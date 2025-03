Ayuso carga "sobre los hombros de Sánchez" 130.000 muertos en España por el covid

Como era previsible, la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia ha copado la sesión de control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Entre reproches mutuos de falta de humanidad, mentiras y corrupción, Ayuso ha acusado a la oposición de "retorcer el dolor de las víctimas" y ha tratado de elevar la responsabilidad hacia el Gobierno de Pedro Sánchez las consecuencias de lo ocurrido con la llegada del covid. Solo Vox ha pasado por alto la cuestión y ha dirigido su pregunta hacia uno de sus temas habituales, los menores no acompañados.

"La pandemia va directamente con ustedes", ha señalado Ayuso dirigiéndose a los diputados socialistas para incidir en que el Gobierno de Sánchez no escuchó las alertas sanitarias que llegaban "desde enero, desde febrero, desde marzo...". Insiste en el argumento que ya utilizaba ayer en la declaración institucional que leyó con motivo del quinto aniversario de la pandemia.

La presidenta regional ha reprochado a sus rivales ignorar cuánta gente murió en España a consecuencia del covid. "Les da absolutamente igual y han estado así durante cinco años mientras los demás estábamos callados", ha afirmado, "porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas y decir que sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos".

Ha sido en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar, que ha empezado su intervención afirmando que "seis de cada 100" personas que murieron por covid en España lo hicieron "atrapadas" en las residencias madrileñas en los llamados "protocolos de la vergüenza", la instrucción para que los enfermos de las residencias no fueran trasladados a hospitales denunciada desde hace años desde la izquierda y asociaciones de víctimas.

Ha resonado esa cifra de 130.000 muertos, pero lo ha hecho también, y mucho, la de 7.291, el número de personas que fallecieron en las residencias madrileñas durante los dos primeros meses del confinamiento y que el Gobierno regional rebaja ahora a 4.143. Es también el título del documental que esta noche emite TVE y contra el que el gobierno de Ayuso ha cargado por lo que consideran "un marcado sesgo ideológico"

"Hágase un favor, señora Ayuso, pida perdón, dimita y vea el documental 7291 esta noche", ha pedido Espinar para referirse después al ático en que vive Ayuso. "Asómese a la ventana de su casa y piense que 7.291 personas murieron mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban mientras usted vive como una reina", ha reprochado.

También Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha recomendado a Ayuso ver el documental. "Se le va a helar el corazón", ha asegurado después de señalar a Ayuso por "intoxicar" y "hacer luz de gas" a los familiares de las víctimas durante cinco años. La dirigente de la formación de izquierdas ha aludido directamente a la rebaja en el número de víctimas. "Con qué ligereza descuentan víctimas, como si eso les eximiera de responsabilidad", se ha despachado.

En su réplica la presidenta le ha pedido dimitir por "difamarla" al haber puesto en su boca una frase que, ha asegurado, nunca dijo: la de que los residentes no trasladados a hospitales "iban a morir igual". De la misma forma, Ayuso se ha desempeñado también en volver en contra del PSOE las tachas de manipulación apuntando a su voluntad de "retorcer el dolor" de las víctimas y sus familiares. La presidenta se ha asegurado abierta a recibir a las familias de víctimas "una a una", y ha leído, de hecho, la carta de una de ellas que pedía retirar a su madre del cómputo de víctimas. "No consiento que se la considere un simple número con el único interés de usar su fallecimiento para causar daño político", rezaba el texto.

No ha sido la única carta que se ha leído en la sesión. Espinar también ha llevado una dirigida por un familiar. "La tía Chelo no se murió, a la tía nos la mataron. Necesitaba un respirador, una medicación, pero no la llevaron al hospital porque alguien lo prohibió", decía. La portavoz socialista ha concluido tachando a Ayuso de "no ser digna del cargo que ocupa". "Su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos", ha apuntalado con el índice hacia la presidenta y entre aplausos de su bancada.