Ocho películas para conocer 'El dolor y el humor' de Marisa Paredes en la Filmoteca de Madrid

Más de medio año después de la repentina muerte de Marisa Paredes, la Filmoteca de Madrid recupera algunos de sus trabajos en el ciclo Marisa Paredes. El dolor y el humor. En el acto de presentación del mismo, celebrado este miércoles, estuvo Pedro Almodóvar, quien lamentó no haberse podido despedir de la intérprete con la que había rodado cinco películas y no haber acudido a su capilla ardiente al estar promocionando La habitación de al lado en París.

"Pensé que no podría remontar el día, la ausencia de Marisa se había colado en mis sueños y ahí siguió todo el día, una pesadilla de la que no podía despertar. Hice todas mis entrevistas completamente ido, totalmente disociado, me convertí en un director autómata con el que solo me identificaba cuando aclaraba a los periodistas, para explicar mi decaimiento, que mi amiga y mi actriz Marisa Paredes acababa de morir repentinamente", escribe el cineasta en el dosier del ciclo.

De esas películas que compartieron, la selección de la Filmoteca incluye Tacones lejanos y La flor de mi secreto, en la que Paredes comparte cartel con Imanol Arias o Carme Elías. Sobre ella, Almodóvar recordó que estuvo "conmocionado" durante todo el rodaje con la interpretación de la madrileña. Justificando el nombre del ciclo, apuntó que Marisa Paredes "iba del humor al dolor pasando por todos los matices", así como que "en todos estaba monumental".

Pero, aunque al pensar en la actriz es bastante probable que su imagen venga a la mente comparenciendo ante los medios de comunicación sobre sus opiniones políticas o enfundada en el icónico rojo Almodóvar en escenas de Todo sobre mi madre; Marisa Paredes cuenta en sus 60 años de trayectoria con más de 75 películas, unas 15 obras de teatro y más de 80 apariciones en series de televisión, siendo la última Vestidas de azul, adaptación del libro homónimo de Valeria Vegas editado por Dos Bigotes.

Marisa Paredes, en 'Vestidas de azul' / Atresmedia

En abril podrán verse en el Cine Doré la comedia de enredos La reina anónima (Gonzalo Suárez, 1992), Profundo carmesí (Arturo Ripstein, 1996), Mi familia italiana (Cristina Comencini, 2015); o La flor de mi secreto (Pedro Almodóvar, 1995), en la que Paredes dio vida a la memorable Leocadia Macías —o Amanda Gris—, escritora y amante en crisis, y título por ella considerado como su mejor trabajo.

A estos títulos, se sumarán en mayo Tacones lejanos (Pedro Almodóvar, 1991), éxito abrumador en Francia que le acabaría abriendo las puertas del cine internacional; Crepúsculo rojo (Edgar Cosarinsky, 2003), Espelho mágico (Manoel de Oliveira, 2005) y Petra (Jaime Rosales, 2018). Las proyecciones de abril se pueden consultar en este enlace, mientras que las de mayo aún no están disponibles. Las entradas se pueden adquirir en taquilla o clickando aquí.

'La reina anónima' (González Suárez, 1992)

En esta comedia de enredos, Ana Luz es un ama de casa que recibe a una mujer que dice ser la vecina de abajo. La visita desencadena una serie de situaciones extrañas que pondrán a prueba el valor de Ana Luz y sus poderes. Marisa Paredes compartió aquí protagonismo con Carmen Maura y Juanjo Puigcorbé.

'Mi familia italiana' (Cristina Comencini, 2015)

Esta segunda propuesta se sitúa en un pueblo de la región de Puglia. En ella se celebra el 10º aniversario de la muerte de Saverio Crispo (Francesco Scianna), actor símbolo del grande cinema italiano. A la ceremonia llegan cuatro de sus cinco hijas, desperdigadas por el mundo, y dos exmujeres, una italiana (Virna Lisi) y la otra española (Marisa Paredes)... secretos, rivalidades y nuevas pasiones llevarán a las féminas a descubrir un pasado inesperado.

'Profundo Carmesí' (Arturo Ripstein, 1996)

Este thriller ambientado en el México de 1949 está basado en la historia real de la pareja formada por Martha Beck y Raymond Fernandez, que en los años 40 cometió una serie de asesinatos.

'La flor de mi secreto' (Pedro Almodóvar, 1995)

Leo Macías es una escritora de novela rosa que se oculta tras el seudónimo de Amanda Gris. Comprometida a entregar tres novelas al año, lleva meses incumpliéndolo: debido a su complicada relación sentimental con su marido, militar, en vez de novela rosa le sale negra. Se trata de uno de los grandes melodramas de Almodóvar y su guion cuenta con algunas de las frases más recordadas por sus seguidores, como "Excepto beber, ¡qué difícil me resulta todo!", "Perdida, sin rumbo, sin orientación, como yo. Como vaca sin cencerro" o "¡Qué fuerte te has vuelto! Me gustabas más cuando eras frágil".

'Tacones lejanos' (Pedro Almodóvar, 1991)

En esta película de intriga, un hombre es asesinado y las sospechosas del crimen son tres mujeres que le visitaron la noche que falleció. Marisa Paredes es Becky y Victoria Abril interpreta el papel de Rebeca, la hija. Miguel Bosé se convierte en el juez que lleva el caso y que por la noche es toda una drag-queen.

'Crepúsculo rojo' (Edgar Cosarinsky, 2003)

Michel, hijo de un francés nacido en Buenos Aires, llega a París con el objetivo de rehacer su vida. Al llegar, su única pertenencia es un valioso cuadro heredado de su padre. Pero a su llegada a París descubrirá que con el cuadro también ha heredado un pasado turbio.

'Espelho mágico' (Manoel de Oliveira, 2005)

Adaptación de la novela El alma de los ricos de Agustina Bessa-Luís. Luciano, recién salido de la cárcel, entra a trabajar como sirviente en casa de Alfreda, una mujer acomodada con el anhelo de ver a la Virgen María. Tal pretensión deja descolocado al recién llegado, pero le servirá para observar las obsesiones de una burguesía en vías de extinción.

'Petra' (Jaime Rosales, 2018)

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre, inicia una búsqueda que la llevará a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra entrará en contacto con Lucas, hijo de Jaume; y Marisa, esposa de Jaume y madre de Lucas. A partir de ese momento, la historia de estos personajes mutará en una espiral de maldad, secretos familiares y violencia.