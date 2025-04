Almeida asegura haber inspeccionado el 40% de los pisos turísticos con dirección registrados por Consumo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a la nueva petición de reunión por parte del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para abordar la problemática de los más de 15.000 pisos turísticos que operan sin licencia en la capital, afirmando que el Gobierno municipal ya ha inspeccionado el 40% de los negocios ilegales con dirección listados por el Ministerio.

En declaraciones a los medios tras volver de su gira por Miami, el regidor madrileño ha asegurado que, de las 15.000 viviendas turísticas registradas en el archivo que Consumo remitió al Consistorio hace dos semanas, tan 1.400 están "identificadas con la dirección". El resto, "se ha limitado a copiar los enlaces que hay de Airbnb", donde no figuran las direcciones "porque saben que son ilegales", ha asegurado el alcalde tras la comprobación realizada por su equipo de Gobierno.

"Nos ha mandado el listado de viviendas que aparecen publicadas en Airbnb sin más", ha reprochado Martínez-Almeida, que lo ha calificado como una "chapuza" del Ministerio. "Así es como se toma en serio la política en una cuestión tan seria", ha afirmado el regidor madrileño sobre Bustinduy, a quien ha sugerido que, antes de querer reunirse con el Ayuntamiento, "haga los deberes". Algo que el Gobierno municipal sí ha hecho inspeccionando alrededor de un 40% de las viviendas cuya dirección se conoce, tal y como ha recalcado el alcalde.

"A Barcelona no le han enviado nada"

Asimismo, Almeida ha recordado que "Barcelona tiene 20.000 viviendas de uso turístico, 5.000 más que las que nos ha enviado él a la ciudad de Madrid", y de las cuales 10.000 son ilegales. "Hay más viviendas de uso turístico legal e ilegal en la ciudad de Barcelona que en la ciudad de Madrid", ha señalado el edil popular, "con la diferencia de que tienen la mitad de superficie y la mitad de población".

Pese a estos datos, "a Barcelona no le han enviado nada", ha criticado Almeida. "No le ha enviado ninguna carta, ni le ha enviado ningún listado, ni le ha enviado ningún requerimiento", ha insistido el alcalde de la capital, convencido de que lo único que busca el titular de Consumo es "tener sus 15 segundos de gloria a costa del Ayuntamiento de Madrid". Por ello, "nosotros ya no le vamos a dar más publicidad al tal Bustinduy", ha zanjado Almeida.

Bustinduy critica la "inacción" de Almeida

El ministro de Consumo, por su parte, lamentó este jueves la "inacción" del Gobierno municipal ante una problemática que "cercena el derecho a la vivienda" de la ciudadanía. Durante un encuentro con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), con motivo de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a pedir el permiso de las comunidades para instalar una vivienda turística, Bustinduy reiteró su ofrecimiento de reunión a Almeida y cargó contra su falta de voluntad política para tomar medidas.

"No puede ser que el Ayuntamiento de Madrid responda a la información que les hemos facilitado diciendo que no van a hacer nada" porque "esa inacción encubre la ilegalidad y perpetúa un modelo que está cercenando el derecho a la vivienda de los madrileños y las madrileñas", recalcó el titular de Consumo, antes de recordar por todo el país hay administraciones "de todo signo político", también del Partido Popular, que están actuando para retirar los anuncios de los pisos turísticos ilegales, para poner en marcha los mecanismos de inspección y de sanción y para devolver esas viviendas turísticas ilegales al mercado del alquiler para que puedan dedicarse a que vivan las familias en ellas.