El peor pan de torrijas: el pan de chapata según la OCU

Las torrijas, el postre que marca una tradición en Madrid y de toda España, es el placer gastronómico asociado a la Semana Santa. Su origen se remonta a siglos atrás, cuando se utilizaban como una forma de aprovechar el pan duro y convertirlo en un manjar dulce y energético.

Su preparación es sencilla y deliciosa: el pan se empapa en leche aromatizada, se reboza en huevo, se fríe en aceite y se endulza con azúcar, canela o con otros ingredientes como miel o almíbar.

¿Cuál es el peor pan para cocinar torrijas?

Sin embargo, no todos los panes son adecuados para la preparación de torrijas. Uno de los menos recomendables es el pan de chapata. Su característica estructura con grandes alveolos dificulta la absorción de la leche, lo que puede hacer que las torrijas queden secas en su interior. Además, su corteza dura no se ablanda con facilidad, lo que afecta a la textura final del postre. A pesar de su aroma y sabor característicos, la chapata no consigue empapar bien la leche ni mantener la forma adecuada para una torrija perfecta.

El pan de molde (izq.) y el pan de chapata (der.) / EPE

El pan de molde también presenta inconvenientes significativos. Su textura excesivamente blanda hace que las rebanadas sean frágiles y se rompan con facilidad durante el proceso de empapado y fritura. Si bien puede ser una solución rápida, es necesario usar rebanadas gruesas y manipularlas con sumo cuidado para evitar que se deshagan. Incluso con precauciones, el resultado final rara vez alcanza la calidad de otras opciones de pan más consistentes y adaptadas para este postre tradicional.

Para quienes buscan unas torrijas perfectas, es preferible optar por panes con miga más compacta y corteza blanda, que faciliten el proceso y garanticen una textura adecuada en cada bocado. Hablamos del pan candeal, con su miga densa y compacta, que permite una absorción homogénea sin deshacerse en exceso. El pan de barra, siempre que esté endurecido, consigue una buena textura tras el remojo prolongado en leche. Por su parte, los panes especiales para torrijas, disponibles en panaderías y supermercados, han sido diseñados específicamente para esta receta.