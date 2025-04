Pankaj Mishra, ensayista: "El ataque de Hamás del 7-O fue la gran oportunidad para llevar a cabo el viejo sueño del Gran Israel: erradicar Palestina"

Hace poco más de un año sintió la imperiosa necesidad de romper el "devoto silencio" y razonar por qué el mundo no será un lugar habitable después de haber presenciado en directo y en tiempo real un genocidio de estas proporciones. Silencio y "despotismo intelectual" que en ocasiones ha prohibido sus ponencias en instituciones culturales británicas tan poco sospechosas como el Barbican Center. El resultado es El mundo después de Gaza, un mundo que "será un lugar intolerable donde la decencia y la justicia no tendrán cabida: nadie podrá escapar a sus consecuencias. La limpieza étnica y la erradicación de Palestina, que tienen el respaldo del 82% de los israelís, era el deseo pública y claramente expresado antes del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre: es el sueño del Gran Israel. Hemos contemplado el asesinato de 20.000 niños, pero vendrán cosas peores". Quiso explicar los oscuros mecanismos de la más alta política y del más sibilino cinismo que han llevado a ello, dejándonos a todos sordomudos ante una atrocidad y un terror nunca antes presenciados. Y ¿por qué, cómo son capaces de semejante terror los supervivientes del Holocausto? "Les han inculcado una narrativa del horror y una mentalidad viciada de supervivencia: si quieres seguir vivo has de optar por la violencia y la expansión". Los israelís están enfermos, proclama, como antes señalaran muchos otros intelectuales encarcelados por el nazismo, tales como Primo Levi o Jean Améry, que acabaron suicidándose.

Natural de la ciudad fortificada de Jhansi, estado de Uttar Pradesh o norte de India, Pankaj Mishra (1969) es un señor súper atractivo, doctor en Literatura Inglesa, ensayista, columnista internacional y novelista, miembro de la Royal Society of Literature. Reside desde hace 16 años en Londres pero no ve el día en que pueda regresar a su raíz, ese montañoso paisaje que añora y visita tres veces al año.

¿El mundo debería admitir que el pueblo judío sufre de esto que usted mismo y Primo Levi han calificado como "neurosis del miedo"? ¿Están emocionalmente enfermos?

Cuando educas a un niño a base de historias de terror que le sucedieron a sus padres, abuelos y demás ancestros, diciéndole que lo mismo podría sucederle a él si no opta por la violencia y la expansión, lo que el niño recibe es claramente un maltrato psicológico. Y si extrapolamos el modelo de educación familiar a toda una sociedad, el resultado es lo que tenemos: el 82% de los israelís opina que la limpieza étnica es lo correcto. Están convencidos de su apoyo al plan de Trump de erradicar a los palestinos de Gaza y convertir el territorio en una Riviera. Las mismas encuestas revelan que la mayoría de los israelís considera que su ejército no está siendo lo suficientemente duro en Gaza. Diariamente, las televisiones no paran de emitir opiniones de políticos y periodistas instando a erradicar Palestina, a matar a todos los palestinos. Es una sociedad muy radicalizada fruto de esta narrativa constante del horror a la que ha estado expuesta desde el principio, que a su vez ha inculcado esta mentalidad viciada de supervivencia: esto es lo que has de hacer si quieres seguir vivo. Cualquier tipo de atrocidad estará justificada con el fin de sobrevivir.

Mantiene que el problema clave de la política internacional es lo que se denomina "la línea de color", pero gran parte de los orígenes judíos son de raza árabe… ¿No sería el racismo hoy más una cuestión de riqueza, de aporofobia, que de color de piel?

La gente confunde "la línea de color" con el color de la piel, efectivamente, cuando originariamente fue una forma útil de definir la división entre los que tienen y los que no, los ganadores y los perdedores. Ocurre que cuando en 1903 Du Bois utilizó esta expresión por vez primera, casi todos los ganadores eran blancos, de ahí el término "color". Comunidades como la de los italianos emigrantes en América no eran consideradas de raza blanca, y sufrían prejuicios racistas; o como los irlandeses, que son bien blancos de piel. Es decir, que siempre fue una categorización flexible que separaba a ganadores de perdedores. Y cuando los judíos árabes llegaron a Israel fueron maltratados en virtud de esta línea de color, pero hoy tiene dinero, lo más importante, y forman parte de un país aliado con los supremacistas blancos.

Los intelectuales judíos, en su mayoría supervivientes de los campos de concentración, se manifestaron hasta los años 70 en contra de la "nazificación" de Israel. ¿Dónde está hoy esa oposición? ¿Cómo se explica este "silencio devoto" ante la crueldad del Estado israelí?

