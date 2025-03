Las obras de remodelación en el estadio del Rayo Vallecano comienzan este martes sin interferir en los partidos de LaLiga

Las obras de remodelación del Estadio de Vallecas, donde juega como local el Rayo Vallecano, comienzan este martes 1 de abril. Los trabajos se extenderán durante seis meses, pero no interferirán con el desarrollo de LaLiga. El Rayo Vallecano podrá seguir jugando mientras duren los trabajos, que tampoco afectarán al aforo del recinto, unos 14.700 espectadores.

La Comunidad de Madrid, titular del estadio, invertirá dos millones de euros en estos trabajos, que constituyen una primera fase de una reforma más ambiciosa del espacio. El plan ha sido coordinado entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el club para que no afecten a la competición. Inicialmente se procederá a actuaciones de implantación, saneamiento, cerramientos y particiones, para, a partir del lunes 26 de mayo, una vez terminado el campeonato de Liga el día anterior, acometer las actuaciones de mayor afección como la sustitución de las dos cubiertas.

Entre las actuaciones previstas está la reparación de grietas y eliminación de humedades, la sustitución de falsos techos, y el arreglo de deterioros de la fachada en la zona de federaciones regionales que actualmete acoge el estadio: las de boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar.. También se pintarán las escaleras de gradas y graderíos y se renovarán los aseos, según detalla el gobierno de la Comunidad de Madrid en una nota.

Estos trabajos, no obstante, constituyen solo la primera fase de una reforma más ambiciosa que se completará en la próxima legislatura. Para entonces se prevé no solo ampliar el actual aforo sino incorporar zonas de restauración como las que ya existen en otros estadios de la capital y que servirán de fuente adicional de ingresos. Con esa futura reforma se prevé también que pueda acoger eventos culturales, no solo deportivos.

Desde la Comunidad se traslada que ese proyecto integral de reforma aspira a convertir el estadio en unas instalaciones "a la altura de la historia del club", que el 29 de mayo del año pasado cumplió su centenario. La reforma del estadio de Vallecas recibió luz verde después de que se descartara la iniciativa llegada a considerar desde el club y la propia Comunidad de Madrid de construir un nuevo estadio en una ubicación diferente. Una idea que contó con un rechazo frontal de vecinos y aficionados del equipo franjirrojo.