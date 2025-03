La izquierda madrileña presiona por una solución "urgente" a los más de 15.000 pisos turísticos ilegales

Ni Más Madrid ni PSOE quieren dejar pasar el dato ofrecido por el Ministerio de Consumo sobre la existencia de más de 15.200 pisos turísticos ilegales en la capital. Desde que el departamento que dirige Pablo Bustinduy difundiese el pasado lunes que había enviado al Ayuntamiento madrileño un archivo digital con toda la información sobre estas viviendas, ambas formaciones han venido reclamando una solución urgente al Consistorio. Empezando por el Pleno del martes, donde el asunto ocupó una parte importante del debate, y continuando por sendos requerimientos lanzados estos dos últimos días.

Por un lado, la formación liderada por Rita Maestre comunicó este miércoles por la tarde un requerimiento al Gobierno de José Luis Martínez Almeida para que "ordene" a las operadoras que publicitan estos negocios sin licencia la "suspensión temporal de la prestación de dichos servicios" en la capital con el fin de "garantizar la seguridad de los consumidores". Más Madrid argumenta que la ausencia de controles legales supone un riesgo potencial para los usuarios, lo que justifica la aplicación de medidas provisionales bajo la Ordenanza de Consumo de Madrid de 2011, como la suspensión de servicios o la inmovilización de actividades.

Asimismo la normativa europea permite al Ayuntamiento exigir a plataformas digitales retirar anuncios de alojamientos ilegales, al considerarse "contenido ilícito" por incumplir normativas urbanísticas y de consumo. Sumando uno y otro marco legal, el Gobierno municipal "puede dirigirse a Airbnb a través de una orden solicitándole que retire esos anuncios por tratarse de actividades que vulneran la normativa urbanística y de consumo de aplicación", sostiene Más Madrid. Este argumento contradice lo dicho por el propio Almeida, quien este lunes salió al paso del comunicado de Consumo asegurando que la responsabilidad de pedir la retirada de los anuncios de las plataformas compete al Ministerio.

Reunión urgente de la Agencia de Actividades

El PSOE, por su parte, ha reclamado este jueves una "sesión extraordinaria" del Consejo Rector de la Agencia de Actividades, órgano responsable de las licencias e inspecciones municipales, cuyo único punto del día sea la puesta en marcha de "las acciones y medidas extraordinarias y urgentes que permitan llevar a efecto la clausura y cese de actividad en el menor tiempo posible de las viviendas turísticas que operan fuera de la legalidad en la ciudad de Madrid, así como la apertura de expedientes sancionadores".

La petición, firmada por el concejal Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del grupo socialista, expone que la existencia de estos más de 15.000 pisos turísticos ilegales tiene una "indudable influencia negativa sobre la oferta de vivienda en alquiler y sobre el precio de la vivienda residencial", agravando con ello la crisis habitacional que sufre la ciudad. Frente a esta situación, el Ayuntamiento debe llevar a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito de sus competencias para garantizar el cumplimiento de la legalidad".

En el marco de esta labor, argumenta Giraldo, la Agencia de Actividades, cuya finalidad es la "intervención administrativa municipal para la apertura y funcionamiento de las actividades económicas", cuenta con "las competencias de inspección, disciplina y potestades sancionadoras previstas en la legislación urbanística y sectorial estatal y autonómica".

"Competencia de consumo"

El lunes, Almeida respondió al Ministerio de Consumo acusando al ministro de Pablo Bustinduy de "deslealtad institucional" por no haber esperado a reunirse con el Consistorio antes de filtrar estos datos. Según afirmó el alcalde madrileño, se trata de un nuevo intento de hacer oposición desde el Gobierno central coincidente con la celebración al día siguiente del Pleno municipal de marzo.

En la misiva, el Ministerio cifra en 16.335 el total de pisos turísticos ofertados en la capital a través de plataformas online, de los cuales tan solo 1.131, el 7%,cuenta con licencia municipal. A la vista de estos "muy preocupantes" datos, Bustinduy reclama a Almeida que actúe para eliminar los anuncios de estas viviendas sin licencia y aplique las sanciones correspondientes, permitiendo así "devolver una gran cantidad al mercado del alquiler para residentes habituales".

"Esa es una competencia del Gobierno de España", replicó el edil popular. "A mí me podrán decir que cierre las viviendas de uso turístico, que las inspeccione urbanísticamente, que multiplique el número de inspectores", detalló Almeida, pero "no me puede decir que mi responsabilidad es evitar la comercialización ilegal", pues "esa es una competencia que le corresponde a él, al ministro".