Esa tradición crítica con el nacionalismo está muriendo, si no ha muerto del todo: es lo que cuenta Enzo Traverso en El fin de la modernidad judía. El sionismo se ha ganado la lealtad de los escritores e intelectuales judíos de todo el mundo, que se han aliado a un proyecto que ahora se ha demostrado es genocida. Entonces optan por permanecer en silencio y no revelar su complicidad previa con él. Incluso escritores como David Grossman, que en el pasado se manifestaron contra ese nacionalismo, y muchas otras voces judías en América, callan ante la peor atrocidad que Israel haya cometido jamás. Es una gran tragedia.

¿La estrategia del Likud sería mantener viva la memoria y la llama del Holocausto para justiciar todo tipo de violencia del colonialismo sionista?

Obviamente. La memoria del Holocausto fue interpretada en el mundo como un modo de anclarse en la historia moral de la humanidad y decir: miren, lo que sucedió es lo más terrible jamás ocurrido en la historia del ser humano, y tenemos que asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar. Pero quienes reivindicaron con más fuerza esa narrativa hoy están cometiendo un genocidio ante los ojos de todo el mundo. Por tanto, es una narrativa desacreditada, y es el propio Israel quien ha destruido esa memoria sustituyéndola por el genocidio que ellos mismos están cometiendo. Era una narrativa moral y hoy ya no hay ningún comportamiento moral en los descendientes de aquellas víctimas; hoy todo se reduce a una estrategia de poder: soy poderoso, tengo el apoyo de EEUU y su presidente, y voy a quedarme con lo que quiera. ¿Para qué necesitan la moral? Ni siquiera les sirve ya la memoria del Holocausto. Es pura expansión y violencia al desnudo.

Pankaj Mishra, autor de 'El mundo después de Gaza', fotografiado en Barcelona. / Jordi Otix

Pankaj, si lo he entendido bien en su ensayo, ¿usted considera que Alemania es el demonio, la principal responsable de lo que Israel está haciendo hoy, es decir el genocidio del pueblo palestino?

Todos hemos sido engañados por Alemania, creímos que los alemanes habían aprendido la lección del Holocausto, que estaban firmemente comprometidos a que algo así no volviera a suceder. Construyeron museos y monumentos de la memoria del Holocausto, instituyeron la celebración de la liberación de Auschwitz, etc. Y muchos, entre los que me incluyo, creímos que eran el único país de Europa que había examinado su pasado imperialista de violencia y había aprendido la lección. Pues bien, hoy es evidente que su comportamiento ha sido profundamente cínico, que lo único que pretendían era volver a ser aceptados por la comunidad internacional, y por ello decidieron establecer relaciones con Israel. Un comportamiento sólo motivado por el cinismo: mientras el Tribunal Internacional de Justicia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian el genocidio y los jueces emiten órdenes de detención contra Netanyahu, el nuevo canciller alemán acaba de invitarle a una visita oficial a su país. Alemania se ha convertido en un violador del derecho internacional. Es un giro extraordinario de los acontecimientos: un país que en 1945 estaba sumido en una completa desgracia, vuelve a afrontar la misma situación 80 años después, a través de su participación en un segundo genocidio.

¿Qué hay del resto de Europa?

Muchos estamos sumamente agradecidos por la posición moral que ha adoptado el Gobierno español, el único que ha asumido y pagado un precio por su defensa de Palestina y condena sin ambages a Israel, junto al portugués y el irlandés. Es un gran consuelo saber que no todos se han vuelto locos. Y Josep Borrell como ministro de Exteriores de la UE lo dio todo, frente a gente como Ursula von der Leyen o Viktor Orbán, y así fue castigado por Israel y declarado persona non grata.

Cuenta usted que ya Primo Levi había denunciado la simbiosis entre Alemania y el estado de Israel como un juego político absolutamente carente de valores y principios. ¿Culpar a los países y pueblos árabes es su forma de lavar su conciencia del Holocasuto?

Sí, Primo Levi sostuvo siempre que no entendía la política alemana de acercamiento a Israel, y ahora por fin sé por qué lo decía. La culpabilización de los árabes se hace evidente desde los años 60, cuando empiezan a señalarlos como los nuevos nazis, los nuevos antisemitas. La misma sospecha que hoy en día proyectan sobre los musulmanes emigrados en Alemania, cuando todos los datos apuntan a que los actos antisemitas siguen siendo perpetrados por alemanes cristianos.

De hecho, no es una simple paradoja que la creciente ultra derecha, tradicionalmente antisemita, está ahora defendiendo a Israel frente al pueblo árabe. ¿Cuál sería la razón de este giro de timón que les lleva del antisemitismo al filosemitismo?

