Los bomberos, muy preocupados al quedarse el Manzanares a solo un metro de la A-6: "Hay que estar muy alerta"

Hay un punto de las infraestructuras particularmente delicado para las próximas horas en Madrid por el posible desbordamiento del río Manzanares, que ya se ha producido en algunos puntos de la capital, como los merenderos de El Pardo, que han quedado totalmente anegados.

Se trata del puente de la A-6 que atraviesa el río por debajo frente a Puerta de Hierro, a la altura del kilómetro 6. Este jueves por la tarde, cuando los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido a la zona a revisarlo, el agua se quedaba a apenas un metro del puente.

Según explican fuentes municipales, en esta misma zona se cruzan también la M-30 y la M-40, por lo que los bomberos lo consideran un lugar muy sensible si sigue aumentando el caudal por el desembalse de El Pardo, que se ha redoblado en las últimas 24 horas y ha provocado una imagen inusual en el río a su paso por la capital.

"Seguimos en situación operativa 1 del Inuncam. Debemos estar muy alerta y pedir a los ciudadanos precaución, no acudir a las zonas cercanas a los cauces e informarse sobre las carreteras que pueden estar afectadas", ha asegurado el consejero Carlos Novillo desde la Central Operativa del 112.

Vista del río Manzanares bajando con furia este miércoles a su paso por el Puente de los franceses de Madrid. / DAVID RAW

Según informó este jueves en la Asamblea de Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el temporal ha dejado incidencias por las lluvias en 87 municipios de la Comunidad de Madrid y se mantiene la precaución en las cuencas del Jarama, Lozoya, Guadarrama, Alberche, Tajuña y Henares.

En concreto, en el caso del Manzanares, desde Emergencias Madrid se sigue advirtiendo a los ciudadanos que no se acerquen a los cauces del río entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses y sobre todo no se salten las zonas balizadas. Y es que las labores de desembalse de El Pardo han provocado que el río Manzanares haya multiplicado por 19 la media de su caudal de los últimos años.

El desembalse de la presa se está produciendo a una velocidad de 60m3 por segundo desde ayer a primera hora, lo que ha reducido el nivel del agua del embalse, bajando de los 39,66 hectómetros cúbicos del miércoles a las once de la mañana a los 38,03 de este jueves a las cinco de la tarde, según los datos facilitados por embalses.net.

Sin embargo, las lluvias previstas para las próximas horas por la llegada de la borrasca Martinho a la región hacen preveer que el nivel de embalse se mantenga similar o incluso crezca, lo que obligará a seguir desembalsando agua como hasta ahora.

Un merendero de El Pardo, completamente anegado tras la subida del Manzanares. / DAVID RAW

"Estamos en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo siguiendo todas las incidencias que se puedan producir", aseguró esta mañana la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que indicó que el cauce este jueves por la mañana era "más bajo" que el miércoles por la noche, cuando el Ministerio de Transportes decidió cortar durante toda la madrugada la conexión de la M-30 con la M-40 por precauación ante la posibilidad de desbordamiento del río.