Ayuso visita cuatro días Ecuador para estrechar lazos y apoyar a Daniel Noboa en las elecciones presidenciales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajará la próxima semana a Ecuador "para continuar estrechando relaciones institucionales, culturales y económicas" con países de Hispanoamérica, según informa el Gobierno regional. Durante su estancia, la presidenta no solo mantendrá encuentros con autoridades y representantes empresariales, sino que además mostrará su apoyo al presidente Daniel Noboa, en plena campaña electoral. El próximo domingo 13 de abril, el país celebra la segunda vuelta de sus comicios presidenciales.

Ayuso viajará al país latinoamericano entre el martes y el viernes próximos en una visita que desde Sol enmarcan en la política de reforzar vínculos con el continente y que da continuidad a las que ya realizó hace un año a Chile y el pasado enero a Perú. En este caso se destaca la importante presencia ecuatoriana en la región. En la Comunidad de Madrid viven más de 100.000 ecuatorianos, unos 77.000 con nacionalidad española y 33.000 con permiso de residencia.

Invitada por la canciller de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, la presidenta madrileña ratificará en Quito, en la sede de la presidencia, el protocolo que firmaron hace unos meses la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y la Embajada del Ecuador en España, para facilitar a los ciudadanos ecuatorianos residentes en Madrid acceder a la acreditación oficial de sus competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías. Además, mantendrá un encuentro con más de 50 empresarios con objeto de atraer posibles futuras inversiones. Madrid absorbe el 80% de la inversión ecuatoriana en España.

Más allá del cometido institucional y económico, el viaje tendrá también un marcado componente político, pues Ayuso mostrará su apoyo al presidente del país, Daniel Noboa, en el proceso electoral en el que se halla inmerso. El próximo domingo 13 de abril se celebra la segunda vuelta de las presidenciales en las que compiten el liberal Noboa y Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, formación de izquierdas heredera del movimiento del expresidente Rafael Correa. Ayuso ya concedió a Noboa en 2023 la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada en un acto en la Real Casa de Correos en noviembre de aquel año, tras la elección de Noboa, a la edad de 35 años, el presidente más joven de la historia de Ecuador.

Declaración de González Amador

Por potra parte, la visita no deja de tener ecos políticos también en Madrid. Ayuso estará en Ecuador el próximo jueves 10 de abril, día en que está llamado a declarar su pareja, Alberto González Amador en uno de los dos procesos por los que se le investiga, el relativo a los posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Una circunstancia que la oposición no ha tardado en resaltar. "Ayuso huye de España para no dar la cara en la Asamblea el día que su novio declara por un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón", ha asegurado la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, en un vídeo remitido a los medios. "Fue muy valiente para mentir e intoxicar sobre el caso usando los recursos de la presidencia, pero ahora se va a 10.000 kilómetros de distancia para no responder preguntas de los periodistas ni la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid no está a la altura".

También el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha aludido a la cuestión. "El mismo día que comparece su pareja ante el juez, ella, oh, casualidad, tiene un viaje de nuevo", ha ironizado. "Una vez más la señora Ayuso a la fuga para no dar explicaciones de unos delitos acaban en un ático", ha añadido tras señalar que son viajes que "no interesan a nadie".

En Vox, su portavoz en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, ha criticado igualmente el viaje. "Sabeos que es una semana complicada para ella, pero los diputados de la Asamblea de Mmdrid tenemos suficientes meses de vacaciones y las últimas semanas de cada mes son inhábiles", ha afirmado la representante de la formación de ultraderecha. "La señora Ayuso podría haber aprovechado esos momentos para irse a Ecuador, cuando no tiene sesión de control, pero ha decidido irse cuando tenemos Pleno".