¿A qué hora es el eclipse en España? Este es el mejor momento para observarlo desde Madrid

Con la primavera no solo han llegado los cambios en la Tierra, sino también en el cielo. La estación prepara una serie de eventos astronómicos que no te dejarán indiferente: desde lunas llenas a lluvias de estrellas pasando por eclipses... No te olvides de marcarlos en tu calendario para poder disfrutarlos sin que se te pase la fecha.

El evento que dará el pistoletazo de salida a esta jornada de maravillas astronómicas será el eclipse parcial de Sol, que tendrá lugar este sábado 29 de marzo. Será visible desde diversas regiones del planeta, incluyendo Rusia, África, Groenlandia y el extremo noreste de América. En España, aunque se podrá observar en todo el territorio, será con magnitudes medias-bajas.

¿A qué hora es el eclipse en España?

Este sábado 29 de marzo se podrá ver desde España el eclipse solar parcial, con diferente intensidad según la región. Al producirse durante la primera parte del día, el Sol se encontrará en un punto alto, lo que propiciará su observación. La ocasión se vuelve el doble de especial gracias al hecho de que será el primer eclipse solar visible desde el territorio español en dos décadas.

El fenómeno comenzará en torno a las 10:45 horas y alcanzará su punto máximo cerca del mediodía. En Madrid, será visible a las 11:40, cuando la Luna cubrirá el 32% del disco solar. Este momento se adelantará unos diez minutos en el norte y se atrasará otros diez en el sur. Las primeras localidades en disfrutarlo serán las Islas Canarias, donde, por el huso horario, el espectáculo arrancará a partir de las 10 de la mañana. En la península, ciudades como Sevilla disfrutarán del eclipse hacia las 11:30, mientras que las últimas en ser alcanzadas por el fenómeno serán las ciudades situadas más al este, como Barcelona, donde se espera que arranque sobre las 11:48.