Álvaro Martín, guía turístico: "Los enigmas de Madrid no tienen nada que envidiar a otras ciudades"

¿Hay una fiebre por el turismo 'mágico'?

Sin duda, de un tiempo a esta parte se ha visto un mayor interés del público general en estos temas que tocan las leyendas, las historias de fantasmas y lo paranormal. La gente se empieza a dar cuenta de que lo mágico es también parte de cada pueblo y ciudad, y no es algo de lo que se deba renegar ni ha de sonrojarnos.

¿Tiene Madrid mucha historia que no se cuenta en un 'tour' normal?

Me di cuenta de esto mientras escribía mi libro Enigmas y misterios de Madrid. Yo veía Toledo y pensaba: "¡Qué envidia, qué sitio tan mágico y cuántas leyendas!". Y todo fue ponerse a buscar ese apartado oculto y empezar a encontrar a borbotones relatos que nada tienen que envidiar a ninguna otra ciudad.

¿Pasa miedo la gente que se apunta a sus rutas?

Ha habido todo tipo de situaciones, desde esa risita que surge como coraza ante estos temas ocultos, más bien una risa nerviosa, hasta respingos e incluso gritos porque alguien ha percibido algo, o se ha sorprendido con alguna de las psicofonías que ponemos. Sin embargo, no es mi objetivo principal, ni el de todos los clientes. Más bien se trata conectar con la historia oculta, con el misterio que tiene Madrid. Y si eso es a través del miedo, pues bienvenido sea. Dicho sea de paso, no contamos con actores escondidos para dar sustos.

Lo que más miedo me da es el ser humano: al lado de las barbaridades que se ven en las noticias, un fantasma es cosa de críos. Aunque, ojo, lo paranormal no es ningún juego: nos puede trastocar la mente y crear traumas

¿Cuál es su objetivo a la hora de enseñar una localización?

Me doy por satisfecho con descubrir lugares e historias a los madrileños, porque buena parte de nuestros clientes son de aquí. Suele ocurrir en las grandes ciudades que los oriundos no conocen bien su lugar de nacimiento. Los misterios son también un buen cebo para dar a conocer tu ciudad, qué duda cabe. El asombro y conectar con el pasado del lugar, esos son mis objetivos.

Hoy en día, además, se le puede meter mucho material audiovisual para complementar la ruta.

Se puede, y lo hacemos, aunque para mí, seguramente a contracorriente con los tiempos que corren, lo esencial es el enclave y sus peculiaridades. El estar ahí, el ver cuál es el ambiente que se respira, conocer lugares superconcurridos y otros casi vacíos sin salir del corazón de Madrid. Pero las imágenes nos ayudan a meternos en ciertos edificios, a conocer personajes, etcétera, lo cual se agradece. Así es más inmersivo.

Martín, ante la fachada del Palacio de Linares, en Madrid. / ALBA VIGARAY

¿Qué tienen los cementerios que llaman tanto la atención?

Son un retrato de lo que fuimos, y de lo que seremos. Ahí está nuestro pasado y también subyace el gran enigma: lo que ocurre, o no ocurre, después de morir. Hay muchos cementerios que, además del arte funerario, los mausoleos y los ilustres difuntos, tienen historias de apariciones y otros fenómenos paranormales. Igual que hay gente a la que le repele un cementerio por meras supersticiones, hay otros a los que les fascina asomarse a ese mundo de la muerte desde la vida.

¿Cuál es el perfil de la persona que se apunta?

En mi caso vienen muchos madrileños, aunque los sábados también acuden de otras localidades. Suelen ser parejas, aunque predomina la presencia femenina. Habitualmente son personas con alguna experiencia inquietante a sus espaldas y que, además, quieren conocer otras historias distintas que, quizás, guarden relación con las suyas. Como mínimo son personas curiosas abiertas a que estas "cosas raras" puedan existir.

¿Cuál es el valor diferencial de sus 'tours'?

Los paseos de Rutas Misteriosas están diferenciados por sus guías: somos expertos en los temas de los que hablamos. En mi caso, soy un profesional de la comunicación y el periodismo, lo que me ha aportado ciertas herramientas para conseguir informaciones que otros guías, quizás, no tienen. Pero, sobre todo, somos especialistas en lo nuestro, que es lo paranormal, el mundo de las leyendas, etcétera. Aunque pueda parecer baladí, no es lo mismo hablar de cacofonías que de psicofonías, ni es lo mismo un espectro que un fantasma. Y otros elementos que prefiero no desvelar, pero que son de uso habitual en nuestras rutas y que las convierten en únicas desde un punto de vista vivencial.

¿No le da miedo dedicarse a esto?

Lo que más miedo me da es el ser humano, cuya capacidad para hacer el mal parece no tener techo. Al lado de las barbaridades que se ven en las noticias cada día, un fantasma es un juego de críos. Pero lo paranormal no es ningún juego, ojo. Hay que tener cuidado porque nos puede trastocar la mente y crear traumas.

¿De dónde le viene este 'hobby' convertido en trabajo?

Hago las rutas a las que siempre me ha gustado ir cuando voy por ahí de viaje. Cuando voy fuera de Madrid intento buscar este tipo de 'tours' de fantasmas. Viene de mi curiosidad innata, y de mi afán por viajar, descubrir y aportar algo. Además, viene de mis ganas por enseñar Madrid, mi ciudad, desde otra óptica, para que la gente se reenamore de este bendito y caótico enclave.