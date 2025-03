Dos años de aceite de Madrid con denominación de origen: 18.600 botellas, un premio a la excelencia y mucho camino por recorrer

Una tiene una historia de más de dos siglos y ya elaboraba aceite de oliva en tiempos de Carlos IV. Otra, en cambio, no ha cumplido aún los ocho años y, sin embargo, ya ha conseguido que uno de sus aceites haya sido considerado el cuarto mejor del mundo. Una tercera, a 25 kilómetros de la Puerta del Sol, se publicita a sí misma como la única de Europa a la que se puede llegar en metro. Efectivamente, se encuentra a un paseo de 15 minutos de la estación de Arganda del Rey de la línea 9...

Las 13 almazaras que integran la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid tienen perfiles muy distintos. El 28 de marzo se cumplirán dos años desde que la Comisión Europea la reconoció, la segunda más joven de la treintena que hay en España, pues unos meses después se sumó la de Villuercas Ibores Jara, en Cáceres. Y desde entonces, olivicultores y elaboradores de la región pelean frente a las fluctuaciones climáticas y la competencia en el mercado por hacerse un hueco entre los aceites de calidad.

"En realidad, la creación de la DOP es un proyecto que se inició en 2007, fruto del esfuerzo de todo el sector, olivareros, almazaras y organizaciones, con el apoyo de la Administración autonómica y del Imidra [el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario]", explica Esther Alonso, directora de su consejo regulador. Un proceso de 16 años que costó sacar adelante, pero que ha supuesto, asegura, "un reconocimiento al buen hacer que permite que haya un optimismo general sobre el futuro de aceite de oliva madrileño en un momento en el que es creciente el interés en la sostenibilidad y en la calidad".

La tradición y la especificidad para que se reconociera bajo una denominación de origen protegida aceite elaborado en Madrid, no obstante, estaban ahí. En la región hay unas 24.000 hectáreas de olivar, de las que alrededor de 20.000 se ubican en la zona que cubre la DOP, un área que abarca 38 municipios en torno al sureste de la Comunidad, especialmente en las cuencas del Henares y el Tajuña y en la Comarca de las Vegas. Entre las denominaciones de Montes de Toledo y la Alcarria, Madrid es en este sentido un territorio de transición. Tanto Montes de Toledo como Alcarria son 100% monovarietales, aceitunas de la variedad Cornicabra en el caso de la primera, y Castellana en el caso de la segunda.

En Madrid a estos dos variedades se suma la Manzanilla Cacereña, traída históricamente desde Las Hurdes a la zona de Campo Real hasta que algunos agricultores decidieron empezar a plantar árboles de esta variedad para tenerla cerca. También hay otras autóctonas, minoritarias: Carrasqueña, Gordal, Asperilla, y Redondilla. Para ser certificado por la DOP, un aceite tiene que estar elaborado al menos en un 80% con por lo menos dos de las tres variedades mayoritarias.

"A partir de ahí los almazareros van jugando con eso", detalla Alonso. "La Cornicabra, por ejemplo, suele tener atributos positivos más fuertes en cuanto a amargura y picantes; la Manzanilla Cacereña presenta más atributos de fruta. Dependiendo de lo que a cada uno le gusta más como catador o de lo que piensa que demanda el mercado va elaborando su aceite". El pliego de condiciones de la DOP exige, además, otras cuestiones, como una elevada cantidad de polifenoles [antioxidantes naturales] o recoger la aceituna del árbol por debajo de un determinado índice de madurez, que redundan en una mayor calidad del aceite.

Tras años persiguiendo el reconocimiento por parte de Bruselas de la DOP, este fue a llegar en uno de los de producción de aceite más baja como consecuencia de la sequía. "Yo decía. 'No me lo puedo creer. Llevamos años esperando que salga y sale justo el año en que no hay un litro de aceite'. Acabamos el año sin aceite en las almazaras", recuerda la directora del consejo regulador. En un año de producción escasa era previsible que los elaboradores, con compromisos ya establecidos con proveedores, retiraran menos cantidad para certificar como de origen protegido un aceite de una denominación recién nacida y necesariamente más caro por las peculiaridades en su obtención.

