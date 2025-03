Día del Padre sin festivo en la Comunidad de Madrid: este es el motivo que lo explica

Los meses se hacen cada vez más pesados mientras esperamos la llegada de la Semana Santa, que este año es más tarde que de costumbre. Si bien el calendario escolar ha hecho que a lo largo del 2025 los más pequeños disfruten de un par de días de descanso más, los trabajadores no han corrido la misma suerte.

El 19 de marzo es el Día del Padre, fecha en la que algunas comunidades cuentan con un festivo extra en su calendario. Este año, Murcia y Valencia son las afortunadas, pues son las únicas de la península que cuentan este día como no laborable.

No es el caso de Madrid, pues su población sí tendrá que cumplir con sus obligaciones y acudir al trabajo o centro educativo como de costumbre. El Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de la Ceniza son festividades que, a priori, pensamos que vamos a disfrutar todos, pero por lo general no son consideradas como festivos en la mayoría de las comunidades.

¿Por qué el Día del Padre no es festivo en la Comunidad de Madrid?

El calendario de festivos va cambiando en cada región según el año, es por ello que en ocasiones en algunas provincias es festivo y en otras no. Este 2025, el 19 de marzo forma parte de los festivos del calendario laboral de algunas regiones, pero no en todas. A pesar de su tradición, no es festivo nacional en España.

Los madrileños no disfrutarán de un día extra de descanso, teniendo que esperar hasta el jueves 17 de abril, que da inicio a un largo puente de Semana Santa. Por desgracia, Murcia y Valencia son las únicas comunidades en las que el 19 de marzo no es laborable.