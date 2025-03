Madrileños centenarios: "Lo que ha cambiado este país es una cosa astronómica"

Sentada en una silla en el salón de su casa, no muy lejos del estadio Santiago Bernabéu, Rosario Testa no parece especialmente nerviosa. Le gustan los periodistas, dice. Ha conocido a unos cuantos. Según su hijo Enrique, autor de los cuadros de intensos colores y enigmáticamente figurativos que decoran la estancia, le han hecho más de 200 entrevistas. En las elecciones municipales de 2019, cuando tenía 95 años, constituyó un partido, Abuelas por Patones, con el que obtuvo acta de concejal en el consistorio de este municipio del noreste de la Comunidad de Madrid. En 2023, ya con 99 años, volvió a presentarse. No renovó el acta, pero para entonces ya era una pequeña celebridad.

El paso por la política le dejó algún sinsabor como el de no haber conseguido que se soterrara el cableado en Patones de Arriba y más de una discusión con el alcalde, pero le reportó esa fama de la que ha gozado ya nonagenaria. "Me han llamado hasta de Estados Unidos para hablar conmigo, no sabes el orgullo. Se ve que les llamaba la atención que una señora tan mayor hiciera un partido político", relata con cierto humor y total lucidez. Le bailan fechas y cuando lleva mucho tiempo hablando queda un breve lapso en suspenso, pero en seguida prosigue el hilo donde quedó. Y sin preocuparse por ocultar un decidido carácter y rastros de una coquetería que asoma en las uñas pintadas de rojo o comentarios sobre las arrugas de la piel o el orzuelo que estos días le ha salido en el ojo izquierdo. Sobre la mesa hay dos bastones, pero ella procura caminar apoyándose solo en uno.

A unas semanas de cumplir, el próximo 23 de abril, 101 años, Rosario, Charito, como la llaman muchos, es una de los 20 protagonistas de la exposición Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad, en la que Rocío Gayarre y el fotógrafo Ignacio Gil retratan y cuentan las historias de 10 hombres y 10 mujeres residentes en la región que han sobrevivido al centenar de años. Financiada por la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, la muestra se puede ver hasta el 7 de abril en la sala de exposiciones del Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas. Antes pasó por Ajalvir y Hoyo de Manzanares, desde el 9 hasta el 29 viajará a Soto del Real y más adelante se irán anunciando otras paradas.

“Desde hace unos 10 años Ignacio y yo venimos contando historias muy humanas, de refugiados, de deportistas, de gente inspiradora... Y en un momento dado nos dijimos: ‘Qué bonito sería escuchar a esa última generación que lo ha vivido todo”, explica Gayarre. Una generación, incide, que ha visto la transformación de España a lo largo de un siglo absolutamente convulso atravesado por dos guerras mundiales, una guerra civil, una dictadura, la Transición, la Movida, la entrada de España en Europa...

Regina Ramos, 110 años, con su hija, Concha; su nieta, Merce, y su bisnieta, Lara, fotografiadas para la exposición 'Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad'. / IGNACIO GIL

Así que se pusieron a buscarlos en lo que llaman “un trabajo artesanal” porque, como dice la coautora y comisaria de la exposición, “no son personas a las que puedas buscar en Instagram o en TikTok, no tienen jefes de prensa ni les puedes mandar un whatsapp”. Mucha hemeroteca, porque a veces aparecían en periódicos locales pro su longevidad, mucho ir tirando de contactos para localizar a sus familias e incluso algunos viajes a sus pueblos preguntando por ellos.

"Pucherito aparte"

Como resultado han logrado reunir los testimonios de gentes como Luis Carrasco, con 110 años cuando lo entrevistaron y fotografiaron y 111 años ahora, que es la persona más longeva de la Comunidad de Madrid, la cuarta de España y el primer varón. O Manuel Álvarez Escudero, que a sus 102 años sigue jugando al ajedrez en un club de Moratalaz. O María Paz Lechosa, nacida en 1924 y que a los 40 años enviudó con siete hijos. Fue la segunda mujer en operar en el parqué de la Bolsa de Madrid.

