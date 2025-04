Estos son los festivales cancelados en Ifema que se celebrarán en Torrejón de Ardoz

La llegada del buen tiempo suele ser sinónimo de festivales al aire libre pero, al menos durante este año, no será así en Ifema Madrid. Así lo ha decidido el recinto ferial, que ha anunciado que a partir de ahora su oferta musical se centrará exclusivamente en programar eventos en espacios cerrados, descartando la organización de conciertos y festivales en el exterior de sus instalaciones.

La decisión, que ha afectado a seis eventos, coincide con el inicio de los trabajos que Ifema debe emprender para adaptar el entorno de cara al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid en 2026, aunque desde el recinto aseguran que no tiene nada que ver. Además, desde Ifema comunican que su estrategia no es cancelar eventos como festivales o conciertos, sino reubicar estos eventos en espacios cerrados sin que afecte a la programación del recinto. Para esta temporada, en el recinto hay programados 26 conciertos y festivales en espacios interiores que reunirán hasta 375.000 asistentes.

¿Cuáles son los festivales que se celebrarán en Torrejón?

Entre las citas afectadas se encuentran festivales como el elrow Town, Brava Madrid y Madrid Salvaje, que pasarán a celebrarse en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, a 20 kilómetros de la ubicación anterior. Elrown Town ya ha anunciado el cambio de recinto alegando "motivos ajenos a la organización". La promotora ha asegurado que se trata de un recinto más amplio y con más sombra natural que permitirá distribuir de manera óptima los ocho escenarios del evento que se celebrará el 1 de mayo con artistas como Andrés Campo, Paco Osuna y Paul Kalkbrenner. Por su parte, Brava Madrid se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre con las actuaciones de Anastacia, Villano Antillano, Chanel, Olly Alexander o La Casa Azul. Sus redes sociales no han tardado en llenarse de quejas de los asistentes sobre la movilidad, por lo que desde Brava piden “un poco de tiempo para preparar el plan de transporte”, admitiendo que la noticia les ha pillado por sorpresa. Unos días después, el 25 y 26 de septiembre, será el turno del Madrid Salvaje en Torrejón. Anunciado como uno de los mayores festivales de música urbana en España, contará con Al Safir, Hard GZ, Diegota y Blake, entre otros.

Por el momento, ni el ciclo de sesiones Brunch Electronik, con cuatro fechas programadas en mayo, ni los festivales Love the 90s (14 de junio) y Love the Twenties (21 de junio) han anunciado nuevo recinto. Los festivales afectados han asegurado a su público que, en caso de no poder acudir a la nueva ubicación, podrán devolver sus entradas.