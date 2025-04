Una nueva caída del muro que lo separa de las casas reaviva las protestas contra el cantón de Aravaca

Durante el Pleno municipal de la semana pasada, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, salió al paso de las críticas de la oposición y los vecinos por el cantón de Montecarmelo asegurando que hay más de 100 instalaciones de este tipo por toda la ciudad y que ninguna de ellas supone ningún conflicto con los residentes ni con el entorno. Una afirmación que, si bien puede aplicarse a muchos de estos casos, no es del todo cierta. En Aravaca, una nueva caída accidental del muro que separa el cantón de las viviendas colindantes ha reactivado unas protestas que se vienen produciendo desde hace más de dos décadas, cuando se construyó el parque de limpieza.

Fue el pasado viernes 21 de marzo por la tarde cuando, durante unas maniobras rutinarias, un camión impactó contra el muro de hormigón, derribándolo sobre la piscina y el jardín comunitarios del bloque contiguo. Por suerte, "como la piscina no está abierta todavía por las fechas que son, pues no había nadie", pero "si esto llega a pasar dentro de cuatro meses, pues es que le aplasta el cráneo a alguien", lamenta Ana Quirales, una de las residentes de la urbanización.

Ya sucedió algo muy parecido hace 20 años, cuando otra colisión accidental provocó la caída de otro trozo del muro sobre el "jardincito donde jugaban nuestros niños". En aquella ocasión, fue la hora - ocurrió sobre las 12 de la medianoche- lo que evitó una posible tragedia. Sin embargo, puede volver a pasar en cualquier momento y que no haya tanta suerte, alerta Quirales, a la vista del "estado lamentable" en el que se encuentra parte del muro "después de 20 años sin mantener".

Una ubicación "ilegal"

Más allá de estos dos hechos puntuales, la queja de los vecinos se asienta sobre una cuestión de fondo: la ampliación del cantón - iniciada en 1999 y completada tras el paso de Filomena en 2021- se llevó a cabo sobre una zona catalogada como verde, implicando la tala de centenares de árboles y contraviniendo la normativa municipal sobre usos del suelo. "No solamente es que nos quejemos de que haya un cantón", apunta Quirales, "nos quejamos de que ahí está prohibido por la ley poner un cantón". Uno que, además, "no está a unos metros, está pegado literalmente a nuestras casas, no hay separación", añade esta vecina.

Capturas aportadas por los vecinos que muestran la diferencia del arbolado en la parcela entre 1999 (izq,) y 2020 (der.). / Cedida

Asimismo, los vecinos denuncian que la actividad del cantón que debe prestar servicio a una zona muy amplia y llena de jardines, es incesante. "Tienen unos camiones de tonelaje descomunal que, entre otras cosas, no caben físicamente para dar servicio a todo el barrio", alerta Quirales sobre la falta de espacio del cantón y de unos trabajadores que "no dan abasto". Una situación que, señalan los vecinos, podría estar implicando un posible incumplimiento de las normas de seguridad y generando riesgos innecesarios como lo ocurrido hace poco más de una semana. Todo ello sin olvidar el "insoportable" ruido que provoca a todas horas.

Frente a esta problemática, los vecinos han acudido "a todas las instancias posibles durante todo este tiempo", cuenta Quirales, quien asegura tener más de 25 reclamaciones registradas en el Ayuntamiento. Cansados del "caso omiso" recibido, finalmente decidieron hace alrededor de un año y medio presentar una demanda ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La vista oral tendrá lugar en octubre de este mismo año, pero, "mientras tanto, nos sentimos absolutamente indefensos, desamparados y con un riesgo potencial", subraya esta residente de Aravaca. Consultadas al respecto, fuentes municipales del Área de Urbanismo recuerdan que el asunto "ya estuvo judicializado por lo Penal y lo perdieron", y contradicen a los vecinos, asegurando que el cantón "no está en zona verde".

Más Madrid lo elevará al Pleno del distrito

En paralelo a la vía judicial, Más Madrid se ha comprometido con los vecinos a llevar esta cuestión al próximo Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca que se celebrará el 10 de abril. Tras una visita realizada la semana pasada, la formación que dirige Rita Maestre presentará una proposición para que la Junta Municipal inste al órgano competente del Gobierno municipal a "ejecutar la zona verde prevista en el planeamiento vigente" en la parcela donde actualmente se ubica el cantón de limpieza, "devolviéndolo a su estado anterior de zona arbolada".

"Es urgente que el Gobierno de Almeida revise la legalidad de la ampliación del cantón", afirma la concejala Sara Ladra, que es quien se reunió hace unos días con los afectados. "Unos vecinos que, ante el abandono del Ayuntamiento, han recurrido a los tribunales porque no pueden más", apunta la edil de Más Madrid, para quien tanto la ocupación "ilegal" de una zona verde por parte de la empresa concesionaria como el "intensivo uso" del cantón son responsabilidad del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

"Basta de permitir irregularidades a las empresas privadas, basta de arboricidios, de maltratar a las vecinas y vecinos y basta de jugar con la seguridad del personal municipal", subraya Ladra, convencida de que existen "muchos agujeros negros" en este asunto sobre los que el Consistorio debería dar "explicaciones de inmediato". Es por ello que llevará la proposición a la próxima sesión plenaria del distrito para exigir recuperar la zona verde que había antes de la ampliación.

Hortaleza, nuevo foco de protesta contra un cantón

Sin tanta solera como en Aravaca, pero con parejos niveles de descontento, en Hortaleza también hay una campaña vecinal en marcha contra un cantón. En su caso, todavía están a tiempo de evitar que se termine de instalar y es, precisamente, lo que intentan. Organizados por la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, una treintena de asociaciones y colectivos vecinales se manifestaron este domingo contra la construcción de un nuevo cantón de limpieza junto al polideportivo del distrito.

Las entidades denuncian que las obras, iniciadas en un área de uso deportivo, han provocado la tala de pinos y la destrucción de un sendero recién finalizado por el Ayuntamiento. En un manifiesto, criticaron la falta de información sobre el proyecto, señalando que ni los vecinos ni los grupos políticos locales fueron consultados. Además, responsabilizaron al concejal presidente del distrito, David Pérez, de no esclarecer la función específica del cantón.

El propio Carabante defendió el proyecto el pasado 17 de marzo, asegurando que la ubicación es idónea para "servir a los vecinos" y garantizar condiciones laborales seguras. Detalló que el cantón tendrá 1.930 m², con oficinas, vestuarios y espacio para once vehículos, y negó que genere olores o ruidos. Sin embargo, la Coordinadora recuerda que el mismo terreno fue objeto de polémica en 2008 por un proyecto de gasolinera que se descartó tras movilizaciones. A la protesta dominical se sumó el edil socialista Jorge Donaire, quien tachó la obra de "no consensuada" y cuestionó que se ocupe un espacio útil para ampliar el polideportivo, exigiendo transparencia al Consistorio.