Rafael Ferrándiz, jefe de Bomberos de Madrid tras jubilarse: "Es un oficio muy bonito, pero muy duro. El incendio de Montera fue terrible"

Hay fechas que se quedan marcadas en el calendario. Para Rafael Ferrándiz, el último Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid hasta la fecha, será el 27 de marzo de 2025. Se despide. Dice adiós a 41 años de servicio y entrega a los madrileños, no sólo apagando fuegos, también arropando a los afectados, luchando por mejoras en los parques desde 2019 tras liderar el cuerpo y comprometiéndose como ciudadano. A sus 24 años consiguió entrar en una profesión "muy dura", pero "muy bonita", según ha resumido en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras tomar una de las decisiones más difíciles a la vez que apetecibles de su vida.

Imagen de archivo. El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se jubila: la última guardia de Rafael Ferrándiz. / Europa Press

Pregunta. En su despedida menciona que Madrid tiene el mejor cuerpo de bomberos que se puede tener, ¿en qué se fundamenta?

Respuesta. El cuerpo de bomberos de Madrid siempre ha sido muy competente y ha estado en lo alto de toda España. Hemos sido el reflejo del resto, viendo cómo trabajábamos nosotros, cómo avanzamos y cómo investigamos para atender los nuevos siniestros, hemos sido siempre el reflejo. Y, actualmente, en estos últimos 6 años y con esta corporación que tanto nos ha ayudado, hemos conseguido avanzar muchísimo. Somos un cuerpo moderno, europeo y no nos deja en una posición inferior. Y además tiene un mérito, que la gente no lo sabe. El cuerpo de bomberos europeos, o el americano, fundamentalmente son estatales. Y aquí es un cuerpo de bomberos local. Madrid apuesta por tener un equipo competente y por meter recursos que hacen falta para conseguir esa competencia. Así que es doble el mérito que tiene la ciudad.

P. ¿Qué recursos les facilita el Ayuntamiento de Madrid?

R. Mayoritariamente económicos para poder tener unos vehículos de primera categoría, de altura, equipamientos personales, chaquetones, cámaras térmicas, radiológicos, detectores de gases y todos los equipos técnicos de última generación. Además, tenemos una formación extraordinaria, muy difícil de conseguir en otros cuerpos de bomberos, porque cuesta muchísimo dinero.

P. El trabajo de bombero no solo requiere valentía, sino también de un gran sentido de compañerismo. ¿Cómo ha sido su relación con sus compañeros a lo largo de los años?

P. De todas las relaciones laborales, cada una son especiales. Son relaciones muy intensas porque pasamos 24 horas seguidas con los compañeros y nuestra actividad nos manda a sitios complicados donde dependemos unos de los otros para resolverlo. Emocionalmente, es muy fuerte, y ese desgaste, pues, hace que te unas con la gente. Yo creo que mi relación siempre ha sido muy buena. Me han definido como muy cuartelero, pese a ser un jefe que suele estar más tiempo en el despacho y menos en el patio. Me he intentado integrar con todos ellos porque es la manera de conocerlos y ver hasta dónde somos capaces todos juntos de resolver. Actualmente, tengo más amigos bomberos jubilados que en activo por tanto tiempo.

P. Más de 40 décadas prestando sus servicios a los madrileños, ¿qué salida recuerdas con más cariño?

R. Tengo muchísimas, pero muchísimas. Una que se me viene a la cabeza fue cuando los jefes estábamos solamente uno, de oficiales en todo Madrid, estábamos muy solos y tuvimos un fuego en las corralas de Madrid, donde rescatamos a una mujer refugiada que tenía el pelo quemado, y entonces no había la rapidez que hay actualmente con las ambulancias, se tardaba muchísimo y en esa espera que estábamos con la corrala incendiada, pues recuerdo como mis compañeros consolaban a esta persona y el abrazo de mi compañero Luis Millán. Esa imagen se me quedó grabada y me emocionó porque me pareció un gesto muy cariñoso para ayudar tras del rescate a que esa persona no se sintiera sola.

