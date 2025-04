Ifema lleva todos sus conciertos al interior en plena polémica por los ruidos y con la F1 en el horizonte

La información de que Ifema ha decidido cancelar todos sus conciertos y festivales al aire libre ha generado mucho revuel desde que salió a la luz este miércoles por la noche. Sin embargo, la realidad no es exactamente esa. El Consorcio del Recinto Ferial ha aclarado este jueves que no se trata de cancelaciones, sino de una reubicación de todos los eventos a al interior de recintos cerrados.

Si bien parece ser una medida tomada para facilitar la ejecución de las obras del circuito de Fórmula 1, cuyo comienzo está previsto para las próximas semanas, así como para minimizar las quejas vecinales por ruidos, desde Ifema niegan esta estrategia y argumentan que se trata de una decisión de negocio. "Ifema tiene muchas patas de negocio y en estos momentos se ha decidido priorizar la actividad en espacios interiores", han trasladado fuentes de la entidad consultadas por este periódico.

El cambio, añaden, no afecta a la oferta musical programada para este año, que incluye un total de 26 eventos, de los cuales ya se han celebrado 9, con un total de 78.620 asistentes. La decisión de mantener los restantes en el interior de Ifema o de trasladarse a otra ubicación, como ya han anunciado que harán los festivales Brava y Elrow, depende de los promotores, apuntan estas mismas fuentes.

El Ayuntamiento no se moja

El Gobierno municipal, que representa un tercio del Consorcio de Ifema y es uno de los principales agentes interesados en la puesta en marcha de la competición automovilística, no ha querido mojarse en exceso sobre este anuncio. Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, ha pasado de puntillas sobre el asunto afirmando que se trata de un "ámbito concreto" de Ifema.

"Por lo que ha trasladado Ifema, lo que parcee que van a hacer es darle prioridad a toda la actividad que tienen indoor", que es lo que van a "tratar de potenciar a lo largo de los próximos meses", ha apuntado la también portavoz municipal. Según Sanz, los responsables de la feria "han entendido que en estos momentos esa es la política que deben adoptar respecto a los conciertos", por lo que "deben ser ellos los que concreten cuáles son esas políticas y por qué han dado esa prioridad".

El Consistorio, por su parte, se limita a respetar la decisión y no quiere hacer valoraciones. "Yo no voy a entrar en las decisiones de IFEMA, a nosotros no nos parece adecuada la decisión que han tomado en este momento", ha afirmado la vicealcaldesa, para quien lo principal es que el proyecto de la F1, que es "pioritario" para Ifema, "sigue dando pasos, sigue avanzando y nos va a situar definitivamente en el foco mundial". En este sentido, el Ayuntamiento ya ha adjudicado la construcción del circuito, que tendrá un coste aproximado de 83 millones de euros, y espera tener la licencia aprobada antes de Semana Santa.

"Vamos a tratar de que sea antes de Semana Santa y si no inmediatamente después de Semana Santa para despejar administrativamente el camino y que se pueda comenzar a ejecutar el circuito de Fórmula 1", afirmó la semana pasada el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Va en los plazos que siempre habíamos dicho, va en la manera que siempre habíamos mantenido y en esa línea es en la que los madrileños podrán disfrutar de la F1 en 2026 en Madrid", recalcó el regidor popular.