Es de nuevo una cuestión de "la línea de color": la gente, cuando no lucha por sobrevivir, lo hace para defender sus privilegios. Esto explica que minorías privilegiadas de todo el mundo se unan para hacer causa común: los evangelistas cristianos en EEUU, los supremacistas blancos en Francia y en Alemania, los antisemitas en Hungría y xenófobos antiinmigrantes del mundo entero se están uniendo en una plataforma donde el antisemitismo o el filosemitismo tienen muy poco significado ya. No se puede ser antisemita y aceptar la invitación de Israel, como ocurrió en la cumbre que celebraron hace dos semanas, donde lo que importaba no era su sentimiento de apoyo al Estado judío; puede incluso que algunos de ellos odien a los judíos, pero están ahí porque es donde está el poder y el dinero: has de estar con Donald Trump, con Israel, con el lobby israelí, porque ahí es donde puedes conseguir dinero y poder siendo un pequeño partido español o italiano, o un súbdito de Miley. Los antisemitas están perfectamente cómodos pasando el rato con Netanyahu, y él está perfectamente cómodo pasando el rato con los antisemitas, y nos dejan al resto debatiendo estas cuestiones sobre antisemitismo o filosemitismo.

Lo cierto es que cuesta bastante entender todo esto: ¿Quiénes reivindican las figuras del Führer, el Duce o de Franco, apoyan ahora a los judíos?

Es que ya no se trata de esto, sino de la prosperidad. Si ves el documental The Bibi Files, basado en los interrogatorios a Netanyahu por la policía israelí, que alguien filtró, entiendes que este individuo no cree en nada más allá de su propia riqueza y su poder. Un día dará dinero a Hamás y acto seguido matará a 200 niños gazatíes en una sola jornada de bombardeos; un día pactará con antisemitas y al siguiente lo hará con evangelistas cristianos que quieren que el Armagedón ocurra en Israel. Es un hombre que quiere su champán caro, sus cigarros puros de los más caros, y que otros se los regalen, porque no va a comprarlos él mismo. Estamos buscando principios políticos donde no los hay. Ni siquiera está luchando para defenderse de los terroristas sino que continúa la guerra para poder evitar ir a la cárcel. Cuando entiendes esto, empiezas a alejarte de los grandes argumentos históricos y debates políticos: no, ya no queda nada de eso, sino una intención de los que detentan el poder para unirse y asegurarse de que éste no sea cuestionado.

De hecho, circula una teoría según la cual el propio Mossad permitió los ataques del 7 de octubre porque eran el pretexto perfecto para el exterminio de Palestina. ¿Qué le parecieron a usted aquellas imágenes de los Kibutz totalmente desprotegidos y los terroristas de Hamás cortando las alambradas como si fuera el seto de un jardín?

Es difícil decir qué hay de verdad y de falso en estas teorías conspiranoicas, pero lo que sin duda es cierto es que lo que hoy están perpetrando los israelíes es algo que en el pasado han pronunciado abiertamente: su deseo de acabar con Gaza y Cisjordania. Y esto nos hace preguntarnos si se trata de autodefensa, como siguen manteniendo las políticas occidentales, o si se está utilizando el 7 de octubre como una oportunidad para llevar a cabo la vieja ambición del Gran Israel. Incluso la extrema derecha del parlamento israelí lo ha manifestado sin ambages: es la gran oportunidad, hagámoslo de una vez.

Los israelíes están enfermos de una neurosis del miedo, una narrativa del horror que para ellos justifica cualquier atrocidad: si quieres seguir vivo has de optar por la violencia y la expansión

Zygmunt Bauman advirtió poco antes de morir (2017) de que las condiciones que hicieron posible el Holocausto estaban volviendo a emerger en el mundo. Y ¿no es cierto que estamos ante un genocidio de similares proporciones, tal vez no aún cuantitativamente pero sí en términos de crueldad?

Lo peor aún está por llegar. Hemos contemplado el asesinato de unos 20.000 niños gazatíes, sí, pero probablemente quedan muchas más atrocidades por venir. Y el mundo está tan atontado, es tan incapaz de responder, de decir o hacer nada; especialmente los líderes, periodistas y políticos occidentales, están tan paralizados en este momento que Israel puede salirse con la suya. Hace unos días ejecutaron a 11 trabajadores de la Media Luna Roja con las manos atadas en la espalda, y ¿alguien ha pronunciado una palabra sobre ello? No, nadie dijo nada.

Insistiendo en la advertencia de Baumann, ¿debería preocuparnos la crisis económica y social de Alemania, y peor aún la que se avecina en EEUU? ¿Sería, como él advirtió, comparable a la que propició la escalada de la II GM?