O la propia Rosario, quien para cuando se presentó a las elecciones para ser alcaldesa de Patones ya había vivido lo suyo. Nacida en Bilbao, su padre era carpintero y convencido franquista que fue hecho prisionero durante un año en la guerra civil. Al terminar la contienda, en cambio, fue contratista y tuvo mucho trabajo. “Nosotros éramos pucherito aparte, franquistas de siempre, y Bilbao era completamente distinto”, cuenta. En su casa, dice, siempre hubo aceite, patatas, alubias, incluso carne. Pero conoció las colas del racionamiento en la posguerra y los rigores de una vida en tiempos de escasez. “A mí se me rompió la nariz de tanto pegarla al escaparate de las pastelerías, porque mi padre nunca nos compró una tarta. Nunca nos faltó de comer, pero de lujos, nada, y el pastel, para mi padre, era un lujo. O la ropa. Ya con 19 años o 20, eso de tener tres abrigos o varios pares de zapatos era impensable…”, continúa.

Llegó a Madrid a los 30 años, cuando se casó con un hombre al que había conocido en la boda de una prima. “Al principio no me gustaba, tenía un bigote horrendo y se había quedado calvo, pero se dejaba el pelo de detrás largo, una cosa feísima, y mi tía me decía: ‘Pues ya le quitarás el bigote y le cortarás el pelo’. Y fue un hombre estupendo. De lo más trabajador que puedas imaginar, muy estudioso, muy listo. Hablaba francés, italiano e inglés. Había aprendido por correspondencia y, recién casados, se marchó él solo ocho meses a Londres para perfeccionarlo”. Con el tiempo acabaría siendo uno de los podólogos más reputados de Europa, Luis Aycart, fallecido en 1999.

Juntos criaron cuatro hijos. Ella trabajaba en la clínica del marido. Viajaron por el mundo. “Pasé de no haber salido de Bilbao en 30 años a estar tres veces en Nueva York”, comenta. “Pero nunca he sido derrochona. Si una comida no se aprovecha por la noche, se guarda para mañana. Trabajamos mucho para dar a nuestros hijos la educación que creíamos que teníamos que darles. Y he procurado multiplicar la peseta como sea. Me dicen que tengo alma de pobre, pero igual es por haber estado en las colas de la alimentación en la posguerra. Eso te marca. A cualquiera que haya pasado la guerra les oirás a todos igual. Las cosas han cambiado tanto que no me puedes comprender. Hoy este país ha prosperado mucho, estamos en lo más alto, al nivel de todo el mundo. El cambio de España ha sido una cosa astronómica”.

De izqda. a dcha., Manuel Álvarez Escudero, 102 años; Rosario Testa, 100 años, y Engraciano González, 109 años. / IGNACIO GIL

Con seis nietos y seis bisnietos, hay cosas, en cambio, que Rosario no entiende. Se resiste a aprender a utilizar un teléfono móvil o no concibe que haya chicas jóvenes que vayan “con un abrigo de pie preciosísimo y unos pantalones rotos”. Pero ha sabido vivir con las transformaciones vividas en las últimas diez décadas. Algo que Gayarre extiende a los demás centenarios que junto a Gil ha conocido en la elaboración de este proyecto. “Se han tenido que adaptar al cambio con una flexibilidad enorme”, asegura. “El siglo XX quizá sea el que ha experimentado mayores cambios y ellos han sido testigos de primera mano. Y esa generación se nos está yendo”. Cuatro de los 20 protagonistas de la exposición, de hecho, han fallecido desde que el año pasado fueron entrevistados y retratados.

El doble de centenarios que en 2011

Otra característica común que apunta Gayarre es que todos se sienten activos, útiles, queridos y hasta escuchados. “La mayoría vivían todavía en casa y estaban socialmente integrados. Creo que esa no es, ni mucho menos, la realidad de todos los ancianos de este país, muchos mueren solos. Y sin ser científica ni experta en longevidad ni pretender serlo, me parece significativo ver que son los longevos los que sienten todavía que pertenecen a su familia, que son queridos, que son importantes, que tienen un motivo de seguir estando en este mundo”.

