercio de España ya ha echado sus cuentas. "El impacto sobre el conjunto de las exportaciones españolas de bienes será limitado, ya que las ventas de España a Estados Unidos representan menos del 5%, de nuestras exportaciones totales", trasladan desde su Servicio de Estudios. Según sus cálculos, la adopción de aranceles del 20% por parte de EEUU supondría un recorte de las ventas de productos españoles hacia aquel país de en torno a un 14%, lo que en términos absolutos vendría a suponer en torno a 2.600 millones de euros. La contracción del PIB, añaden, apenas supondría un 0,21% anual.

La situación es parecida para la economía madrileña, en particular. Si bien ni la Cámara de Comercio de Madrid ni la patronal madrileña, CEIM, ni el propio Gobierno regional han realizado todavía estimaciones similares, desde la Consejería de Economía se considera que el impacto directo en la Comunidad será parecido, incluso menor, que en el conjunto de España. Madrid, de hecho, importa de EEUU más de lo que exporta hacia allí.

En 2024, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, la Comunidad de Madrid vendió productos a EEUU por valor de 2.149,1 millones de euros. Washington fue el sexto destino de las ventas internacionales de las empresas radicadas en la región con un peso del 4,4% sobre el total, y bastante lejos de Francia o Portugal, los dos principales mercados para Madrid. En el mismo periodo los madrileños importaron de EEUU productos por valor de 11.115,6 millones de euros, un 11,6% de las compras provenientes del extranjero. Solo de Alemania y China llegaron a Madrid mercancías por más valor.

El hecho de que en términos generales la exposición a los aranceles no sea alta no quiere decir, sin embargo, que no preocupe especialmente en determinadas ramas productivas y empresas. Los sectores más exportadores de la economía madrileña son el farmacéutico, el de combustibles y aceites minerales y la maquinaria. En concreto a EEUU la economía madrileña envía sobre todo productos farmacéuticos, componentes, algunos para la industria tecnológica, y en bastante menor medida, desde luego mucho menos que otras comunidades autónomas como Andalucía, productos agroalimentarios.

Sectores sensibles

Desde Farmaindustria, la patronal del sector de los laboratorios, se ha acogido con satisfacción el hecho de que ni medicamentos ni vacunas se hayan incluido en el paquete arancelario. No obstante, preocupa cómo vaya a impactar la medida en el coste de los componentes necesarios en la producción de fármacos, pues, como recuerdan, "el 24% de los insumos importados para la fabricación de medicamentos en Europa provienen de EEUU".

El país norteamericano suma el 6,2% del total de las exportaciones de la industria farmacéutica española, con unas ventas de 1.145 millones de euros en 2024, el doble que en 2023, cuando fueron de 570 millones de euros. De esa cifra, Cataluña representa el 60% y Madrid el 33%, es decir, unos 380 millones de euros. En la región se ubican 39 de las 174 plantas de la producción que hay en toda España.

Comisiones Obreras añade entre los sectores sensibles el aeronáutico, con la fabricación de turborreactores, el químico, el agroalimentario y el de edición y artes gráficas, que en definitiva son una radiografía del propio, y reducido, sector industrial madrileño. "Es cierto que Madrid está menos expuesto que otras comunidades, pero eso responde, en parte a su debilidad industrial: es precisamente porque Madrid tiene un PIB manufacturero muy bajo en relación con otras comunidades, por lo que le va a impactar menos", argumenta Ramón Boixadera, coordinador del gabinete técnico de CCOO Madrid. "Lo que pasa es que eso tiene dos lecturas: por un lado nos va a impactar menos, pero, por otro, a poco que impacte el daño puede ser significativo en un sector ya mermado". El sindicato pidió ayer una reunión urgente con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar la situación.

Menor aún es el peso en la economía regional de la agricultura. Tampoco es el campo madrileño, a diferencia del de otras autonomías, un gran exportador, ni a EEUU ni a otros países. Pero sí hay productos y empresas concretas que sentirán los efectos del trumpazo arancelario. Singularmente, el vino. Los últimos datos que maneja el consejo regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid apuntan a que desde la región se exportan al año 403.400 litros, de los cuales 110.326 van a EEUU.

Efectos directos e indirectos

En algunos casos, sin embargo, la exposición al mercado norteamericano es crítica. Juan Díez Bulnes lleva elaborando vino en San Martín de Valdeiglesias desde 2007 en su bodega Bernabeleva. "En realidad, por un golpe de suerte, vendemos a EEUU casi antes de tener vino", relata. Comenzaron a trabajar con Raúl Pérez, un conocido enólogo del Bierzo, y un importador norteamericano, que quería tener en su porfolio algún vino de Raúl Pérez, les contactó. "Fue como si nos tocara la lotería. Esperó a que estuviera el vino listo y a medida que hemos ido creciendo en producción y en precio nos ha seguido apoyando".

El anuncio de los aranceles fue un mazazo. Bernabeleva elabora entre 90.000 y 100.000 botellas anuales, de las que unas 40.000 viajan a EEUU, su primer mercado, junto a Suecia, Canadá y España, que suele ser el tercer o cuarto país en ventas para ellos. "Cuando se empezó a hablar de aranceles para el vino de hasta el 200% dimos por cerrado el mercado americano. Podríamos vender 100 o120 botellas de algunos de los vinos más especiales, casi por encargo de algún cliente caprichoso", prosigue. "Si finalmente se quedan en el 20%, perderemos dinero, habrá impacto seguro, pero nos permitirá no retirarnos. De hecho, nuestro importador había saldado las deudas en previsión de tener que cerrar y había parado el envío de un palé de unas 5.000 botellas y finalmente lo ha reactivado".

El de esta bodega madrileña, con vinos entre los 10 y los 50 euros por botella, es uno de los ejemplos más claros del efecto directo que pueden tener los aranceles. Luego están los efectos indirectos. En primer lugar, la subida de precios. Los aranceles norteamericanos y, sobre todo, si se desencadena una batalla comercial de aranceles recíprocos, ocasionarán una espiral inflacionista. Es una cuestión, como dice algún analista, de primero de Economía.

Además, y aunque la economía española y en particular la madrileña no sean dependientes de sus exportaciones a EEUU, ese peso sí es mayor para otros países con los que la interacción nacional y regional es mayor como Alemania o Italia. Lo que nos devuelve al principio de este texto: todavía hay más incertidumbres que certezas en relación con el impacto que los aranceles impuestos por Donald Trump a los productos extranjeros y la guerra comercial que están desatando acaben teniendo en la economía...