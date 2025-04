Almeida regresa de Miami con un nuevo impulso para el desembarco de la F1 y la NFL en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, completó este miércoles una gira exprés por Miami marcada por un objetivo claro: ganarse a la ciudad estadounidense como aliado en sus dos grandes proyectos deportivos de la legislatura, el regreso de la Fórmula 1 a la capital y el desembarco de la NFL. Durante los dos últimos días, el regidor madrileño se ha reunido, entre otras figuras, con su homólogo de la city sureña, Francis Suárez, y con el presidente y CEO de los Miami Dolphins y mánager del Formula One Miami Grand Prix, Tom Garfinkel, para tomar ideas sobre la organización de ambos eventos.

En declaraciones a los medios tras el primero de estos encuentros, en el que recibió la medalla de la ciudad, Almeida afirmó que Miami es "un motivo de inspiración", con un circuito urbano con cuatro años experiencia del que "hemos venido a aprender y a tomar nota de cómo podemos organizar uno de los mejores y grandes premios de Fórmula 1". Un trabajo que el regidor popular confía en que sea "un éxito" y redunde en un retorno económico cercano a los 500 millones de euros, con la ventaja de poder contar con el aprendizaje realizado por Miami y con la "cooperación y la colaboración de las ciudades". Por su parte, y avalado por la experiencia propia, Francis Suárez aconsejó a Almeida que tenga paciencia y "no se frustre" con las primeras ediciones, pues un evento de estas características requiere tiempo y rodaje para asentarse.

Más sencilla se prevé la llegada a Madrid de la NFL, la liga de fútbol americano. Serán los Miami Dolphins quienes jueguen un par de partidos como locales en el estadio Santiago Bernabéu. Un acontecimiento "poco común", en palabras del propio Almeida, que convertirá a la capital en la tercera ciudad europea en acoger a esta competición tras Londres y Berlín. "Para la NFL es importantísimo la expansión internacional" y para Madrid supone también "una oportunidad de darnos a conocer aún mejor en América" y de atraer al "turismo deportivo", destacó el alcalde este miércoles al término de su visita al Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins, acompañado de Tom Garfinkel.

Un encuentro "muy productivo" con el magnate estadounidense en el que Almeida le trasladó sus planes para el circuito de F1 de Ifema, cuya licencia definitiva espera tener tramitada antes de Semana Santa; así como los detalles de la organización del partido de liga regular de la NFL en el feudo blanco. “Les daremos el recibimiento que se merecen, porque contarán con el agradecimiento y la acogida extraordinaria que les dará Madrid. Les ofreceremos una gran ciudad y un gran estadio y, por tanto, la mejor repercusión para esa expansión internacional que buscan los Dolphins”, recalcó el alcalde. Antes de concluir la jornada con una recepción ofrecida por el cónsul de Miami, Almeida asistió al partido de béisbol de los Miami Merlins contra los New York Nets, donde Almeida realizó el saque de honor entre advertencias de broma a los fotógrafos presentes a cuenta de sus incidentes pasados.

Estrechar lazos comerciales: confianza frente a aranceles

Otro de los objetivos del viaje de Almeida ha sido estrechar relaciones y lazos comerciales entre ambas ciudades en un contexto marcado por la amenaza de la política arancelaria de la administración de Trump. Así, frente a este sistema taxativo, el alcalde popular ha defendido el modelo madrileño como un "foco de libertad" y de crecimiento económico, con la desregulación y la seguridad jurídicas como pilares para consolidar a la capital como un polo de atracción de inversiones extranjeras.

"Madrid es una ciudad donde se valora y se defiende la libertad", afirmó Almeida durante un coloquio en la Universidad Internacional de Florida (FIU) titulado 'Madrid desatada: un imán para la inversión extranjera'. Según el edil madrileño, la realidad económica de la ciudad la sitúa como "como puerta natural de entrada a Europa para América Latina y Estados Unidos", de la misma manera que Miami ejerce de bisagra entre ambas regiones del continente americano. Todo ello, con el habitual recado a Pedro Sánchez, pesar de tener “un presidente de Gobierno que ha dicho que va a gobernar con o sin el Parlamento, que no tiene mayoría y que no convoca elecciones, aunque no tenga presupuesto”.

“Madrid está en su mejor momento y para mantenerlo, hay que tener las mejores condiciones de inversión, de crecimiento económico y de calidad de vida”, subrayó Almeida, para quien el modelo madrileño "demuestra que bajando impuestos, garantizando la seguridad jurídica y defendiendo la libertad económica se puede atraer inversión, talento y crecimiento". En este sentido, Almeida también aprovechó su encuentro con Francis Suárez para revisar el Memorando de Entendimiento firmado en 2014 por ambas ciudades y buscar posibles nuevos ámbitos de cooperación bilateral a ambos lados del charco.

Menos positiva acerca de esta serie de encuentros transatlánticos se ha mostrado la oposición en Cibeles. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado duramente el viaje de Almeida, acusando al alcalde de haber ido a "hacerle la pelota a nuestros adversarios comerciales y económicos". Mientras el resto de Europa "está trabajando para mejorar nuestra economía, defensa y autonomía, Almeida, con un nulo sentido de la oportunidad política, se va a Miami a reunirse con empresarios cercanos a Trump", ha reprochado Maestre, quien tampoco entiende que el regidor madrileño no haya dedicado "ni una sola palabra contra los aranceles que Trump va a imponer a las exportaciones que salen desde Madrid a Estados Unidos".