La Comunidad de Madrid llama a evitar los desplazamientos este fin de semana, especialmente a la zona de la sierra

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido hoy a los ciudadanos que no hagan escapadas este fin de semana la Sierra ante las posibles inundaciones provocadas por algunos ríos y la previsión de nieve y bajada de temperaturas. La petición coincide con las advertencias que viene haciendo la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) de evitar acercarse a los cauces de los ríos y respetar las zonas balizadas.

La Comunidad de Madrid va a mantener desplegado durante toda la noche el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Plan ante Inundaciones Inuncam en la sede de ASEM112, integrado por Bomberos, Agentes Forestales, Protección Civil, SUMMA112, Gabinete de Comunicación de la ASEM112, Guardia Civil y Policía Nacional. El puesto de mando permanecerá vigilando activamente las precipitaciones de lluvia previstas para las próximas horas y su afectación en cauces de ríos y carreteras de la región.

"Este fin de semana no es el mejor para hacer escapaditas a la Sierra porque además no va a haber condiciones meteorológicas favorables", ha indicado Novillo en una entrevista en Telemadrid. "Vamos a tener precipitaciones de nieve a partir del sábado, vuelven a bajar temperaturas y las circunstancias que vamos a vivir no son las mejores para que tengamos una alta movilidad en la región".

El consejero, que ha reconocido que hasta el momento la población está siguiendo los avisos y recomendaciones facilitados desde las administraciones, ha apuntado a registros de precipitaciones históricos en la Comunidad y ha señalado que, aunque pueda ser "bonito" ver los ríos con un caudal inédito, no es el momento de acercarse a los cauces. "Si podemos evitar transitar, mejor. La primavera vendrá de verdad y se notará que toda esa agua ha dejado a Madrid mucho más verde, más explosivo de colores. Ya lo disfrutaremos llegado el momento", ha apuntado.

Novillo también ha indicado que hay una acumulación de nieve en las cumbres de la sierra por encima de los tres metros, lo que añade un nuevo factor de preocupación sobre el nivel de los ríos ante eventuales deshielos, informa Europa Press. Además, prosiguen los desembalses. Se presta particular atención a que el agua no supere el límite de los puentes sobre el Manzanares en la A6, la M30 y la M40.

Con 820 hectómetros cúbicos, el nivel de los pantanos del Canal de Isabel II se encuentra al 86% de su capacidad, por lo que las 13 presas que gestiona la empresa pública se encuentran en estos momentos desembalsando agua. También lo están haciendo 19 presas reguladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, ocho de ellas en las provincias de Guadalajara y Madrid. Se vigilan de manera particular los cauces de los ríos Guadarrama, Lozoya, Jarama, Henares, Tajuña y Manzanares.

Además, desde ASEM 112 se informa del corte de algunas carreteras. En la M-215 continúa interrumpido para vehículos y peatones el puente a la altura de la localidad de Ambite por la crecida del río Tajuña. Además, desde el mediodía se ha informado de la obligatoriedad de usar cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido el aviso amarillo por lluvias en la sierra entre las 21.00 horas de hoy y las 23.59 horas de mañana. ASEM 112 mantiene el nivel 1 del plan de inundaciones Inuncam.