¿Reforma o "parche"?: arrancan las obras del estadio de Vallecas ante la desconfianza de los aficionados del Rayo

Parecía una día más en la Avenida de la Albufera, sin apenas trasiego en las inmediaciones del estadio Municipal de Vallecas. La escena era la habitual para un martes, pero entre cafés mañaneros y vecinos haciendo recados se coló una imagen que llamaba la atención. Vestidos de naranja chillón, un par de operarios recorrían las gradas del campo en el que juega cada dos domingos el Rayo Vallecano, una señal inequivoca de lo que se viene en los próximos meses.

Aunque todavía a medio gas, las obras de remodelación del campo, de propiedad autonómica, arrancaron y la polémica sigue candente. "Quieren darle un lavado de cara porque esto está para verlo, la verdad. Está hecho unos zorros. Ahora es lo fácil, porque se van a hacer unas labores que van a ser compatibles con que se siga jugando", auguraba uno de los operarios sobre las actuaciones de implantación, saneamiento, cerramientos y particiones, entre otras.

"Lo duro vendrá en verano. Vamos a tener que correr mucho para llegar antes de agosto, pero no habrá otro remedio", añadía sobre la segunda fase, que en principio arrancará una vez acabado el campeonato liguero y que se centrará en trabajos de mayor envergadura como la sustitución de las dos cubiertas. "Y no se si será suficiente para todo lo que se necesita aquí", concluía sobre los trabajos, valorados en casi dos millones de euros y financiados por la Comunidad de Madrid para "garantizar la seguridad de los usuarios y aficionados, con la reparación de grietas y eliminación de humedades".

Dos millones de euros

Llevan años los aficionados, arraigados como ningún otro club profesional a su barrio y a lo que significa para él el equipo, denunciando el abandono de las instalaciones, en lo que creen mayoritariamente que es dejar morir un estadio del que no quieren irse bajo ningún concepto. Los baños destrozados, las zonas con escombros y las gradas medio abandonadas se han convertido en su paisaje habitual, mientras el dueño del club, Raúl Martín Presa, sostiene que el Rayo necesita crecer, que seguir en la actual ubicación es una "condena" y que para ello es imprescindible mudarse.

"Si no tenemos un estadio que nos permita generar, esos competidores nos van a pasar. No vamos a poder competir ni en Primera ni en el fútbol profesional. Llevarlo a otra ubicación no es un capricho, es un tema de supervivencia", expresó Presa. "La sensación es de abandono total, de que se van poniendo parches tanto en el estadio como en la ciudad deportiva también. Hace un año o dos también vivimos otras obras que dijeron que iban a remodelar, y yo que soy abonada voy a los baños, o a la grada, y está hecho todo un desastre. Imagino que ahora será tres cuartos de lo mismo, pondrán algún apaño ahí y eso será la obra", considera Raquel, socia del club y creyente, como tantos otros, de que "se trata de una estrategia de la directiva para a la larga justificar una marcha".

"Si el Rayo se va de Vallecas ya no será el Rayo"

"Si el Rayo se lo llevan de Vallecas ya no es el Rayo. Y lo vivimos la gente del Rayo, los de aquí, pero al dueño la afición no le importa", afirma Raquel, que también recuerda que Isabel Díaz Ayuso se mostró a favor del traslado. Y es que hace unos meses, a pesar de aprobarse la "reforma integral" para "convertirlo en unas instalaciones a la altura de la historia del club", la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que "estamos hablando con el club para buscar una nueva ubicación" y llegó a calificar de "cada vez es más insostenible" seguir en Vallecas.

"El club necesita un estadio adaptado a la realidad actual. La idea es ceder terrenos y que ellos costeen el nuevo estadio", deslizó la presidenta en el diario As, dejando caer que además la mudanza implicaría salir del barrio. "El club es de Vallecas, nació aquí y ninguno queremos que se vaya de aquí. La impresión que tenemos todos es que todos quieren dar la sensación de que lo han intentado, pero que no se puede hacer nada. Y que en realidad no hay muchas ganas de acometer una reforma que realmente solucione las cosas y así poder justificar irse, porque no es la primera obra que se hacen obras que se quedan a medio camino", comentaba Gonzalo, asiduo a la grada de Vallecas.

"Tienen pinta de ser parches para ir tirando otro año más, porque un equipo de Primera no puede tener sistemáticamente las cosas como están. La situación ya es aburrida, es todos los años lo mismo. Cansa", añadía. "El Rayo es de aquí, es nuestro y no tiene que salir de aquí, de Vallecas. Es nuestro barrio y nuestro Rayito, y estamos hartos de parches, porque está abandonado todo", coincide Fernando, socio durante más de 30 años, dejando claro cuál es son los temores de la masa social. Por un lado, los aficionados quieren, o más bien exigen, que la reforma "integral" sea tal, y solucione los problemas de las instalaciones. Por otro, que se garantice la continuidad en el barrio.