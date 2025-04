Susto en un cumpleaños en Madrid: la picadura de una serpiente provoca la hospitalización de un niño

Este fin de semana, una fiesta de cumpleaños infantil en la Dehesa de la Villa acabó en susto. Uno de los niños participantes tuvo que ser trasladado al hospital por la picadura de una serpiente en la zona alta del espacio verde. La familia lo trasladó al servicio de Urgencias del Hospital de La Paz, donde inicialmente le diagnosticaron que había sido mordido por una víbora.

La Comunidad de Madrid no suele ser el hábitat de esta especie, por lo que las picaduras de serpientes no son del todo comunes. Como consecuencia de lo inusual de la situación, los sanitarios tuvieron que aplicar un antídoto proveniente de Faunia. Además, se baraja la situación de que no fuese una víbora el animal que picó al infante, pues la extremidad afectada apenas registró hinchazón ni supuso molestias. El mismo domingo el niño fue dado de alta en el centro hospitalario.

A lo largo del año se producen poco más de un centenar de picaduras de víbora en toda España, de las que la región madrileña registra un porcentaje muy bajo. Las que ocurren, suelen ser en entornos de la sierra, donde hay mayor presencia de flora y fauna. Dehesa de la Villa, al ubicarse en el noroeste de Madrid, no es zona de peligro y por ello los especialistas muestran su extrañeza ante la posibilidad de que una víbora hubiera podido llegar hasta el parque.

¿Qué se debe hacer ante una picadura de serpiente?

La Comunidad indica que, en el caso de haber sido atacado por una serpiente, la herida ha de ser limpiada para reducir el riesgo de infección. No se han de practicar torniquetes ni incisiones en la herida. Además, la Consejería de Sanidad apunta que, si es posible, se ha de inmovilizar la parte del cuerpo afectada y acudir al centro sanitario más cercano para que el veneno no se propague.

El protocolo que se suele seguir en los centros es el de administrar un antídoto, pero también se valorará una posible vacunación frente al tétanos en caso de que fuera necesario.