Los vecinos de Ventilla reclaman el ascensor en la estación de Metro prometido hace seis años: "Es imprescindible"

"La lucha que se pierde es la que se abandona", le gusta decir a Luis Arribas. Y sabe de lo que habla. Durante lustros presidió el comité de empresa del Consejo de Seguridad Nuclear. Hoy, con 77 años, sigue en otra batalla. Presidente ahora de la Asociación Vecinal y Huerto Urbano La Ventilla, en el distrito madrileño de Tetuán, lleva más de una década reclamando un ascensor en la estación de Metro de Ventilla, en la línea 9. Un ascensor que se prometió en 2019, que en 2021 se anunció para 2025 y que ha quedado de momento postergado para 2027.

Por segunda vez en tres semanas, convocados por tres asociaciones vecinales, entre ellas la que preside Arribas, residentes del barrio se van a concentrar este 11 de marzo ante la boca de Metro en cuestión para pedir que se ejecute ya el ascensor. No se trata ya solo, argumentan, de que toda la red del suburbano deba tender a la plena accesibilidad o de una cuestión de cumplimiento del compromiso. Es que además, aducen, el barrio está particularmente necesitado en este sentido.

"En el entorno hay muchas viviendas protegidas", detalla Arribas, que cifra hasta en 4.500 los pisos de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid allí. "Para la asignación hay un cupo de discapacidad. De forma que hay mucha gente que necesita muletas para moverse o silla de ruedas. El ascensor es imprescindible. Solo en mi portal hay tres sillas de ruedas", asegura. La suya, entre ellas.

Enfermó de poliomielitis a los cuatro años. Empezó cojeando, luego tuvo que echar mano de una muleta, después de dos y desde hace 20 años se mueve en silla de ruedas. Ahora lo hace en una motorizada que maneja con destreza. Pero que le impide coger el Metro en Ventilla, estación construida en 1983 y donde para llegar de la superficie al andén hay que bajar 130 escalones, la mayoría de ellos con la posibilidad también de utilizar escaleras mecánicas.

En la zona hay también gente mayor y una residencia. Y en la misma Avenida de Asturias en la que asoma la boca de Metro de Ventilla, apenas dos números más arriba, está la sede de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM), a la que acuden alrededor de 1.000 personas al mes para ser atendidas, muchas con severos problemas de movilidad. No es extraño ver aparcar coches en las inmediaciones de los que bajan hombres o mujeres que utilizan silla de ruedas. "Cuando planteamos la cuestión nos dicen que está cerca la estación de Plaza de Castilla [a unos 600 metros, con ascensor], pero el camino es muy malo, cuesta arriba", lamenta Estíbaliz Ruíz de Ocenda, responsable de comunicación de la fundación. "Obviamente, es necesario un ascensor en Ventilla".

Cartel que anuncia una de las movilizaciones por la construcción del ascensor. / ALBA VIGARAY

Arribas lleva tiempo demandándolo. "Llegamos a reunirnos con Borja Carabante cuando estaba al frente del Metro [el hoy delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid fue consejero delegado del suburbano entre 2016 y 2019] y se nos prometió", afirma. De hecho, poco después se presentó el Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid 2021-2028 y el de Ventilla se contemplaba en un documento que prevé la inversión de 332 millones de euros en el periodo para instalar 103 ascensores, sumando 27 nuevas estaciones a la lista de accesibles hasta alcanzar el 82% de todas ellas.

Un plan que se adapta

En concreto para Ventilla se mencionaban cuatro ascensores con un presupuesto de 10 millones de euros y el inicio de las obras previsto para 2025. En mayo de 2023, desde Metro de Madrid se insistía por correo electrónico a la FEMM en que la instalación de los cuatro ascensores estaba programada para 2025. Dos meses después, en cambio, en julio de 2023, se presentaba un documento de seguimiento del grado de avance del plan en el que el inicio de los trabajos en Ventilla, como en varias otras estaciones de la línea 9, se posponía a 2027.

Desde la empresa se traslada que la instalación del ascensor en Ventilla está proyectada y se está estudiando la forma de llevarla a cabo. "Metro de Madrid tiene como uno de sus objetivos principales facilitar la autonomía integral de personas con discapacidad de forma que todos los madrileños puedan viajar en igualdad de condiciones. No obstante, el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028 se va adaptando y actualizando, y esto ha supuesto modificar algunos de los plazos previstos o la inclusión de nuevas estaciones que inicialmente no estaban contempladas", transmiten. "Modernizar las instalaciones es complejo por tratarse de un sistema de transporte casi centenario y porque no siempre se cuenta con espacio en las aceras para excavar los fosos".

Hace unas semanas, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, anunciaba el inicio este mes de marzo de la instalación de 15 ascensores en seis estaciones de la red: Tetuán, Puente de Vallecas, Campamento, Canillejas, Ciudad Lineal y Carabanchel. Y llevan tiempo ya en marcha otras, muy significativamente la de 12 ascensores en la renovación de la estación de Santiago Bernabéu.

Entretanto, el asunto de la demora en los ascensores de la estación de Ventilla llegó la semana pasada al pleno de la Junta Municipal de Tetuán, donde la concejala presidenta del distrito, Paula Gómez-Angulo, aseguró que se trata de "un retraso no deseado" y que desde la Junta Municipal se está hablando con Metro de Madrid para que se solucione "lo antes posible". Las asociaciones vecinales, por su parte, no piensan dejar de manifestarse. A la primera concentración, el 19 de febrero, acudieron unas 220 personas. Hoy será la segunda. Y Luis Arribas da por seguro que habrá una tercera, una cuarta... "Una vez te has metido, esto ya no se para. Alguien nos tiene que hacer caso. Somos muy pesados. Y como yo siempre digo, estoy sentado...", ironiza.