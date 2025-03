¿Es legal el plan de Ayuso para incluir el primer ciclo de ESO en los colegios?

Hace unas semanas la Comunidad de Madrid anunció que 52 colegios públicos de la región incorporarán este mismo mes de septiembre los cursos de 1º y 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a su centro. Se trata de una medida que busca retrasar el paso de los alumnos al instituto hasta los 14 años, en una vuelta al modelo de la Educación General Básica (EGB), que rigió el sistema educativo español entre 1970 y 1990. Los alumnos que comiencen el primer ciclo de secundaria en su colegio mantendrán su plaza en el instituto adscrito a su centro cuando pasen a 3º de la ESO.

Para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el cambio puede ser clave para "evitar el fracaso escolar y los abandonos tempranos". Además, el nuevo plan busca evitar "presiones a las que todavía no es capaz de hacer frente" el menor. "La soledad, los trastornos alimentarios, la adicción a pantallas, las bandas, las terribles drogas, el verse sometidos a agresiones o a presiones o el ir dejando de estudiar, justo en el momento de descubrir por sí mismos lo que les gusta y sus capacidades", son otras situaciones que se pretenden evitar.

Sin embargo, un gran sector del profesorado rechaza una medida cuya legalidad estudia ahora el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Un plan que triunfa entre las familias y rechaza el profesorado

Las familias, tal y como quedó reflejado en una encuesta elaborada por la Confederación de AMPAS de la Comunidad de Madrid, se muestran a favor de un cambio que, previsiblemente, mejorará la conciliación gracias a la jornada partida que seguirán los estudiantes que continúen su formación en los colegios. No obstante, los profesionales del sector educativo temen que la medida afecte al aprendizaje de los alumnos y a sus propios derechos laborales.

Los sindicatos critican cierto "secretismo" y "celeridad" en el anuncio de un plan que se podría ir extendiendo progresivamente a toda la Comunidad de Madrid. Y es que la jornada partida que siguen los colegios públicos podría alargar varias horas la jornada laboral de los profesores. Además, dudan de que con el personal actual puedan cubrir las necesidades de esta reestructuración.

La oposición habla de "improvisación" y pone el foco en el ámbito legal

El PSOE de Madrid ha dejado clara su opinión al respecto. "Esta medida es ilegal y no se puede poner en marcha", sostiene su diputado Esteban Álvarez, que asegura que el nuevo plan incumple el Real Decreto 132/2010, que exige que la Secundaria se traslade por etapas completas, no de forma fragmentada. Critica, además, la falta de infraestructuras en la mayoría de centros para cumplir con las exigencias de incorporar 1º y 2º de la ESO a sus aulas. Subraya, por otro lado, que "desde 2019, la Secundaria pública crece más que la concertada y la Primaria e Infantil, se reduce menos que la concertada". Con el cambio, "ahora ambas se masificarán y no podrán admitir más alumnado", critica.

El decreto al que Álvarez hace referencia establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. En él se dispone que los centros que ofrezcan la ESO deberán "impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor".

Además, en su artículo 14 indica que estos centros educativos deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones e infraestructuras: un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar; por cada 12 unidades o fracción, un aula taller para tecnologías y dos aulas para las actividades relacionadas con las materias de música y educación plástica y visual respectivamente; al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción y un espacio por cada ocho unidades para desdoblamiento de grupos y otro para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.

El Ministerio de Educación estudia la nueva normativa

El Ministerio sostiene que el nuevo plan propuesto por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades debe especificar el número de profesores que será necesario para ajustarse al nuevo paradigma. La cuestión de las instalaciones también es un tema que preocupa al equipo dirigido por Pilar Alegría. Por el momento, la Comunidad de Madrid sigue sin publicar ninguna orden reguladora que pueda atajar la incertidumbre que vive el sector educativo madrileño.