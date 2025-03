Ayuso se querellará contra Reyes Maroto y Almeida rompe relaciones con el PSOE por calificar de “asesinatos” las muertes en las residencias en la pandemia

La Comunidad de Madrid se querellará contra Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista, por haber dicho en declaraciones a los medios de comunicación, que “fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas” durante la pandemia en las residencias de la región.

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, quien ha anunciado que el Gobierno regionla acudirá a los tribunales. “Ante las declaraciones en las que se nos imputa el asesinato de personas mayores en las residencias durante el covid, les anunció que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están trabajando en las acciones legales oportunas que realizaremos ante el órgano judicial correspondiente”, ha señalado.

El portavoz regional ha asegurado que “no vale todo en política”. Declaraciones como las de Maroto, “donde se nos atribuye un delito”, ha remarcado, no pueden quedar “impunes”.

Almeida rompe relaciones con Maroto

Por otra parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado la ruptura todal de relaciones con el Grupo Municipal Socialista a raíz de las declaraciones de su portavoz, Reyes Maroto, en las que calificaba de "asesinatos" las 7.291 muertes en las residencias de mayores de la región durante la pandemia de coronavirus.

"Hasta aquí hemos llegado", asegura el regidor madrileño en un vídeo difundido este viernes tras conocer las palabras "inaceptables, nauseabundas e indecentes" pronunciadas ayer por la líder del PSOE-M en relación con el quinto aniversario del covid y la emisión del documental '7.291' en TVE. En su alegato, Almeida afirma que no está dispuesto a permitir que el "sanchismo" y la propia Maroto sigan "haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal" ni que continúen "retorciendo el dolor de las víctimas" de una forma tan "indecente", aprovechándose de ellas para hacer el juego político.

Es por ello que "anuncio que rompemos relaciones institucionales con Reyes Maroto y con el Grupo Municipal Socialista", comunica el alcalde madrileño, antes de recalcar que desde el PP municipal no van a tener "ningún tipo de trato ni relación" con los socialistas. El edil popular lamenta que "se haya llegado a este punto", pero considera haber tomado la decisión desde "el firme convencimiento de que la política madrileña merece algo mejor que el espectáculo que está dando Pedro Sánchez y Reyes Maroto en esta ciudad.

Las palabaras que ha precipitado esta ruptura fueron pronunciadas por Maroto este jueves, antes de su reunión con Consejo Ciudadano de Mayores de la ciudad de Madrid, cuando se refirió al polémico documental afirmando que "sí fueron 7.291 a las víctimas o las, digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad". Desde el PSOE-M todavía no se han pronunciado sobre el anuncio de Almeida, pero la portavoz socialista sí ha publicado un mensaje en X declarando que "no se puede romper lo que nunca ha existido".

Ruptura también del PP con Delegación del Gobierno

La de Almeida y el Grupo Municipal Socialista no es la única ruptura institucional de la jornada. En un tercer movimiento, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha informado este viernes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a través de una carta de que rompe relaciones con él, informa Europa Press. El número dos de Ayuso acusa a Martín de "colmar el vaso de la indecencia humana y política" y de ser "indigno del cargo que ostenta", tras sus declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.

Se refiere a una publicación de Martín en redes sociales en la que afirmaba que la Comunidad de Madrid "abocó a 7.291 mayores a una muerte cruel e indigna". "Hicieron de Madrid la región con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia. Cinco años de insultos a las víctimas. Cinco años sin dar explicaciones. Hoy se aplaudían en su miseria. Se retuercen para evitar lo único digno que podrían hacer: pedir perdón y dimitir", afirmó el delegado.

En la carta, Serrano le informa de que su contacto se limita con la institución a los niveles técnicos imprescindibles para desarrollar aquellas cuestiones fundamentales en materia de seguridad.

Además aprovecha para lanzar una dura invectiva contra el Gobierno de la nación, a cuyos miembros acusa de ser “incapaces de no salivar con un desgraciado fallecimiento: los fallecidos en las residencias y lo hacen con los fallecidos en la dana, como lo hicieron con el 11M o las víctimas de violencia machista". Es algo, afriam, que está en "en el ADN del PSOE".