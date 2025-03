Almeida acusa a Consumo de deslealtad por "filtrar" la petición de eliminar 15.000 pisos turísticos ilegales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido al comunicado lanzado este lunes por el Ministerio de Consumo, en el que cifran en más de 15.000 los pisos turísticos sin licencia ofertados en la capital, acusando al ministro de Pablo Bustinduy de "deslealtad institucional" por no haber esperado a reunirse con el Consistorio antes de filtrar estos datos. Para Almeida, se trata de un nuevo intento de hacer oposición desde el Gobierno central que coincide con la celebración este martes del Pleno municipal de marzo.

"Las viviendas de uso turístico le son indiferentes", ha afirmado el regidor popular sobre el ministro Pablo Bustinduy, el cual considera que "utiliza ese Ministerio, como Pedro Sánchez utiliza al Gobierno, para hacer la oposición al Ayuntamiento de Madrid que no es capaz de hacer Rita Maestre ni es capaz de hacer Reyes Maroto". Según Almeida, "tenía que ser este lunes sí o sí" ya que el objetivo es "sacar un titular" con el que "calentar el Pleno de mañana".

Ahondando en la cuestión, el alcalde ha explicado que Consumo les mandó una carta la semana pasada solicitando una reunión este lunes, a lo que el Gobierno municipal contestó diciendo que la agenda ya estaba cerrada y pidiendo otra fecha. "La siguiente noticia que recibimos es que filtra una carta a los medios de comunicación", ha reprochado Almeida, quien ha aseguraod no poder entender "esa deslealtad institucional por parte del ministro", máxime en "una cuestión que es tan grave como las viviendas turísticas de uso ilegal".

Competencia de Consumo

En la misiva, el Ministerio cifra en 16.335 el total de pisos turísticos ofertados en la capital a través de plataformas online, de los cuales tan solo 1.131, el 7%,cuenta con licencia municipal. A la vista de estos "muy preocupantes" datos, Bustinduy reclama a Almeida que actúe para eliminar los anuncios de estas viviendas sin licencia y aplique las sanciones correspondientes, permitiendo así "devolver una gran cantidad al mercado del alquiler para residentes habituales".

"Esa es una competencia del Gobierno de España", ha replicado el edil popular. "A mí me podrán decir que cierre las viviendas de uso turístico, que las inspeccione urbanísticamente, que multiplique el número de inspectores", ha detllado, pero "no me puede decir que mi responsabilidad es evitar la comercialización ilegal", pues "esa es una competencia que le corresponde a él, al ministro".

"Si el ministro Bustinduy quiere que esos pisos no estén en el mercado, lo que tiene que hacer es un requerimiento a las comercializadoras en el ejercicio de las competencias que tiene el Gobierno de España para que no lo puedan comercializar", ha lanzado Almeida, para quien "si no lo hace, es porque no le interesa". Por lo que respecta a las viviendas registradas por Consumo, "cualquier piso que se tenga identificado que nos den traslado, porque nosotros haremos las inspecciones urbanísticas que haya que hacer", ha zanjado el alcalde.

En este sentido, al principio de su intervención Almeida ha destacado que su Gobierno fue uno de los primeros en tomar medidas contra el "problema grave" de las viviendas de uso turístico ilegales. "El primer Ayuntamiento que permite la transformación de este tipo de edificios en edificios residenciales. El primer ayuntamiento que multiplicó el importe de las sanciones. O el primer ayuntamiento que ha dejado claro que en la amenda central no va a haber viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios", ha subrayado el edil madrileño.

El Plan Reside, en tramitación

Aprobado a finales del pasado año y pendiente de tramitación definitiva, el Plan Reside de Almeida persigue, entre otras cuestiones, regular el auge de los apartamentos turísticos y la presión que ejercen sobre el mercado de la vivienda y en la convivencia con los vecinos. Para ello establece una serie de medidas restrictivas en cuanto a la concesión de licencias para esta actividad y divide la ciudad en dos áreas con distintos niveles de protección.

En lo que se conoce como Área de Planeamiento Específico (APE) 00.01, que viene a corresponder con una almendra central delimitada por la calle de Raimundo Fernández Villaverde por el norte y Madrid Río por el sur, se prohíben las viviendas turísticas en comunidades de vecinos así como la conversión de locales comerciales en alojamientos de este tipo. La primera de estas restricciones no es de aplicación fuera de esa zona y la segunda solo en el caso de determinadas calles consideradas ejes comerciales.

Según el gobierno local, la idea es regular el uso de estos inmuebles y fomentar la creación de vivienda en áreas con alta demanda. Para esta segunda rama de la normativa, el Plan Reside contempla distintas medidas para favorecer el cambio de uso de inmuebles dotacionales o de uso terciario a residencial.