Plaza Maruja: una placa para recordar a la vecina que nadie olvida

"Siempre era todo para los demás y nada para ella", cuenta Natalia sobre su suegra Maruja o 'Maru', como era conocida entre sus allegados. Una lista que, como se pudo comprobar esta semana, es muy extensa. El pasado miércoles, dos años después del fallecimiento de esta vecina del barrio de Begoña, decenas de familiares, amigos y vecinos abarrotaron la plaza que desde ese día lleva su nombre para asistir al acto de descubrimiento de la placa en su honor. Una historia de esas historias pequeñas pero de gran calado que de vez en cuando se cuelan en el día a día de la gran, sobrecargada e hiperactiva capital.

Desde 1960 hasta 2023, Maruja fue la dueña y regente de la primera papelería que abrió en Begoña. No obstante, ese es solo un simple dato que no basta para dar cuenta del significado e influencia real que tuvo en el barrio y entre quienes por allí pasaron y vivieron durante tantas décadas. "Era una mujer súper sonriente, súper amable, súper risueña, súper buena", recuerda con una sonrisa su nuera mientras repasa el álbum de fotos familiar frente a la fachada de la Papelería Maruja. "Todo lo que podía ayudar, tanto a vecinos como a familia o a quien fuera, ella siempre estaba ahí", cuenta emocionada.

Natalia, la nuera de Maruja, muestra un álbum de fotos con recuerdos de la papelería. / H.G.

El secreto de su impacto, tan infrecuente como imborrable, fue nada más y nada menos que "lo buena persona que era", asegura Natalia entre gestos de asentimiento de los familiares y vecinos que la rodean. Una bondad extrema que permeó de generación en generación de padres e hijos que encontraron en la papelería y la figura de Maruja un símbolo de comunidad, de arraigo y apoyo mutuo. "Mis padres compraban aquí, yo cuando iba al cole compraba aquí y ahora lo hacen mis hijos", relata otra vecina.

Tenía "un aura arrolladora", añade Mari Paz, de 93 años e íntima amiga durante muchos años. Desde que se quedó viuda, pasada todos sus días junto con Maruja porque "ella también estaba sola también", expone. El día que murió 'Maru', ambas estaban ingresadas en el hospital, "cada una por una cosa", cuenta. "Me pilló un coche y tuvieron que operarme", añade Mari Paz, triste todavía por no haber podido estar junto a ella en aquel momento.

Francisco, el hijo de Maruja, posa tras el mostrador de la papelería junto a una foto de su madre. / H.G.

"En un primer momento iba a ser a ser una tienda de alimentación", explica Fernando, el "sobrino favorito" de Maruja. "Nuestro abuelo quería montar una tienda de alimentación, pero le dije que ya había una aquí en el barrio y un amigo le dijo que montase una papelería que no había", explica, "y por eso la montó". En aquel entonces, alrededor de la papelería y de las casas, casi todo lo demás "era tierra", incluida la plaza que recoge el legado de Maruja.

Francisco, su hijo, sigue a día de hoy al frente de la papelería, que prácticamente no ha cambiado nada en todos estos años."Sobre todo me quedo con el cariño de la gente", afirma tras el acto desde detrás del mostrador del establecimiento, "ver cómo la querían tanto y cómo todo el mundo dice cosas bonitas de ella". Lleno de "orgullo y emoción", subraya lo "buena persona" que era su madre y cómo a lo largo de su vida ayudó a muchas personas. "Les decía llévate los Reyes, ya me lo irás pagando poco a poco, o los libros y cosas así", relata Francisco.

Apoyo unánime

La idea de ponerle su nombre a la plaza, que hasta ahora no tenía ninguno, salió de la asociación de vecinos de barrio. Al poco de morir Maruja, comenzaron a moverlo entre los vecinos y, poco después, lo presentaron a la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral-El Pardo, donde recibió el apoyo unánime de todos los grupos. Dos años después, la iniciativa se ha hecho realidad. Tras el homenaje del pasado miércoles, Maruja ya tiene su placa y su plaza, ubicada entre las calles Marcos de Orueta y Ángel Múgica.

Martínez Páramo junto a los familiares de MAruja durante el acto de descubrimiento de la placa. / Ayuntamiento de Madrid

Durante el descubrimiento de la placa, el concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo destacó la "bondad y calidad humana" de la histórica vecina: "Es una gran satisfacción haber contado en este barrio y en este distrito con una mujer de tal entidad", afirmó. "Ella fue el alma de la papelería y del barrio", recordó el concejal, quien subrayó cómo su trato cercano dejó una huella imborrable en la comunidad.

El nuevo espacio, situado cerca del local que Maruja dirigió hasta sus últimos días, integra un área infantil, un circuito de máquinas de ejercicio para mayores y zonas verdes, consolidándose como un lugar de encuentro intergeneracional. "Este rincón refleja lo que ella representó: unión y vida compartida", destacó Martínez Páramo. Los familiares de Maruja, visiblemente emocionados durante el acto, agradecieron el reconocimiento y recordaron su dedicación al barrio. La plaza, ya frecuentada por vecinos de todas las edades, se erige así como un símbolo permanente de su legado, uniendo pasado y presente en un espacio diseñado para el esparcimiento y la conexión comunitaria.