P. ¿Y con más nostalgia?

R. Con más nostalgia, más que intervenciones, son los entrenamientos de museo del rescate que hacíamos en el Pantano. Eran muy difíciles, de mucha profundidad y rapidez. Ahora, las aguas son diferentes y han dejado de depender de nuestro cuerpo.

Imagen de archivo de Rafael Ferrándiz, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante uno de sus servicios. / Cedida

P. ¿Y cuál ha sido el más duro en su larga trayectoria tras haber participado en la extinción del incendio de los Almacenes Arias en la calle Montera, el colapso del edificio Windsor, el incendio del restaurante Burro Canaglia en Manuel Becerra... ¿Cómo gestionó esa presión?

R. Entre todos los que has citado, el de Montera, para mí, fue terrible. Llevaba 2 años y 7 meses de trabajo, que eso es poco para un bombero. El rescate tardó 3 días y fueron muy intensos y muy complicados, con muchísimo riesgo y con mucha entrega. No sólo de los bomberos de Madrid, también vinieron bomberos de muchos capitales, de muchos cuerpos de bomberos españoles. Bilbao, Barcelona, Valencia... Y, lo recuerdo muy mal, porque salimos un poco tocados porque no pudimos conseguir sacar a nuestros compañeros. Ahora parece que se llama estrés postraumático, en aquel momento no sabíamos cómo se llamó. Este tema nadie lo conocía, pero todos salimos con la sensación de haber dado poco. Para mí y para muchos otros, de aquella época, fue el más traumático. Los atentados también han sido terribles. El 11M, de los cuatro escenarios que tuvimos, yo trabajé en la calle Téllez y allí hubo, si no recuerdo mal, 62 cadáveres y fue impactante porque eran nuestros vecinos, había un montón de gente joven, impacta. Pero, yo en aquel momento ya estaba como muy hecho al oficio, aunque producía mucho dolor.

P. Y sobre la torre de oficinas Windsor, ¿cómo fue el operativo?

R. También, fue un incendio muy duro que aguantamos hasta que no podíamos más y cuando cayeron cinco plantas recibimos la orden desde el puesto de mando y salimos por las escaleras intentando que no se nos cayera cosas encima, mientras que los compañeros por turnos nos iban dando salida uno a uno a ver en qué momento se podía. Pero, luego técnicamente pues fue un siniestro complejo que poco a poco hicimos extinciones laterales para que ese edificio se quemara equilibradamente y no cayera ni en El Corte Inglés. Ejercimos un trabajo que duró más de 20 horas si no recuerdo mal y se nos dio bastante bien para ser una cosa semejante por primera vez en España.

Imagen de archivo de Rafael Ferrándiz, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante uno de sus servicios. / Cedida

P. Mencionaba el estrés postraumático, ¿cómo se lidia con ello?

R. En aquella época no había nada claro, ni para nosotros, ni para nadie en materia de salud mental, así que en aquel momento nos dimos cuenta que el mejor ciclo que había eran los propios compañeros y lo que hicimos fue que la gente hablara algo, que repetimos posteriormente en los atentados del 11M cuando nos dimos cuenta que había que soltarlo y que el compañero que no la había vivido lo tenía que recibir para compensar un poquito ese dolor que tenía cada uno. Ahora, sí se ha avanzado, si el médico detecta alguna cosa pues nos orienta y nos puede poner recursos para sacar ese malestar de la cabeza, pero también creo que es el propio equipo del parque. A los 25 años de trabajo hay picos en que la gente se satura un poco y entonces ahí ya se va viendo cada uno cómo se encuentra y cómo respira poco a poco para sanarse uno tiene que hacer mucho ejercicio interior también. Pero, luego es una intervención donde salen las cosas estupendas y todo el equipo que ha participado, desde el bombero que está en el teléfono hasta el que llega con la manguera, todo ha sido una cadena perfecta y te pega un chute que te deja cenar y lo compensa, es un equilibrio como todo en la vida. Esta profesión es muy bonita, pero no es fácil.

P. ¿Cuáles considera que han sido los avances más importantes para el servicio de bomberos en Madrid en su mandato, durante estos últimos 6 años?

