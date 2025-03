Llega a Matadero Madrid la Feria del Cómic: la capital se convierte en el epicentro del noveno arte

Este jueves da comienzo la primera edición de la Feria del Cómic de Madrid. Se celebrará entre hoy día 27 de marzo y el próximo domingo día 30 en Matadero Madrid, espacio cultural de referencia en la capital. El objetivo del evento no es otro que convertirse en el mayor punto de encuentro anual del país para los amantes del cómic. Editoriales, librerías, creadores y lectores se dan cita este fin de semana para celebrar el noveno arte.

Matadero Madrid no solo se convierte en un espacio de venta, sino que la feria incluye una extensa programación cultural donde autoras y autores compartirán impresiones y debate en varias mesas redondas.

Programación de la Feria del Cómic de Madrid

Este jueves comienza la actividad en la feria con una conversación con Richard McGuire, diseñador gráfico de The New Yorker y autor de la novela gráfica Aquí. Pepa Blanes, directora de Cultura de Cadena Ser; y Elisa McCausland, comisaria de la feria, le acompañarán en un coloquio que comenzará a las 18:30 horas. Más tarde, a las 20:30 horas, se proyectará en la cineteca Here, la adaptación cinematográfica de la obra de McGuire.

Al día siguiente, el viernes, los más madrugadores podrán disfrutar desde las 11 de la mañana de una mesa redonda dedicada a las librerías especializadas en el cómic de Madrid. A las 12 del mediodía, comenzará otro debate sobre divulgación y crítica de cómic con José Luis García, presidente de ACDCómic; Fernando Ángel Moreno, investigador de la Universidad Complutense de Madrid; Kiko Sáez de Adana, responsable de la Cátedra de Cómic de la Universidad de Alcalá y Juanjo el Rápido, responsable de La Embajada de los Tebeos.

Por la tarde continúa la actividad con la presentación de los programas PICE -- de Acción Cultural Española -- y de subvenciones, elaborado por el Ministerio de Cultura. Cerrarán la jornada a las 17 horas Daniel Torres -- autor de La casa, Crónica de una conquista -- y Carlos Villarreal Colunga -- autor de Metrografías: Relatos de Metro, la energía y Madrid -- en una conversación que servirá de previa a la mesa redonda que desde las 20 horas pondrá en escena a Paco Roca, autor de La Casa; Ana Penyas, autora de Todo bajo el sol y comisaria de la exposición En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados junto a Alba Herrero para el IVAM; y Candela Sierra, autora de Rotunda.

Cartel de la Feria del Cómic de Madrid, obra de Javier Olivares. / Feria del Cómic de Madrid

Fin de semana de vértigo

El fin de semana continuarán los coloquios y debates. Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, Teresa Valero, Santiago García, Carla Berrocal, Víctor Coyote, Craig Thompson o Laura Pérez serán algunos de los creadores que pasarán por la feria el sábado o el domingo. Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace.

La feria contará también a lo largo de todas sus jornadas con grabaciones de programas de radio y pódcast a las que se podrá asistir como público, talleres para adultos, talleres infantiles y proyección de películas. Abrirá de 16 a 20 horas este jueves, mientras que el fin de semana la actividad comenzará a las 11 de la mañana y se alargará hasta las 20 de la tarde.