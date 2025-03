Ayuso atribuye el "despliegue sin precedentes" de RTVE sobre la pandemia a la "obsesión sin cuartel" de Sánchez con Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proseguido hoy en la ofensiva contra el Gobierno central con que lleva desde el pasado miércoles para virar el relato sobre la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y particularmente de las residencias. La emisión ayer en TVE del documental 7291, sobre los fallecidos en los geriátricos de la región en los dos primeros meses de la crisis sanitaria, forma parte, ha dicho, de "un despliegue sin precedentes" que revela la "obsesión sin cuartel" de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.

"Que durante cinco años hayamos tenido que escuchar 'asesinos' o 'gerontocidas' es triste y lamentable, pero que la televisión pública, en un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid intenta seguir retorciendo el dolor de las familias da tamaño de la dimensión", ha dicho en una entrevista en la cadena Cope desde Londres, donde se encuentra de viaje hasta el lunes para reunirse con potenciales inversores en la Comunidad.

En línea con el argumentario distribuido por su gobierno el pasado miércoles en que se atacaba al ejecutivo central por no reaccionar ante la expansión del covid y con la declaración institucional que ella misma leyó ese día, la presidenta madrileña ha calificado de "invento" la cifra de 7.291 muertes en residencias y se ha vuelto a preguntar si Pedro Sánchez no debería responsabilizarse de las "100.000, 120.000, o 130.000, que ni ellos mismos lo saben" víctimas del covid en España. "¿Estamos en eso? ¿España, cinco años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y, sobre todo, cómo Madrid ha resurgido", se ha cuestionado.

Ayuso ha vuelto a negar en la entrevista la existencia de protocolos que impidieran el traslado de residentes a hospitales, una cuestión que quedó acreditada en la comisión de investigación seguida en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura. Ayuso no solo ha insistido en que "nunca existieron" sino que ha asegurado que sí se aplicaron en otras regiones, "cosa que yo no nunca me he metido a valorar", ha apostillado.

Además, ha acusado al Ejecutivo central de impedir al autonómico comprar material sanitario e incluso "confiscarlo". "Nos teníamos que buscar la vida para traer el material a Madrid evitando al Gobierno", ha mantenido. "Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid".

La emisión del documental 7291 ayer a las 23.10 horas en La 2 y el Canal 24 Horas de RTVE tuvo una audiencia en conjunto de 1.278.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 15%.