Colmenar Viejo, tras cinco años sin urgencias: “No puede ser que los pacientes nos tengamos que hacer el triaje”

Ana Rubio recuerda bien la fecha: 21 de marzo de 2020. Desde ese día, hace cinco años, Colmenar Viejo, localidad madrileña con 59.027 habitantes, está sin médico para atender urgencias. Si alguien necesita atención entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana o a cualquier hora en fin de semana, denuncian los vecinos, tiene que conducir 30 kilómetros por la M607 hasta el hospital de La Paz, en la capital, o esperar la llegada de una de las dos ambulancias, una de ellas medicalizada, la otra no, operativas para cubrir varias localidades de la Sierra Norte. "Es un poco desesperante", afirma Rubio, portavoz de la Plataforma por las Urgencias de los Pueblos, colectivo que ha convocado una manifestación el próximo domingo en el municipio para reclamar una solución. Es la cuarta que promueven.

Hasta marzo de 2020, el Centro de Salud Colmenar Viejo Sur tenía un médico de guardia fuera de su horario de apertura. La localidad tenía entonces 52.000 habitantes. Pero en marzo de 2020 llegó el covid. Los facultativos en las urgencias extrahospitalarias fueron movilizados para hacer frente a la dramática situación, muchos de ellos hacia el hospital de campaña de Ifema. "La situación era la que era", explica Rubio. "Anunciaron que retiraban de forma provisional los médicos de urgencia de Colmenar Viejo. No estábamos de acuerdo, pero lo entendíamos. Era algo provisional y como provisional lo entendimos".

Lo "provisional", sin embargo, empezó a prolongarse. "Al cabo de un año empezamos a mosquearnos", prosigue la portavoz vecinal. "Desde luego, no tenía pinta de que fuera a ser provisional, parecía que iba a ser para largo. Pero, claro, nadie imaginaba que lo de para largo fuesen a ser cinco años". Al fin y al cabo, entiende Rubio que no piden algo extraordinario. "Estamos hablando de una ciudad con muchos habitantes, con mucha gente nueva, con mucha población infantil, que necesita médicos, y con mucha población envejecida, que también los necesitan", lamenta. "Estamos hablando de que falta un servicio esencial, que te pueda atender un médico a cualquier hora del día o de la noche. No pedimos más que lo mismo que cualquier ciudadano tiene en Madrid, en Tres Cantos o en Segovia. No es de recibo que tengamos que estar en esta situación de abandono, de desamparo".

En el centro médico sí que hay atención continuada de enfermería, pero, apuntan desde la plataforma, se han visto con casos incluso de incidencias leves como la mordedura de un perro que no pueden quedar resueltas porque no pueden recetar un antibiótico. Hay también dos ambulancias que atienden a varios municipios de la Sierra Norte, Colmenar Viejo entre ellos. "De las dos solo hay una medicalizada", afirma Rubio. "Tenemos constancia de casos en que la ambulancia llega a casa, valoran que el paciente debe ir al hospital pero le piden que vaya por sus propios medios porque ellos tienen que quedar por si hay casos más graves. O nos decía una señora el otro día que se le había nublado un ojo, llamó al 112 y le aconsejaron que la viera un médico. 'Pero estoy sola', replicó ella. '¿No me pueden llevar, no pueden llamar a una ambulancia?'. Y la respuesta fue: 'Lo siento, no vamos a poder ayudarle'".

Es ejemplo de un caso relativamente leve. Pero Rubio achaca hasta tres muertes por infarto al hecho de que no hubiera un médico de urgencia en el centro de salud o una pronta respuesta de las ambulancias.

En ocasiones, asegura, los propios pacientes desechan la opción de ir a urgencias hasta La Paz por no tener que desplazarse 30 kilómetros ante lo que creen que son síntomas leves. "No puede ser que nosotros mismos tengamos que hacer un triaje", protesta Rubio. "Para nosotros, y para cualquiera, es fundamental que llegues al médico de urgencia y te estabilice o diga si es necesario un traslado al hospital o no, si puedes quedarte. La primera atención, la pronta atención es fundamental".

Falta generalizada de médicos

Por ello exigen que haya un médico de urgencias extrahospitalaria. Desde la Comunidad de Madrid, entretanto, se insiste en que ya está decidida la incorporación de un profesional al Punto de Atención Continuada de la localidad, y así se ha trasladado a la alcaldía, con la que se han venido manteniendo diversas reuniones. Dicha incorporación, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad, se producirá, previsiblemente, a partir del verano, una vez concluya en junio el periodo de formación de los MIR y su llegada permita un reacondicionamiento de los efectivos sanitarios en la región. El verano pasado, argumentan, la suma al sistema de los residentes que concluyeron su formación permitió aliviar la situación en una veintena de centros de salud de la región.

Es a esa falta generalizada de profesionales "en el conjunto de la sanidad nacional" a la que achacan el retraso en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en Colmenar Viejo, una cuestión en la que se asegura llevar tiempo trabajando. De hecho, muestran cierta sorpresa ante la manifestación del domingo, pues el compromiso de recuperar la presencia de un médico ya se trasladó hace unas semanas. El pasado 11 de marzo, el Ayuntamiento de la localidad emitió una nota de prensa en la que se informaba de que la Consejería había reafirmado que el procedimiento de contratación de personal para que el Centro de Salud Sur cuente con servicio médico adscrito a las urgencias extrahospitalarias se iniciará "en los próximos meses".

En el comunicado, el alcalde, Carlos Blázquez, del Partido Popular, agradecía la "disponibilidad e interés" de la consejera, Fátima Matute, y su equipo y dirigía la responsabilidad al Gobierno central. "Resulta totalmente necesario que la ministra de Sanidad, Mónica García, amplíe la oferta de plazas MIR en la Comunidad de Madrid, agilice el proceso de convalidación de profesionales u opte por cualquier otra estrategia de éxito que considere, pero la carencia de facultativos que hay a nivel nacional es alarmante", aseguraba.

Desde la Plataforma por las Urgencias de los Pueblos aseguran que eso mismo ya lo había dicho el anterior alcalde, pero se ven igual. "Nunca nos han denegado las urgencias", asegura Rubio. "El alcalde, la consejera, todos están de acuerdo en que las urgencias tienen que abrir, nunca han dicho que hubiera otra intención. Pero siempre es 'abrirán', nunca nos dicen cuándo. ¿Tienen que pasar otros cinco años?".