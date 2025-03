¿Qué implica la ruptura de relaciones de Almeida con el PSOE de Madrid?

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido romper relaciones institucionales con el el Grupo Municipal Socialista después de que su portavoz, Reyes Maroto, se refiriese a las personas mayores fallecidas en las residencias durante la pandemia como "asesinadas". En un vídeo difundido este viernes, el regidor popular ha calificado las palabras de Maroto de "inaceptables, nauseabundas e indecentes", y ha asegurado que "hasta aquí hemos llegado".

Según el regidor popular, no está dispuesto a permitir que el "sanchismo" y la propia Maroto sigan "haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal" ni que continúen "retorciendo el dolor de las víctimas" de una forma tan "indecente", aprovechándose de ellas para hacer el juego político. Por ello, aunque lamentado que "se haya llegado a este punto", Almeida ha tomado la resolución de romper relaciones tanto con la portavoz como con su grupo, con el que de ahora en adelante el PP municipal no van a tener "ningún tipo de trato ni relación".

Las palabras que han precipitado esta ruptura fueron pronunciadas por Maroto este jueves, antes de su reunión con Consejo Ciudadano de Mayores de la ciudad de Madrid, cuando se refirió al polémico documental afirmando que "sí fueron 7.291 a las víctimas o las, digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad". Desde el PSOE-M todavía no se han pronunciado sobre el anuncio de Almeida, pero la portavoz socialista sí ha publicado un mensaje en X declarando que "no se puede romper lo que nunca ha existido".

Tras conocer la decisión de Almeida, la portavoz socialista ha lanzado un comunicado retractándose de lo dicho, que "no fueron las palabras más adecuadas". Según Maroto, su intención no era "acusar a nadie de asesinato", sino poner de manifiesto que "estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado". En cualquier caso, zanja el mensaje remitido a los medios, "las responsabilidades [...] corresponderán a la Justicia".

¿Qué supone el fin de las relaciones institucionales?

En un mensaje posterior, el Gobierno municipal ha explicado las consecuencias de esta decisión. De ahora en adelante, los representantes del PSOE-M "solo serán invitados a los actos que les correspondan como miembros de la corporación municipal".

Asimismo, se "corta toda comunicación" con el Grupo Municipal Socialista, que solo será atendido "a través de los instrumentos legales de control que tienen tanto en el Pleno y en las Comisiones", añaden desde el Consistorio. Por último, las reuniones que soliciten los concejales socialistas con los miembros del equipo de Gobierno "no se celebrarán", concluye la explicación, antes de aclarar que esta ruptura "afectará igualmente a las Juntas de Distrito.