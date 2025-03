El kit de supervivencia que el Ayuntamiento de Madrid recomendó en 2021 para un eventual desastre

La ciudadanía europea respira estos días un ambiente belicista que no todo el mundo entiende. Si bien el panorama geopolítico es complejo y existen graves fricciones entre los estados más poderosos del mundo, un sector de la población ve desmesuradas las recomendaciones que llegan desde Bruselas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue clara la pasada semana respecto a los tiempos que se avecinan en el Viejo Continente. "Europa debe prepararse para la guerra", subrayó en su discurso en una academia militar de Dinamarca.

El plan de rearme presentado a los estados miembros -- que pretende que todos los países estén preparados para la guerra en el año 2030 -- no es la única medida implementada por la Unión Europea en los últimos días. Ayer mismo lanzó un documento dirigido a los hogares que les invita a preparar un kit de supervivencia para el hipotético estallido de una situación de crisis. Una recomendación que José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, considera alarmista. "Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la soberanía ni para la integridad territorial de España, ni para ninguna guerra", ha subrayado esta mañana en una entrevista en RTVE.

El Ayuntamiento de Madrid ya diseñó un kit de supervivencia

Sin embargo, los madrileños ya vivieron hace unos años un episodio similar respecto a este pequeño equipamiento de supervivencia. El protagonista, en este caso, fue el Ayuntamiento de Madrid, que en enero de 2021 pidió a sus ciudadanos que se mantuviesen preparados "para todo". En esta línea, sugirió que cada familia tuviese preparada una pequeña mochila con lo más imprescindible para mantenerse con vida durante unos días.

Este kit apocalíptico estaba compuesto por: cinco litros de agua potable por persona, alimentos enlatados no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, un silbato para alertar, una linterna con pilas, una radio portátil, un litro de lejía, artículos de higiene personal, un teléfono móvil, una relación de teléfonos, juego de llaves de la vivienda y el coche, un mapa de la región, ropa básica y direcciones de contacto.