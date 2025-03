El aviso de la Policía Municipal de Madrid sobre el uso de patinetes eléctricos: "Los mayores de 15 años..."

Los patinetes eléctricos permanecen en el foco de seguridad debido a su progresiva peligrosidad para los peatones de las calles. El Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024, realizado por Fundación MAPFRE y CESVIMAP confirma esta problemática con datos.

Se han registrado cerca de 400 siniestros con patinetes en 2024, en los que 240 personas sufrieron una lesión y 14 perdieron la vida. Respecto a los fallecidos, un 18% más que en 2023 y de los 240 lesionados, 138 sufrieron lesiones de carácter leve y 102, de carácter grave.

El uso de patinetes eléctricos en Madrid: "Debes ser mayor de 15 años para usarlo y está prohibido ir por la acera"

Madrid vive de cerca esta 'invasión de los patinetes eléctricos' y es por eso que las normas básicas existentes deben ser remarcadas por los cuerpos de seguridad competentes. Unas reglas de circulación que no se tienen en cuenta, y perjudican el acceso libre en ciudades de gran afluencia como la capital, y que la Policía Municipal ha vuelto a trasladar a los usuarios de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal).

En su cuenta oficial de X, la Policía Municipal de Madrid ha dados las 3 pautas para conducir correctamente un patinete eléctrico. "No circules por la acera, no lleves auriculares y no transportes a ningún otro ocupante", tres recomendaciones que van enfocadas a los problemas más frecuentes.

"No se puede circular por las aceras pero lo estamos viendo cada dos por tres", el tweet rescata una entrevista a un agente en Telemadrid, donde aclara las reglas básicas para utilizar los VMP. "Hay una normativa estatal, la de la DGT, pero luego los ayuntamientos regulan", argumenta, "y en el caso de Madrid debes ser mayor de 15 años para circular con un patinete eléctrico, y puntualizo que esta prohibido que sea por la acera".