R. Hemos conseguido que los parques de bomberos se pongan en condiciones de salud con zonas sucias, limpias, estables y de confort, hemos conseguido que los vehículos se modernicen, ahora tenemos una flota que estaba en renting, pero había que cambiarla y ha costado mucho dinero porque ahora hay que comprarlos. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho una inversión muy fuerte, muchos millones de euros. También, hemos conseguido cambiar cascos, equipos de fuego, materiales... y una cosa muy importante para nosotros es que hemos hecho un sistema de intervención operativa en el que todas las maniobras, 140, están evaluadas por riesgos laborales. Es como una enciclopedia de trabajo, es nuestro método operativo para que todos los parques de bomberos sepan qué maniobra aplicar en un fuego de vivienda, en un descanso de un vehículo o en una fachada y que todo el mundo lo haga igual.

P. ¿Qué ventaja conlleva esta nueva dinámica?

R. Para que cuando se mezclen dotaciones de un parque y otro trabajando en un mismo siniestro todos sepan cómo se hacen las cosas. Y, ahora tenemos en proyecto con esta corporación autorizado en un centro logístico en el polígono industrial La Atalayuela. Está en la primera fase de almacenamiento y de oficinas, y ahora queda la segunda parte donde va a haber un centro de capacitación de entrenamiento y es importantísimo porque nos provisiona de todos los materiales necesarios. Ahora se compra justo lo que se necesita y los recursos para en caso de tener una emergencia así están cubiertos. También, hemos modernizado el Plan de Emergencia municipal que sigue en desarrollo y nos ha puesto a un nivel europeo alto. Y, luego habrá más adelante, otra parte dentro de ese centro logístico que es el futuro parque 14 que va a haber en Madrid que era un compromiso que había con el barrio de Villa de Vallecas.

Imagen de archivo de Rafael Ferrándiz, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante uno de sus servicios junto a sus compañeros. / Cedida

P. En 2023, coincidiendo con el centenario de la tradición de los bomberos descendiendo el cuadro de la patrona, la Virgen de la Paloma, fue elegido pregonero. ¿Cómo lo vivió?

R. Fue muy curioso porque me llamaron cuando me había cogido unos días de vacaciones y me dicen que tengo que ser yo y me cuelgan. Llamé de vuelta como 15 veces y no me lo cogieron, al final, me armé de valor y me emocionó porque mi familia es de Lavapiés yo me casé en La Paloma y, sé lo que les gustaría a mis padres así que, lo hice con todo el cariño que podía para los vecinos y fue muy alegre hablar de todos los madrileños y de que abrimos nuestras manos a todo el que viene aquí esta ciudad.

P. Ahora, tras su salida, ¿echará de menos esas paellas famosas de los bomberos en las guardias? ¿Qué le espera en esta nueva etapa llamada jubilación?

R. (Se ríe). Los bomberos somos todos unos cocinitas, es muy normal que una persona prácticamente haga la comida para 18 y la paella es un plato fácil de compartir, hay verdaderos maestros. Es más, mi mujer me ha regalado por mi jubilación un curso de arroces en el Basque Culinary Center de San Sebastián.

P. ¿Ahora va a pasar de apagar el fuego a encenderlo?

R. Pues más o menos, eso me dicen mis compañeros.

P. ¿Qué mensajes de despedida ha recibido?

R. Mucho apoyo, pero tengo muchísimas actividades nuevas que me esperan y ahora los madrileños van a tener a Carlos Marín como jefe del cuerpo de Bomberos que es una persona estupenda y magnífica que va a tener una entrega a la ciudad.

P. ¿Qué consejo le darías a los nuevos luchadores contra incendios que quieren incorporarse al cuerpo?

R. El mensaje para ellos, pues, es un poco el que me dieron a mí, mis veteranos, que tuviera cabeza, pero que tuviera mucho corazón y que intentara afrontar las cosas directamente y sin echar un paso atrás. Porque no se trata de valor, se trata de apuntar la adversidad que te viene de ese momento y esperar el tiempo suficiente, excediendo las medidas que correspondan para que ellos puedan controlar. Requiere de ese aguante, se tienen que preparar muy bien, pero que si lo intentan con pasión, lo conseguirán. Van a hacer a un oficio muy bonito, pero por dentro es mucho más duro de lo que se cree así que se lo piensen, adelante y suerte.