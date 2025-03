Uno de los pueblos más bonitos del mundo está en Madrid y es ideal para visitar en Semana Santa: a 45 kilómetros del centro

Todo el mundo ha oído hablar de Chinchón: es uno de los pueblos más conocidos de España y el más famoso de Madrid. Este encantador enclave consigue enamorar a todo aquel que lo visite gracias a sus impresionantes paisajes y pintorescas calles.

Además, fue uno de los pueblos candidatos a ser Capital del Turismo Rural en 2022 y aparece en numerosos rankings en cuanto a pueblos bonitos se trata. Sin embargo, desde hace unos años, la popularidad de Chinchón ha crecido, convirtiéndolo en uno de los destinos más demandados para hacer una escapada de fin de semana.

Es lo suficientemente amplio para no aburrirnos entre sus calles y lo suficientemente pequeño para poder verlo todo en un par de días. Este pueblo tiene mucho que ofrecer en sus siglos de historia, entre los que destaca un ambiente animado y una gastronomía tradicional sin igual.

¿Por qué es famoso Chinchón?

Chinchón es un pueblo relativamente pequeño, de unos 5.000 habitantes, y se puede recorrer andando. El coche solo lo necesitarás para llegar al pueblo, pues cuando pongas un pie en él verás que los desplazamientos se pueden hacer a pie.

El pueblo está situado al sureste de la Comunidad de Madrid, enclavado entre los ríos Tajuña y Tajo, a unos 45 kilómetros de la capital. Se puede llegar en coche en menos de una hora y podrás visitarlo en una mañana. Ahora, si quieres pasar algo más de tiempo en la zona, siempre puedes aprovecharte de las ofertas culturales y el ocio que dispone el lugar.

De cara al turismo, Chinchón organiza un amplio calendario cultural y de eventos festivos para todos los gustos. La mayoría de estos actos están relacionados con la tradición y las costumbres del pueblo, donde destaca el mercado medieval y su programación para Semana Santa.

¿Qué ver en Chinchón?

El principal atractivo es su gran plaza Mayor, donde tienen lugar la mayoría de las celebraciones y eventos del pueblo. Durante el mes de febrero la plaza se convierte en un gran mercado medieval y en abril da comienzo la Semana Santa. También destacan el castillo de los condes de Chinchón, la parroquia de la Asunción y la torre del Reloj, tres edificios de lo más interesantes para visitar.

Eso sí, te recomendamos también andar por las calles de la zona para empaparte realmente de la cultura que se respira en cada rincón. Aunque la visita a los edificios más imponente se vuelve una parada obligatoria, sumergirte en la verdadera vida del pueblo es casi que más importante para disfrutar de la experiencia.

¿Qué es típico de Chinchón?

Si buscamos comida tradicional típica, no nos podemos marchar de Chinchón sin probar las migas castellanas, la sopa de ajo fino, las judías blancas o los asados de cordero, cochinillo o cabrito. Si tienes el paladar más dulce, los bollos no faltarán en la visita: no te olvides de probar las tetas de novicia y las pelotas de fraile. Tampoco puedes irte del pueblo sin degustar el anís, motor económico de Chinchón durante generaciones.

¿Cómo llegar a Chinchón?

Para llegar a Chinchón desde Madrid, lo más fácil es tomar la A-3 hasta Perales de Tajuña, donde se tendrá que continuar por la M-317 y la M-316 hasta Chinchón. La segunda opción es recorrer la A-4 hasta pasar Valdemoro y seguir por la M-404 hasta Chinchón.

Si prefieres desplazarte en transporte público, coge la línea 337 de autobús, que tiene salida desde la plaza Conde de Casal. El trayecto dura poco más de una hora y los autobuses tienen una frecuencia de 30 minutos los días laborables y una hora los fines de semana.