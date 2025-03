La Audiencia condena a Luceño y absuelve al hijo de Naty Abascal: quién es quién en el 'caso mascarillas'

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado a conocer la sentencia correspondiente al juicio contra los dos empresarios acusados de un 'pelotazo' de casi seis millones de euros en comisiones, obtenidos mediante la adquisición de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid durante los peores momentos de la pandemia. Alberto Luceño y Luis Medina han corrido suerte dispar en el fallo judicial.

El primero de ellos ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a abonar una indemnización de 1.351.386 euros a la Agencia Tributaria por los delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública. Por otro lado, ha sido absuelto del delito de estafa y falsedad en documento mercantil. Medina, por su parte, ha salido indemne de todos los cargos que se le atribuían.

Con el estado de alarma en marcha en España por la crisis sanitaria originada por el Covid-19, el Ayuntamiento de Madrid recibe una oferta para la adquisición de mascarillas, guantes y kits de diagnóstico de la enfermedad. Luis Medina se pone en contacto con el consistorio madrileño para realizar su propuesta. Después habría sido su socio, Luceño, quien se habría encargado del acuerdo económico final. En suma, el Ayuntamiento pagó hasta 15,8 millones de euros por un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos de detección del virus y dos millones y medio de guantes. Todo este material procedería, según la versión de Luceño, de un empresario malasio llamado San Chin Choon.

La Sala ha explicado que en el juicio no se pudo probar que los acusados aseguraran a Elena Collado, que dirigió la operación desde el consistorio, que no cobrarían ningún tipo de comisión. La Audiencia señala, además, que ni siquiera estaban legalmente obligados a hacerlo. Sin embargo, los magistrados sí ven probado que Luceño obtuvo rendimientos derivados de su trabajo personal entre marzo y abril de 2020 que no fueron declarados en su IRPF. La Fiscalía pedía 15 años de prisión para Luceño y 9 años y 10 meses para Medina.

Pero, ¿Quiénes son Medina y Luceño, los 'salvadores' del Ayuntamiento en marzo de 2020?

Luis Medina, hijo de Naty Abascal y el duque de Feria

Luis Medina es el más conocido. Hijo de Naty Abascal y de Rafael de Medina y Fernández de Córdoba -- duque de Feria -- el marqués de Villalba, según la Fiscalía, habría "aprovechado su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid" -- concretamente con el primo del regidor, Carlos Martínez-Almeida -- para contactar con el Ayuntamiento de Madrid y realizar la propuesta.

Medina es toda una celebridad entre la alta sociedad madrileña. Fue imagen de marcas de la altura de Dolce & Gabanna, y era un habitual en desfiles y galas de todo tipo. Hace un tiempo, no obstante, eliminó sus perfiles de las redes sociales para centrar su atención en varios proyectos empresariales. Su historial en el mundo de los negocios se remonta a 2007, cuando fue nombrado CEO de 'Show Me That', gabinete de comunicación. Actualmente, es administrador único de Gekko Partners S.L. y está asociado a Azulalia Esssential S.L., cuyas actividades empresariales son bastante desconocidas. También ha sido administrador de otras entidades, como de la joyería Ceylan 1943, proyecto que no llegó a buen puerto.

Su vida personal y amorosa ha estado en boca de todos durante años. Se le considera un 'soltero de oro'. Pese a su perfil reservado, se sabe que mantuvo una relación con la modelo Priscilla de Gustin; con la hija de los condes de Montarco, Alejandra de Rojas; y con Amanda Hearst. También se le ha relacionado con la modelo Brianda Pan de Soraluce e, incluso, con Tamara Falcó.

Alberto Luceño, un "experto" en el mercado asiático con 19 seguidores en X

El condenado de la trama no es otro que Alberto Luceño, que habría llegado a embolsarse más de cinco millones de euros procedentes de comisiones. Con esta suma habría adquirido una vivienda en el municipio de Pozuelo de Alarcón, tres relojes Rolex y una decena de vehículos de alta gama, entre los que se incluyen un Ferrari, un Aston Martin y un Lamborghini. El juez instructor, Adolfo Carretero, acordó la incautación de estos bienes durante la fase de instrucción.

Luceño es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Europea, y fue elegido mejor empresario joven de España en el año 1993. Su cuenta de X cuenta tan solo con 19 seguidores, y es privada. En la descripción de su perfil se puede leer la siguiente frase: "Adicto a mi familia". Ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio (AEEN) y director general de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE, relacionada con la trama Púnica). Asimismo, ha sido presidente de Gekko Consultoría y del Consejo de Gradín. También de 'Uno de 50', firma de joyas, y de 'Poète', especializada en moda femenina.

Se presentó al Ayuntamiento de Madrid como un experto en el mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE. Por otro lado, Luceño podría haber engañado a Medina convenciéndole de que irían a partes iguales en la obtención de comisiones. Sin embargo, habría pactado a sus espaldas una comisión extra de dos dólares por mascarilla con 'Leno'.