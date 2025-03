Estos son los eventos astronómicos que no te puedes perder esta primavera, según National Geographic: eclipses, lluvias de estrellas y lunas llenas

Las razones principales por las que queremos que llegue la primavera se basan en días más largos y una mayor cantidad de luz solar. Si los años anteriores el inicio de la estación estuvo marcada por el buen tiempo, parece que en este 2025 no será del todo así.

El invierno acaba, pero no lo parece por la cantidad de precipitaciones y viento que se observa en el ambiente. Cuando debería desaparecer la estación más fría del año, no hacen más que aumentar el número de borrascas y la cantidad de precipitaciones. Siempre parece que estamos en el final del temporal pero, ¿realmente llegará a acabar pronto?

¿Qué día entra la primavera 2025?

La primavera astronómica comenzará el día 20 de marzo a las 10:02, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. La nueva estación arrancará con el equinoccio primaveral y durará 92 días y 18 horas, hasta el próximo 21 de junio, que es cuando llegará el esperado verano.

El inicio de la primavera en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste, haciendo que la duración del día y la noche prácticamente coincidan en este unto. Por lo tanto, en el momento en que la primavera comienza en el hemisferio norte, en el hemisferio sur comienza el otoño.

Los fenómenos que no te puedes perder

Con la primavera no solo llegan cambios en la Tierra, sino también en el cielo. La estación prepara una serie de eventos astronómicos que no te dejarán indiferente: lunas llenas, lluvias de estrellas, eclipses... No te olvides de marcarlos en tu calendario para poder disfrutarlos sin que se te pase la fecha.

El evento que dará el pistoletazo de salida a esta jornada de maravillas en el cielo será el eclipse parcial de Sol, que tendrá lugar el 29 de marzo. Será visible desde diversas regiones del planeta, incluyendo Rusia, África, Groenlandia y el extremo noreste de América. En España, aunque se podrá observar en todo el territorio, será con magnitudes medias-bajas.

Por otro lado, las estrellas llenarán de vida, otro año más, el cielo de la península. La primavera de 2025 trae consigo dos destacadas lluvias de meteoros que no puedes perderte: las Líridas y las Eta Acuáridas. El pico de actividad de las primeras se espera el 22 de abril y, de las segundas, allá por el 6 de mayo.

Además, tres lunas llenas iluminarán el cielo en estas fechas, cada una con su propio significado y misticismo: apunta en el calendario el 13 de abril, el 12 de mayo y el 11 de junio. Su luz acompañará el florecer de la naturaleza y las noches templadas de la primavera, que complementarán la transición a la nueva estación.