La discreta y exclusiva urbanización de Madrid plagada de famosos: de Penélope Cruz a Luis Tosar

Alcobendas, Valdemorillo o Pozuelo de Alarcón son municipios con algo en común: todos ellos cuentan con urbanizaciones de lujo donde decenas de celebridades conviven en un entorno de lo más exclusivo. Futbolistas, actores, músicos... Son muchos aquellos que huyen de la fama en estos rincones apartados de la gran urbe. La Moraleja, El Viso o La Finca son enclaves que cuentan con el lujo y las medidas de seguridad necesarias para los famosos.

No obstante, existe una pequeña zona residencial más apartada aún de la capital que también da cobijo a muchas personalidades de renombre.

Valdelagua, el hogar de muchos famosos

Entre los municipios de Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix, apenas a 40 kilómetros de Madrid, se encuentra la pequeña urbanización de Valdelagua. El equipo de seguridad con el que cuenta y su privilegiada localización -- en la falda de la Sierra de Guadarrama -- la convierten en un lugar muy solicitado por celebridades.

El precio de sus viviendas es mucho más discreto que en La Moraleja o La Finca, aunque no por ello deja de ser elevado. Residir aquí permite a sus habitantes disfrutar en un entorno más íntimo, tranquilo y apartado del bullicio de la urbe. No obstante, dispone de centros comerciales, colegios y centros médicos en sus inmediaciones, por lo que la escasez de servicios no es un problema. Por otro lado, sigue encontrándose a escasos 35 o 40 minutos de la ciudad. En caso de necesidad, no es ningún problema desplazarse a la gran urbe.

Los 285 chalets de la urbanización cuentan con control de acceso 24 horas, así como con zonas de jardines, parques, club privado, restaurante o pistas deportivas. Las parcelas, de hasta 4.000 metros cuadrados, pueden alcanzar el millón y medio de euros.

Penélope Cruz y Javier Bardem, sus vecinos más ilustres

La pareja más famosa del cine español, Penélope Cruz y Javier Bardem, vive en Valdelagua junto a sus hijos desde hace años. La hermana de la actriz, Mónica, también tiene casa en la urbanización. Luis Tosar, Rocío Carrasco o Kiko Hernández son otras celebridades que decidieron trasladarse allí.