Más Madrid pide a Ayuso que invite a los embajadores de Ucrania y Palestina al Dos de Mayo

En plena polémica sobre la participación del ejército en los actos del Dos de Mayo y después de que el Gobierno regional anunciara que no invitará este año a ningún miembro del Ejecutivo central, Más Madrid entra en el debate con una propuesta de corte internacional: que sean invitados a la ceremonia los embajadores en España de Ucrania y Palestina.

A través de una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y firmada por la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, el partido de oposición solicita que los embajadores ucraniano, Serhii Pohoreltsev, y Palestina, Husni Abdel Wahed, "tengan reservado un lugar de honor en los actos oficiales de la Comunidad de Madrid por la fiesta del Dos de Mayo". Igualmente, sugiere que se ilumine la Real casa de Correos con los colores de las banderas ucraniana y palestina.

"No podemos celebrar nuestra fiesta madrileña", escribe Bergerot, "sin acordarnos de los pueblos que hoy no disfrutan de su libertad plena y cuya soberanía está en riesgo existencial por culpa de agresiones militares y campañas expansionistas, cuando no directamente genocidas, sobre su población y su territorio". La celebración del Dos de Mayo, entiende Más Madrid, brinda una ocasión para "mostrar el apoyo de nuestras instituciones al pueblo ucraniano y al palestino" que propone aprovechar.

Ucrania y Palestina suponen dos ejemplos para el mundo "por su voluntad de persistir pese a las brutales agresiones de Netanyahu y Putin". Por ello, en Más Madrid opinan que la Comunidad de Madrid "puede y debe dar un mensaje claro de solidaridad" con ambas poblaciones. "Porque el derecho a existir de los pueblos es un valor universal que no entiende de filias y fobias partidistas", concluyen.

La celebración del Dos de Mayo, fiesta regional en la que se conmemora la sublevación de los madrileños contra los franceses en 1808 que dio origen a la guerra de Independencia, viene este año marcada por el enfrentamiento entre los Gobiernos central y regional. El Ministerio de Defensa ha decidido que no participen unidades del ejército en la parada que tradicionalmente se celebra en la Puerta del Sol y en la que sí ha venido participando otros años. Desde el Gobierno regional se ha visto la decisión como "un golpe sin precedentes". Así lo expresó la propia Isabel Díaz Ayuso en una carta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La reacción del ejecutivo regional ha sido no invitar a ningún miembro del Gobierno central a los actos de este año. En 2024 acudió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y un año antes fue la propia Margarita Robles quien siguió el desfile desde la tribuna presidencial junto a Ayuso. El equipo de protocolo de la Comunidad de Madrid impidó entonces el acceso a la tribuna del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.