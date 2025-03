Almeida, sobre la sentencia del caso mascarillas: "Si alguien quiere señalar a alguien del Ayuntamiento, que me señale a mí"

Tras conocerse esta mañana la sentencia absolutoria de los delitos de estafa y falsedad documental a los comisionistas del 'caso mascarillas', Alberto Luceño y Luis Medina, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que "si alguien quiere señalar a alguien del Ayuntamiento, que me señale a mí". En declaraciones a los medios al finalizar un acto municipal, el regidor popular ha querido dejar claro que "la responsabilidad de lo que pasó es mía, exclusivamente mía".

"Nadie del Ayuntamiento tiene que soportar ningún tipo de responsabilidad, porque la responsabilidad es mía", ha insistido Almeida, para quien lo más importante de la resolución del caso es que, tras cinco años de instrucción por parte de la fiscalía, "no hay ni una sola conducta reprochable", en términos penales y morales, "a nadie" del Gobierno municipal. Lo "único que hubo", ha ahondado Almeida, fue "una preocupación en el Ayuntamiento de Madrid por conseguir esas mascarillas que eran imprescindibles en aquel momento".

Sobre el dictamen de la Audiencia Provincial, el alcalde madrileño ha asegurado que la inexistencia de un delito probado no anula el juicio moral sobre los hechos, acaecidos en lo más duro de la pandemia. "A nosotros desde luego nos parece que en aquellos momentos, en aquellos tiempos en los que el Ayuntamiento de Madrid luchó por dar mascarillas a más de 10.000 servidores públicos, que se había producido este lucro sin perjuicio de que no tengan un reproche penal, para nosotros éticamente sí es reprobable", ha subrayado Almeida.

Por lo que respecta a la posibilidad de recuperar el dinero de las arcas municipales pagado en las comisiones, Almeida ha admitido que "se complica muchísimo" tras la resolución de la Sala. "Podemos estudiar vías, pero yo no voy a engañar a los madrileños diciéndoles que es un camino sencillo en estos momentos el de recuperar ese dinero", ha explicado, ya que "si los jueces ven que no hay delito, tampoco hay responsabilidad civil". En cualquier caso, los servicios jurídicos del Consistorio estudiarán ahora el contenido de la sentencia con vistas a decidir si cabe presentar un recurso, ha apuntado el alcalde madrileño, antes de zanjar el asunto lanzando un recado a la izquierda: "Que miren más a Koldo y a Ábalos que lo que pasó en el Ayuntamiento de Madrid".

La izquierda, descontenta con la sentencia

En una línea parecida a lo expresado por Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha opinado este miércoles que la ausencia de reproche penal "no significa que no haya habido un pufo monumental". Eso sí, para la líder de la oposición el robo "a todos los madrileños" se produjo "con la connivencia" y la "negligencia" del Ayuntamiento de Madrid, que "sabía el precio de la comisión".

Según Maestre, "lo que pasó aquí tiene una responsabilidad política por parte del Partido Popular", que primero "permitieron" la compra de las mascarillas por "tres veces el precio" de fábrica y, después, "no han hecho nada" para recuperar el dinero. "Es una vergüenza que el Partido Popular pretenda ponerse de lado porque es el responsable de que esas compras se hicieran", ha recalcado la portavoz de Más Madrid, a quienes "no nos vale en absoluto este argumento de Almeida de que está pensando en ver qué va a hacer y que es difícil recuperar el dinero".

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha indicado que su grupo respeta la sentencia, pero no la comparte. "Siempre hemos defendido que hubo un engaño que tiene un coste económico para las arcas públicas", ha trasladado Maroto, quien ha acusado al Gobierno de Almeida de haber tenido una participación "muy pasiva" a lo largo de toda la instrucción del caso, yendo a rebufo del resto de partidos.

Absueltos del delito de estafa y falsedad

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto del delito de estafa y falsedad en documento mercantil a Alberto Luceño y a su socio Luis Medina por el 'pelotazo' de casi seis millones de euros en comisiones que lograron embolsarse mediante una operación de compra de material sanitario -mascarillas, guantes y kits para diagnosticar covid- para el Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción.

No obstante, la sentencia sí condena a Luceño a tres años y ocho meses y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386 euros por los delitos de falsedad y contra la Hacienda pública. El tribunal entiende que no ha sido probado en el juicio que los acusados dijeran en momento alguno de la negociación que no cobrarían comisión, algo que ni siquiera estaban legalmente obligados a hacer y que no es exigible en el tráfico mercantil, según se recoge en la sentencia.

En el caso de Luceño, los magistrados consideran probado que obtuvo rendimientos derivados de su trabajo personal entre marzo y abril de 2020 que no declaró en su IRPF. En concreto, constituyó la sociedad Takamaka Invest S.L., a la que atribuyó simuladamente la obtención de los rendimientos. De esta forma, logró un ahorro fiscal ilícito acogiéndose al tipo impositivo más favorable de las sociedades. El acusado defraudó así a la Hacienda Pública una cuota de 1.351.386.