Mi lectura de la situación geopolítica actual es que EEUU se está preparando para una gran guerra con China. Cree que puede ignorar a Europa porque no tiene ejército, una Europa que cada vez estrecha más sus lazos y mira al gigante asiático; y trata de apaciguar a Rusia para que no se alinee demasiado con China y permanezca neutral. Y este contexto, Israel les es muy útil como aliado en materia de seguridad, de ahí que le den cuerda. Cuando las grandes potencias empiezan a prepararse para la guerra, es sólo cuestión de tiempo que suceda. Esto sí es comparable a lo que sucedía en el mundo en los años 30: el mundo se estaba preparando para la guerra con Alemania al frente, reivindicando sus territorios perdidos, su imperialismo a destiempo.

Si los aliados no lucharon para liberar a los judíos ni para proteger la democracia, tal y como sostiene, ¿cuál era entonces su propósito real?

Contener el nacionalismo alemán, para lo que no fue suficiente la Primera Gran Guerra. Alemania ni siquiera era un estado nación en el siglo XIX, cuando los países europeos se lanzaron al colonialismo de África y Asia, y por tanto llegó tarde al juego del imperialismo. Y así es que cuando Alemania alcanza la capacidad de potencia, surge el Lebensraum, la idea de crear su propio imperio expandiéndose hacia el este de Europa. Hitler pasaba mucho tiempo viendo películas sobre el Imperio Británico. Gran Bretaña, Francia y luego Estados Unidos fueron a la guerra para proteger sus imperios contra el imperialismo rival. Lo mismo ocurrió con Japón. Japón quería ser un imperio. Quería grandes partes de Asia, que estaban dominadas por los europeos. Fue una guerra entre imperialismos, y ese discurso sobre la democracia es una completa tontería, pura propaganda. O ¿acaso los americanos lucharon para devolver la democracia a España, a Portugal o a Grecia? Menudo sinsentido.

Pankaj Mishra, autor de 'El mundo después de Gaza', fotografiado en Barcelona. A / Jordi Otix

Pankaj, no sé si ha visto The Brutalist. Su estreno en estos momentos y el Oscar que le dieron, ¿podría ser la última manifestación de lo que usted llama "la distorsión del sentimiento judío: demasiado autoconsciente y sentimental"?

Mira, una de las razones por las que no se valoran las vidas palestinas es porque la cultura occidental no se les ha prestado atención en su cine, literatura, historia, etc. Son invisibles e incluso han sido deshumanizados. En cambio, hemos sido bien aleccionados para ser conscientes del sufrimiento judío: nos han preparado para empatizar con ello. No he visto la película pero hay ejemplos anteriores horrorosos como El tatuador de Auschwitz, La lista de Schindler y hasta el kitsch de La Vita e bella. Mientras esto se comercializa globalmente, el realizador del documental sobre Palestina, que ganó un Oscar gracias al voto secreto de muchos, era linchado nada más volver a su tierra, y su película no encuentra distribución.

Otro gran descubrimiento que he hecho en su ensayo es el de Joe Biden como congresista: ¿realmente ha sido uno de los principales responsables de la masacre y devastación cultural de Medio Oriente?

Podría decirse que él inició el trabajo que ahora está terminando Donald Trump, pero yo diría que es aún más fanático que Trump, que no cree en absolutamente nada. Biden, sí, y es en igual medida fanático y corrupto. Ha recibido más dinero de los grupos de presión israelíes que cualquier otro político norteamericano. Y, obviamente, respondió dándole a Israel todo lo que pedía para matar a casi 100.000 palestinos. Algo que él justifica contando una historia de cómo su padre le dijo que siempre cuidara de los judíos. Por favor…

Pankaj, El mundo después de gaza, su título, ¿significa que la inhumana y devastadora violencia de la que estamos siendo testigos nos va a dejar traumatizados para siempre?

Supone un gran hito es nuestro camino hacia la barbarie. La población mundial está viendo por primera vez en la historia un genocidio transmitido en vivo. Vemos a diario padres sosteniendo en brazos los cadáveres decapitados de sus hijos, y no es sólo que nadie reaccione sino que importantes medios como The New York Times o BBC continúan justificándolo y defendiéndolo. Lo que Gaza nos está diciendo es que el mundo que viene será un lugar intolerable donde la decencia no tendrá cabida, y nadie podrá escapar a sus consecuencias. Porque toda noción de derecho internacional, de normas internacionales, de decencia ordinaria ha sido destruida. Gaza nos ha hecho temer al mundo como nunca antes. Toda nuestra relación con la realidad externa ha cambiado.