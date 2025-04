Maluma: el 'pretty boy' más 'dirty' vuelve a Madrid para cerrar su ciclo europeo con músculo y espectáculo

Aterriza en Barajas con el magnetismo de una estrella global y la sonrisa intacta del chaval que vendía sándwiches envueltos en papel aluminio para ayudar a su madre. Juan Luis Londoño Arias, alias Maluma —ídolo, fenómeno, algoritmo de carne y hueso— regresa a Madrid para finiquitar su gira europea +PRETTY +DIRTY, antes de dar el salto de vuelta a América Latina, con tres fechas que no huelen a visita promocional, sino a misa mayor. Dos, las de este viernes y sábado 4 y 5 de abril, ya están prácticamente agotadas. Y la tercera, el miércoles 9, cuelga del alambre.

El tour empezó el 15 de marzo en Barcelona, con más de 17.000 asistentes y una venta que fue más rápida que la fibra óptica. Ahora, en Madrid, la liturgia se repite: fans acampando, peluquerías ofreciendo el look Maluma y stories en bucle que hacen del Movistar Arena una olla en ebullición. Todo esto no lo organiza un músico. Lo orquesta un icono con contrato de permanencia emocional.

En el escenario, Maluma performa. Da igual si es con reguetón de catálogo, baladas que parecen escritas desde un jacuzzi o beats que suenan como si una discoteca de Medellín se hubiera tragado a Daft Punk. El show es excesivo, como debe ser. Con fuego, pantallas, danza sincronizada y una producción que parece financiada por Qatar. Si no hay láseres, no vale.

Un tipo familiar

Maluma tiene esa capacidad irritante —y por eso fascinante— de triunfar siempre con el tempo que le da la gana. Podría haber sido delantero: de hecho, lo fue a ratos. Jugó ocho años en equipos juveniles de Medellín, soñaba con ser profesional, pero se decantó por las letras. Y aquí estamos: un Grammy Latino, colaboraciones con Madonna, The Weeknd, Ricky Martin, 60 millones de seguidores y una cifra mareante de discos de platino que convierte cualquier estantería en un riesgo estructural.

El nombre artístico lo sacó de casa: Marlli (madre), Luis (padre), Manuela (hermana). Y lo convirtió en sigla, en escudo y seña de identidad. No hay invento de agencia. Hay convicción. El chico que escribía canciones en libretas escolares acabó inventándose una vida nueva. Y, spoiler: le salió bien.

En marzo de 2024 fue padre de una niña, Paris, con su pareja, Susana Gómez, arquitecta y antítesis estética del estereotipo de novia de reguetonero. En un post que rompió corazones y cifras, Maluma agradecía haber cumplido su "mayor sueño". Y sí, puede que sea postureo con filtro cálido, pero también puede que sea verdad. El artista es padre primerizo y se le nota. No ha dejado de ser showman, pero hay algo más. Una contención. Una pausa.

El tipo que hasta hace poco viajaba en jets privados con modelos y tequila ahora le pone su nombre a una fundación, El Arte de los Sueños, y habla de inspiración como si lo hubiesen abducido las TED Talks. Pero no hay que equivocarse: el instinto comercial sigue intacto. Y el ego también. Solo que ahora lo administra mejor.

Madrid, centro de gravedad

Madrid no necesita que le expliquen quién es Maluma. Aquí ya lo han visto todo: desde fenómenos virales hasta clásicos en decadencia. La ciudad opera como un termómetro sin margen de error: detecta el agotamiento artístico a distancia y castiga la rutina disfrazada de éxito. Si el espectáculo llega afinado, conecta. Si no, pasa página.

El colombiano aterriza en una capital que no vive de la nostalgia ni del entusiasmo fácil. Las entradas vendidas indican que el vínculo con su público sigue intacto. Pero ese vínculo se gana a pulso cada vez. En Madrid, los nombres pesan, pero el presente manda. Maluma llega con una puesta en escena medida al detalle, un repertorio transversal y una narrativa que ha sabido adaptarse al tiempo. No necesita reafirmarse, pero tampoco puede permitirse flaquear.

Hay algo en Maluma que molesta. Su perfección, su telegenia, su forma de surfear géneros sin despeinarse ni una ceja. Mientras otros se debaten entre el trap deconstruido y la balada críptica, él hace un hit con aire de meme y lo convierte en himno. No se disculpa. No se justifica. Y por eso, muchos lo detestan.

Maluma, en Barcelona el pasado 15 de marzo. / FERRAN SENDRA

Pero, seamos honestos: el problema no es Maluma. Es el espejo que ofrece. Es el tipo que demuestra que se puede tener todo y no cagarla en directo. Que se puede gustar a tu prima, a tu madre y a tu ex. Que puede compartir escenario con Shakira, hacer una ranchera con Christian Nodal y, al día siguiente, aparecer en la portada de Vogue Hombre. Mientras otros artistas todavía buscan su identidad artística en foros de Reddit, él la imprime en camisetas. No es que sea mejor ni peor. Solo va más rápido.

La gira como síntoma y como espejo

+PRETTY +DIRTY es una radiografía. Un test de estrés para el Maluma de 2025: ¿sigue teniendo sentido el personaje ahora que tiene pañales en casa y un Grammy en la estantería? La respuesta es sí, pero matizada. El concierto tiene más capas, más guiños, menos testosterona gratuita. Sigue habiendo torsos al aire, pero también hay frases con fondo y homenajes velados al Maluma de hace una década. El que cantaba con hambre, con nervio, con ganas de entrar en las listas. Ese todavía está.

Ahora se permite incluso cantar algo medio cursi sin que chirríe. Porque sabe cuándo subir la ceja. Porque aprendió a hacer del pop un terreno donde caben tanto la emoción como el cinismo. Madrid, esta vez, no va a recibir al reguetonero de catálogo. Va a aplaudir a un tipo que, le pese a quien le pese, ha sabido crecer sin volverse irrelevante. Y eso, en el mundo del pop latino, es casi ciencia ficción.

Estas noches en Madrid funcionan también como cierre simbólico de una etapa y ensayo general de lo que viene. Maluma ya no necesita convencer a nadie de su valor comercial. Lo que está explorando ahora —y se nota— es cómo transformar ese capital en algo con más textura, más relato. El éxito ya lo tiene, pero da la sensación de que está buscando otra cosa. Algo más raro, más difícil, más interesante: quedarse.

Quizás por eso hay una especie de pausa contenida en sus conciertos, un momento donde incluso el propio artista parece observar lo que ha construido con una mezcla de sorpresa y cálculo. Maluma no está improvisando su futuro: lo está diseñando con precisión de arquitecto. Puede permitirse bajar el ritmo porque ya marcó el paso. Y si algo ha dejado claro en esta gira, es que no se trata solo de llenar estadios. Se trata de perdurar en la memoria colectiva sin convertirse en un holograma de sí mismo. Maluma, por ahora, sigue siendo real.