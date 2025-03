La Policía ya multa a los 'turistas de inundación' en el Manzanares: "Poco más y algunos meten la mano en el agua"

Esther, unos 70 años, dice que ha venido con su marido desde Pozuelo de Alarcón. Que no se quería perder esto "por nada". "Hemos venido por curiosidad, me esperaba menos agua la verdad; hace ya muchos años yo ya había visto esto así", asegura mientras fotografía la presa de El Pardo soltando agua a raduales, como una cascada, a gran velocidad. A continuación hace una videollamada a una amiga. Con el torrente de agua de fondo, claro.

Una mujer fotografía el río Manzanares este viernes tras su paso por el Puente de los franceses / JOSÉ LUIS ROCA

Más allá no se puede acceder. Varias cintas de la Policía restringen el acceso a los caminos que bajan serpenteando un terraplén hasta el río, además de que hay dos agentes nacionales haciendo la ronda por la zona. Es mediodía y empieza a llover, pero cada dos por tres se ven grupos de curiosos que se acercan a ver en primera persona cómo suelta agua el embalse que trae de cabeza a los madrileños, ya que la presa alimenta el Manzanares, que ha multiplicado estos días su caudal por 15.

Zona del merendero de Somontes, en El Pardo, completamente anegada esta mañana por la crecida del río Manzanares. / José Luis Roca

Turismo de inundación

El turismo de inundación se ha vuelto un fenómeno en auge estos días en Madrid. En la propia capital, aprovechando la tregua que ha dado la lluvia esta mañana y que se ha reducido el nivel de aviso de rojo a naranja por el nivel de la crecida, han sido miles las personas que se han desplazado a las orillas del Manzanares a hacer fotos y vídeos.

Mucho más peligroso es para los paseantes que se adentran en El Pardo, sobre todo desde el club de tenis Somontes, que seguía cerrado este mediodía, hasta la presa. "Yo he pasado por ahí, y afortunadamente no había ningún guarda. Si no le iba a decir que me había equivocado", admite un ciclista que sabe que no está haciendo lo correcto en el Puente de El Pardo camino del restaurante El Torreón, desde el que sale una ruta senderista.

Varias personas observan la crecida del río Manzanares muy cerca del embalse de El Pardo. / José Luis Roca

Saltándose las cintas de seguridad

Estos días muchos han sido los incautos que se han saltado las zonas balizadas para pasear o para hacer fotografías pese a las insistentes advertencias de las autoridades y los servicios de Emergencias. Hartos de ello, y por el riesgo que supone para su integridad, los agentes han comenzado ya a poner sanciones de hasta 200 euros esta mañana.

"Ya se ha puesto alguna, es que cada vez viene más gente, y mucha no tiene cuidado, algunos poco más que les falta meter la mano en el agua para ver si está fría", comenta un agente.

"A ver, yo creo que hay que tener un poco de sentido común. Nosotros hemos venido a verlo, pero ni se nos ocurriría saltar las vallas", suelta Jesús, jubilado, que está paseando junto a su mujer camino de la presa por un agradable paseo de tierra que bordea la orilla del río.

Un guarda coloca un cartel de 'prohibido pasar' en una de las orillas del río Manzanares a la altura de El Pardo. / José Luis Roca

Entretanto, el temor por las crecidas del río Manzanares a su paso por Madrid no va a ir en aumento, tal y como estiman las autoridades, después de que el río Manzanares haya vuelto esta mañana "prácticamente" al nivel previo a las lluvias que se produjeron entre las siete de la tarde y la 1 de la madrugada.

Fuentes municipales han confirmado que la Policía ha puesto al menos una sanción en la zona de Fuencarral El Pardo porque una persona "se saltó la zona de seguridad acotada con cordón policial (lo retiró para pasar) para ver de cerca hasta dónde llegaba el agua, sin hacer caso a los avisos de precaución". Los agentes le informaron de que iba a ser denunciada por estos hechos, en virtud de la LO 4/2015 PSC (Protección de Seguridad Ciudadana), una infracción leve cuya multa oscila entre los 100 y 600 euros.

La presa reduce su nivel

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no se va a aumentar el desembalse actual de la Presa del Pardo, ya que desde las "cuencas laterales del embalse de Santillana", del que se nutre y adonde va a parar el agua del deshielo, "no se está desembalsando más agua".

"El embalse sigue estable y a corto plazo se va a mantener este ritmo [se está desembalsando agua a 60 m3 por segundo", apunta un portavoz de la Confederación del Tajo.

Según embalses.net, el nivel de la presa, pese a las últimas lluvias, se ha reducido de 38,76 hm3 de las cinco de la mañana del jueves a 37,92 de las 12 de la mañana de este viernes.