La propia Rosario Testa sigue en su casa, donde vive también uno de sus hijos. Se sigue levantando a las ocho de la mañana todos los días y desayunando un café con leche, a veces con una naranja o mojando pan, a la manera de las sopas de leche que solía hacer su madre cuando ella era niña. Suele salir por las mañanas. Cuando se sienta a ver la televisión acaba por dormirse. “Será cosa de la vejez”, se dice.

A principios de este mes, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, señalaba a la Comunidad de Madrid como la región europea con mayor esperanza de vida con 86,1 años. En toda la comunidad, en 2022, dato más reciente que recoge el Instituto Nacional de Estadística, había 2.615 personas de 100 años o más, 482 hombres y 2.133 mujeres. En el conjunto de España eran 19.639 (4.382 hombres y 15.257 mujeres). Son casi el doble de los 10.273 que había en 2011, año en que se realizó la fase piloto del proyecto RENACE (Registro Nacional de Centenarios).

Elena Alcázar, 100 años, en uno de los retratos de 'Madrileños centenarios. La sabiduría de la longevidad'. / IGNACIO GIL

Promovido por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), este estudio piloto se fijó en 73 centenarios de todo el país para tratar de buscar posibles determinantes de la longevidad extrema. Ahora se pretende ampliar para hacerlo con 1.900, un 10% del total de población con más de 100 años para obtener resultados más concluyentes.

No obstante, la fase piloto ya arrojó indicios interesantes que llevaron a sus autores a hablar de “gero boom” sobre la base de que se trata de un grupo de edad que crece cada año proporcionalmente mucho más que cualquier otro. “Lógicamente, va creciendo la esperanza de vida, y con ello va apareciendo más población de longevidad extrema”, detalla la doctora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la SEMG y una de las responsables de RENACE . “El soporte a las enfermedades crónicas influye. Pero lo que caracteriza a los centenarios es precisamente que muchas veces son personas libres de enfermedad. En el pilotaje de 2011 vimos, por ejemplo, que tenían mucha menor prevalencia de obesidad, diabetes y cáncer”.

Red de apoyo

Observaron igualmente una baja expresión de hábitos tóxicos: el porcentaje de fumadores era mínimo. Junto a ello, la doctora Rodríguez Ledo también apunta a cuestiones de tipo social: “Si estábamos en 2011 quiere decir que las personas que participaron nacieron en 1911 o antes, una época en la que había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Los centenarios no solo sabían, sino que lo hacían de forma habitual. Lo que parece ir a favor con la idea de que mantenerse activo, tener un objetivo vital, mantener una red de apoyo social son también factores a tener en cuenta, además de biomarcadores o cuestiones estrictamente biológicas”.

Andalucía, Cataluña y Madrid son, por ese orden, las autonomías con mayor número de centenarios en términos absolutos, pero cuando la cifra se pone en relación con la población total son Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha las que encabezan la lista. “Es verdad que hablamos de la España vaciada, pero también de lugares donde hay poblaciones más pequeñas, donde hay redes familiares y sociales, donde es más fácil llevar una vida activa, donde medioambientalmente hay menos contaminación, donde hay acceso a mercados locales, con productos menos procesados… Todos esos condicionantes o determinantes sociales de la salud son muy importantes”, concluye la presidenta de la SEMG.

En casa de Charito, entretanto, un reloj de péndulo marca los cuartos, pero no parece ir con ella. Es la mayor de cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre. Una de sus hermanas, seis años más joven que ella, aún vive. Las otras dos murieron pero siendo muy mayores. Solo su hermano falleció a los 60 años, con un cáncer. Su padre vivió 100 años. Su madre, 101 años y cuatro meses. “Y yo quiero pasarlos a todos, así que por ahora tengo que pasar algunos meses más”, dice. “No quiero morirme. Cuando aún quieres hablar, quieres vivir, quieres comer, puedes opinar…, yo espero no morirme”.