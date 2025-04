Marilyn Manson regresará a Madrid con un concierto en noviembre

Siete años han pasado del último concierto de Marilyn Manson en España. Regresará a Madrid en noviembre como parte de One Assassination Under God Tour, una gira europea que comenzará el 29 de octubre en Brighton (Reino Unido) y culminará el 30 de noviembre en Lisboa (Portugal). Visitará el Palacio de Vistalegre el 28 de noviembre. Las entradas se pondrán a la venta este viernes a partir de las 10:00 horas a través de la web de la promotora Doctor Music.

Los precios oscilan entre 60 y 70 euros para grada y pista, así como 90 euros para el front stage. Además, se ofrecerán paquetes con experiencias VIP. Después de que el covid-19 frustrara su visita al Mallorca Live Festival en 2020, la última vez que el artista pasó por España fue en 2018, con motivo de su participación en el Download Festival de Madrid. Allí presentó Heaven Upside Down, un álbum que pasó sin pena ni gloria entre tantos pelotazos: The Beautiful People, The Fight Song y Coma White.

Su vuelta a la capital coincide con la decisión de la Fiscalía de Los Ángeles de desestimar los cargos en su contra tras una investigación de cuatro años sobre acusaciones de violencia doméstica y agresión sexual. "Hemos determinado que las acusaciones de violencia doméstica caen fuera del plazo de prescripción y no podemos probar cargos de agresión sexual más allá de una duda razonable", informó el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.