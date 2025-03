Ayuso se querella contra Reyes Maroto, Ione Belarra y Fernández Santos por calificar de asesinatos las muertes en residencias durante la pandemia

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han presentado hoy las querellas anunciadas el pasado fin de semana contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, y contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra por calificar de "asesinatos" y "gestión homicida" las muertes de personas en las residencias de mayores de la Comunidad durante los primeros meses de la pandemia. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno regional y también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy.

A Maroto y Belarra han añadido, además, a Juan Pablo Fernández Santos, secretario de organización de Podemos por referirse igualmente a la actuación de la Comunidad de Madrid en aquellas fechas como "una gestión homicida y criminal".

El gobierno madrileño ha pasado en las últimas semanas a la ofensiva para defender su gestión durante la pandemia, llegando a calificar de "invento" la cifra de 7.291 víctimas en las residencias. A juicio de García Martín, declaraciones como las de Maroto, Belarra y Fernández Santos traspasan "todas las líneas rojas" y se dirigen no solo contra el gobierno regional sino contra "profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue global y mundial".

Aunque Maroto se retractó de sus palabras en un comunicado, el portavoz regional asegura que no se ha dirigido formalmente a ellos, como tampoco lo ha hecho Belarra, por lo que se ha procedido a formalizar la querella en los juzgados de primera instancia de Plaza de Castilla. "Todos aquellos que falten al respeto a la Comunidad de Madrid, a su presidenta o a los profesionales que lo dieron todo durante la pandemia tendrán su respuesta en forma de querella ante los juzgados correspondientes", ha destacado.

No ha sido, no obstante, el único asunto judicial en el que ha tenido que entrar García Martín. Menos de treinta segundos, no obstante, ha dedicado a valorar la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, conocida hoy. "Tengo que recordar que no tiene ningún tipo de relación contractual ni de ningún tipo con la Comunidad de Madrid", ha señalado García en respuesta a una pregunta al respecto.

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el próximo 10 de abril, en calidad de investigado por delitos de corrupción entre particulares y administración desleal en la pieza separada que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.

"Esta persona, en este momento, lo que está haciendo es defenderse en los tribunales, como no puede ser de otra manera y no le corresponde a la Comunidad de Madrid valorar nada, porque no es un proveedor que tenga ningún tipo de contrato con la Comunidad de Madrid y nunca lo ha tenido", se ha limitado a añadir García Martín antes de pasar a despachar la siguiente pregunta.

