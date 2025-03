Ni Villaverde ni Usera: el barrio más peligroso de Madrid está en el centro

Madrid destaca por una infinidad de motivos. Ya sea por su oferta cultural, gastronómica o de ocio, la capital se posiciona por delante de otros destinos europeos. Cuando viajamos, uno de los aspectos que más valoramos, aunque a veces pase desapercibido, es la seguridad. En este marco, la Comunidad de Madrid es considerada como una de las zonas más seguras de Europa, caracterizada por la variedad de oportunidades que ofrece a turistas y residentes.

El índice de criminalidad de la capital no es el más alto. En 2025, se registraron 23 homicidios dolosos y asesinatos consumados, una cifra que representa un retroceso significativo en comparación con los 33 casos registrados en 2024. Esta disminución ha tenido un impacto positivo en la ciudad, que atrae cada año a más turistas que vienen dispuestos a perderse por sus calles y aprender acerca de su historia.

Ahora, eso no significa que haya barrios que se recomiende visitar más o menos. La verdad es que no correrás peligro extremo en Madrid, pero si es la primera vez que vienes, debes tener en cuenta las zonas más problemáticas para no entorpecer tu experiencia. Muchas veces juzgamos el nombre de un barrio y pensamos que en él se han cometido más delitos y crímenes que otro con mejor reputación, sin embargo, el ranking que te detallamos a continuación romperá con estos esquemas.

¿Cómo se llama el barrio más peligroso de Madrid?

Si hablamos de distritos, el más peligroso de la Comunidad de Madrid es Centro, con más de 150 detenidos. Puente de Vallecas y Carabanchel se llevan los puestos número dos y tres, mientras que Barajas, Retiro o Vicálvaro apenas presentan detenciones.

Centro : 152 detenidos.

: 152 detenidos. Puente de Vallecas : 95 detenidos.

: 95 detenidos. Carabanchel : 74 detenidos.

: 74 detenidos. Ciudad Lineal : 42 detenidos.

: 42 detenidos. Salamanca : 57 detenidos.

: 57 detenidos. Latina : 54 detenidos.

: 54 detenidos. Tetuán : 37 detenidos.

: 37 detenidos. Usera : 37 detenidos.

: 37 detenidos. Arganzuela : 21 detenidos.

: 21 detenidos. Villaverde : 41 detenidos.

: 41 detenidos. San Blas-Canillejas : 31 detenidos.

: 31 detenidos. Fuencarral-El Pardo : 33 detenidos.

: 33 detenidos. Chamberí : 21 detenidos.

: 21 detenidos. Villa de Vallecas : 11 detenidos.

: 11 detenidos. Moncloa-Aravaca : 21 detenidos.

: 21 detenidos. Hortaleza : 21 detenidos.

: 21 detenidos. Chamartín : 14 detenidos.

: 14 detenidos. Moratalaz : 11 detenidos.

: 11 detenidos. Vicálvaro : 8 detenidos.

: 8 detenidos. Retiro : 9 detenidos.

: 9 detenidos. Barajas: 9 detenidos.

Al hablar de detenidos hemos de esclarecer también el motivo de las actuaciones policiales, que en la mayoría de los casos están encabezadas por los hurtos. A ello les siguen los robos con violencia, el tráfico de drogas y las agresiones sexuales. Así, y por mucho que la Comunidad de Madrid sea una de las capitales europeas más seguras, nunca viene de más prevenir la estancia en ciertos barrios con índices de criminalidad más altos.

El distrito Centro encabeza la lista de los barrios con más intervenciones policiales, pero se ha de recalcar que factores como la densidad de población, el turismo y el ocio nocturno influyen en las cifras. Como en cualquier gran ciudad, la precaución y la atención a nuestro entorno siguen siendo esenciales para evitar situaciones indeseadas a cualquier hora del día.