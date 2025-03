Ayuso eleva el pulso contra la designación de la Real Casa de Correos como lugar de memoria: declaración institucional y presentación de un documental

Hoy se cumplen 40 años. El 12 de marzo de 1985 se oficializó el traspaso de la Real Casa de Correos entre el Ministerio de Interior y la Comunidad de Madrid con objeto de hacer del edificio de la Puerta del Sol sede de la presidencia regional, un traslado que fue definitivo en diciembre de ese año. Con motivo de ese aniversario se prevé que desde el Gobierno regional se dé lectura a una declaración institucional tras la reunión del Consejo de Gobierno. Paralelamente, el Ejecutivo de Ayuso acaba de presentar un documental sobre la historia del edificio con el nada inocente título de Real Casa de Correos. Sede del corazón de la verdadera Historia de España. Un doble movimiento que llega en pleno enfrentamiento con el Ejecutivo central por la declaración del inmueble como lugar de memoria democrática.

El pasado octubre, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició expediente para dar ese reconocimiento a un lugar que acogió durante el franquismo la Dirección General de Seguridad y en el que se practicaron torturas. Tal declaración implica, entre otras cosas, que se promueva "la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo" en virtud del artículo 53.2 de la Ley de Memoria Democrática. Y la presencia de un elemento que identifique el edificio sede del Gobierno regional con la dictadura es algo que el gabinete de Ayuso no quiere tolerar. Se ve como un ataque frontal. La pugna se ha convertido desde entonces en uno de los episodios más beligerantes en la confrontación entre los ejecutivos central y autonómico. Un frente en que desde la comunidad no se plantea ceder.

Desde Sol se argumenta que la Real Casa de Correos, una construcción con más de 200 años de historia, es mucho más que la antigua ubicación de la Dirección General de Seguridad. Es algo en lo que ya incidía Ayuso en una carta que envió hace unas semanas al ministro Ángel Víctor Torres para expresar su "indignación" y en la que aludía al reloj de la torre desde el que se dan las campanadas de Nochevieja, a la presencia del edificio como "testigo del 2 de mayo de 1808" o a los años en que alojó al Ministerio de Gobernación del Frente Popular. A todo ello hace alusión el documental ahora lanzado y que se puede ver a través de las redes sociales de la Comunidad de Madrid o a través de PlayMad, plataforma de televisión digital gratuita de la Comunidad.

En él se repasa la historia del inmueble desde que Fernando VI ordenó su construcción hasta su establecimiento como sede de la presidencia del Gobierno regional e intervienen los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Asimismo, dan su testimonio José Barrionuevo, ministro de Interior cuando se gestionó el traspaso, y Juan Barranco, entonces primer teniente de alcalde pero que fue quien participó por parte del Ayuntamiento de Madrid ante el entonces ya delicado estado de salud del regidor, Enrique Tierno Galván. Y se completa el relato con las aportaciones del escritor Andrés Trapiello; Francisco Marín Perellón, del Instituto de Estudios Madrileños; el director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Bartolomé González, y el también escritor y diputado popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Corral.

"Triunfo de la democracia"

En el vídeo no se oculta el hecho de que entre las paredes de la Real Casa de Correos se practicaron torturas durante décadas. Corral, después de señalar que desde su interior, en tanto sede del Ministerio de Gobernación del Frente Popular a partir del 4 de agosto de 1936, se coordinó “la actividad de limpieza de la retaguardia de centenares de checas que funcionan en Madrid” durante la Guerra Civil, se refiere al lugar como “uno de los centros de persecución, detención y tortura de los perdedores de la guerra”. Leguina insiste en que “antes y después de la guerra” hubo allí “muchas barbaridades”. Pero se insiste en la idea de que convertirlo en sede del gobierno de la Comunidad de Madrid tras un complejo pacto entre tres administraciones fue lo que Barranco llama “un triunfo de la democracia y de la voluntad de acordar”.

“Es indudable que para la generación de madrileños que hoy habitamos nuestra ciudad y nuestra comunidad no es el pasado de la proclamación de la República [desde el balcón de la Real Casa de Correos el 14 de abril de 1931], no es el pasado de la Casa de Correos, no es el pasado de la Dirección General de Seguridad con lo que nosotros identificamos este edificio. Lo identificamos con el presente, que, además, proyectamos hacia el futuro, es decir, con la presidencia de la Comunidad de Madrid”, desliza Alberto Ruiz-Gallardón.

Y más directas son las declaraciones de Andrés Trapiello o Esperanza Aguirre. “Es un edificio al que ahora se le quiere resignificar malamente, es decir, con un solo significado. Fijar el edificio solo a una de estas etapas sería, a mi modo de ver, un disparate. Nos obligaría a resignificar igualmente el resto de los edificios madrileños”, apunta el escritor, mientras que la expresidenta subraya que la Real Casa de Correos “ha sido muchísimas cosas y ellos quieren resignificar una que lo único que hace es resucitar el guerracivilismo, el enfrentamiento entre españoles y el olvido de lo que fue la Transición”.

El lanzamiento del documental ha coincidido, además, con la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno de Ayuso contra la incoación del expediente de declaración de lugar de memoria democrática por entender que invade competencias autonómicas. El Gobierno central, por su parte, también ha anunciado la presentación de un recurso ante el tribunal de garantías contra el mecanismo adoptado por la Comunidad de Madrid para tratar de blindar la sede de su presidencia, una enmienda introducida en un decreto ómnibus en la que se establece que cualquier distintivo que quiera colocarse con carácter permanente en este edificio y "que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia" requerirá "de la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid". El pulso, por tanto, parece lejos de estar terminado.