Conquistar el kilómetro cero

Aun así, desde el consejo regulador quedaron gratamente sorprendidos al poder certificar aceite de hasta 10 marcas diferentes bajo el sello de la DOP Aceite de Madrid durante su primera campaña, que serán 13 en la segunda. Aunque la DOP cumple ahora dos años, en realidad solo se ha podido comercializar con el distintivo el aceite de la campaña de 2024, elaborado con la aceituna recogida a finales de 2023. "Para los aceites de calidad, la recolección se hace en octubre, noviembre o diciembre, que es lo que se comercializa durante el año siguiente", aclara Alonso. "Ahora estamos certificando e iniciando la venta de lo que se recogió el otoño pasado. Sabemos lo que se ha recogido, pero todavía falta aceite por certificar, así que la segunda campaña la cerraremos con datos cuando se inicie la siguiente, en otoño de 2025". Según adelantó hace un par de semanas el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, la recolección ha subido un 15%.

Distintas presentaciones de aceites de oliva virgen extra de la DOP Aceite de Madrid. / CONSEJO REGULADOR DOP ACEITE DE MADRID

La primera campaña concluyó con 18.600 botellas, una producción calificada desde la DOP como "modesta". Pero es que, como apunta Alonso, "queda todo por hacer". Empezando por dar a conocer el producto. "Ahora mismo, si le preguntas a alguien si hay aceite de Madrid, a lo mejor te llevas una sorpresa. A la gente le gusta el producto de proximidad, pero tiene que saber que lo hay". De hecho, aunque hay algunas exportaciones de aceite madrileño certificado a Centroeuropa o Inglaterra y se mantienen reuniones, es mayor la atención al kilómetro cero. "Si se consiguiera que el producto madrileño fuera conocido en la propia capital ya estaba vendido".

Desde la DOP Aceite de Madrid, se tiene claro, además, que la apuesta es por la calidad. Los canales no son tanto el supermercado como la hostelería o las tiendas gourmet. Un consumidor, en definitiva, que "lo disfrute, sepa leer la etiqueta y entienda que detrás hay una certificación y unas garantías", una serie de exigencias que afectan a menores rendimientos de la aceituna en términos de cantidad que también se reflejan en los precios, como lo hacen el esfuerzo por buscar formas de envasado, de packaging y de presentación también más cuidadas. Con una horquilla entre los siete y los 25 euros, el precio medio de los aceites en la DOP está en torno a 12 o 13 euros (el medio litro).

Poco a poco ese hueco se va abriendo, también de la mano de premios y reconocimientos. "En su único año de vida, varios aceites con DOP han obtenido premios en concursos y en la Guía Evooleum", destaca Esther Alonso. Se refiere a la lista que anualmente elabora en inglés y en castellano el grupo editorial Mercacei con los 100 mejores aceites de oliva virgen extra del mundo y que , en gran medida, sirve de referencia en el sector. En su última edición, un aceite ecológico de la DOP, Oleum Laguna de Blas, se situó en el puesto 22. La misma almazara madrileña elabora otro aceite con las variedades Hojiblanca y Picual que resultó elegido cuarto.

Hace menos de una semana, la World Olive Oil Exhibition (WOOE), el mayor encuentro mundial del sector, distinguió a la DOP Aceite de Madrid con uno de sus Premios a la Excelencia 2025. La DOP estuvo presente tanto en el estand del Gobierno regional como en el Olive Oil Bar, en el que se organizaron distintas catas, con tres referencias madrileñas entre los productos seleccionados. Y se promocionará también, entre los próximos 7 y 10 de abril en el 38 Salón Gourmets, en Ifema. "En última instancia, de lo que se trata es de poner en valor el aceite de Madrid, elaborado con variedades de alta calidad cultivadas tradicionalmente y producido con métodos modernos", concluye Esther Alonso. "Contar con este sello de calidad supone para el agro madrileño poner en el mapa que Madrid también es campo, dar valor a sus productos y darlos a conocer".